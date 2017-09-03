Дубль на чужом поле: Хэмилтон выиграл Гран-при Италии. Квят — 12-й

«Серебряные стрелы» улетают вперёд

Как только красные сигналы светофора погасли, Льюис Хэмилтон с поул-позиции бросился на внутреннюю траекторию блокировать Лэнса Стролла. Эстебан Окон, тем временем, по чистой части стартовой решётки поравнялся с канадцем и ещё до первой шиканы вышел на второе место. У Валттери Боттаса старт выдался хуже, чем у напарника. Финн не только не отыграл позиций, но и пропустил в «Курва Гранде» Кими Райкконена.

Правда, уже под конец первого круга Валттери успешно контратаковал «Феррари» в «Параболике», а кругом спустя с помощью DRS перед первой шиканой уверенно прошёл Лэнса Стролла. На четвёртом круге Боттас прошёл Окона, и теперь два «Мерседеса» без помех возглавили гонку. Себастьян Феттель, который к тому моменту прошёл Кими Райкконена, тоже довольно быстро расправился со Строллом и Оконом и вышел на третье место, но лидерам немец за это время проиграл порядка восьми секунд. Кими Райкконен, жаловавшийся команде на нехватку мощности, застрял на шестой позиции.



Настоящим героем старта стал Макс Ферстаппен, блестяще прорвавшийся с задних рядов в очковую зону. Однако голландец неудачно сошёлся в борьбе с Фелипе Массой и пробил шину в первой шикане. На пятом круге Максу пришлось ехать в боксы за новой резиной и носовым обтекателем, и на трассу он вернулся последним.



Даниил Квят реализовать восьмую стартовую позицию не смог и откатился на одиннадцатое место, пропустив Переса, Магнуссена и Риккардо.

Пит-стоп в пользу «Ред Булл»

Перед стартом гонки «Пирелли» заявила, что оптимальной стратегией на Гран-при Италии станет тактика одного пит-стопа, но первые остановки начались задолго до середины дистанции. Сначала на десятом круге в боксы поехал Нико Хюлькенберг, за ним на пит-лейн потянулись Магнуссен и Сайнс. Лидеры в боксы не торопились. Хэмилтон на три с лишним секунды уехал от Боттаса, тот почти на десять опережал Феттеля.



Райкконен по-прежнему безуспешно боролся с Оконом и Строллом и отстал от лидера на 20 с лишним секунд. На 15-м круге Кими стал первым гонщиком из топ-6, отправившимся в боксы. «Форс Индия» отреагировала пит-стопом Окона кругом позже — француз выехал на трассу в секунде с небольшим впереди Кими. Стролл совершил пит-стоп на 17-м круге, но механики «Уильямса» допустили небольшую заминку, и канадец вернулся в гонку позади Окона и Райкконена, потеряв, по крайней мере, одну позицию.



Окон и Райкконен на свежих шинах продолжили борьбу. Кими не хватало мощности, чтобы подготовить настоящую атаку, но благодаря DRS финну удавалось держаться поблизости. Лэнс Стролл отстал от этой группы на секунду с небольшим и наблюдал за сражением со стороны. На 26-м круге Райкконен удачно вышел из «Параболики», попал в «воздушный мешок» позади Эстебана и одним уверенным манёвром обогнал француза. Избавившись от преграды в лице Окона, Райкконен взвинтил темп и поехал быстрее Феттеля.



Себ ждал своего пит-стопа до 31-го круга. Его отставание от Хэмилтона к этому моменту выросло до 23 секунд. Льюис остановился кругом позже, а Боттас сменил шины на 33-м. За двадцать кругов до финиша «Серебряные стрелы» вновь уверенно закрепились в лидерах и останавливаться вплоть до клетчатого флага не собирались. Себастьян Феттель вернулся на третье место и проигрывал лидеру уже 26 секунд, на четвёртую строчку выбрался Кими Райкконен, а Даниэль Риккардо, до последнего оттягивавший свой пит-стоп, за счёт тактики опередил Окона, Стролла и Массу и поднялся на пятое место.

Бенефис Даниэля Риккардо

Почти 40 кругов Даниэль Риккардо вынужден был беречь резину, чтобы реализовать тактику позднего пит-стопа, и на свежих шинах австралиец бросился атаковать. Его «Ред Булл» был быстрейшей машиной на трассе, он шёл даже быстрее расслабившихся во главе пелотона «Мерседесов». Даниэль за пару кругов отыграл у Райкконена две секунды и на 42-м круге легко и уверенно прошёл финна перед первым поворотом.



Риккардо вышел на четвёртое место и бросился в погоню за Феттелем. За одиннадцать кругов до финиша он уступал немцу чуть более десяти секунд и отыгрывал у экс-напарника по секунде с лишним. «Феттель медленный, думаю, ты сможешь его догнать», — передал «Ред Булл» Риккардо, подгоняя австралийца в борьбе с экс-напарником.



Феттель тоже взвинтил темп, Риккардо по-прежнему был быстрее, но приближался не с такой пугающей скоростью. За пять кругов до финиша Дэн сократил отставание до пяти секунд, на следующем круге поставил очередной рекорд гонки и был уже в четырёх с небольшим от Себа. Но выжать большего из «Ред Булл» в Монце было невозможно. За три круга до клетчатого флага Риккардо бросил погоню и смирился с четвёртым местом. Райкконен к тому моменту был уже в 15 секундах позади.

Четвёртая победа на чужом поле

Льюис Хэмилтон благополучно одержал 59-ю в карьере победу и в четвёртый раз выиграл Гран-при Италии. Валттери Боттас финишировал вторым, благодаря чему «Мерседес» празднует третий победный дубль в сезоне. Себастьян Феттель финишировал третьим, проиграв победителю более полуминуты. Риккардо закончил гонку четвёртым, а Райкконен занял пятое место.

Эстебан Окон уверенно пересёк линию финиша шестым, а в борьбе за седьмое место Лэнс Стролл удержал позади Фелипе Массу и Серхио Переса. Замкнул очковую зону Макс Ферстаппен. Даниил Квят на последних кругах сражался с Кевином Магнуссеном, но остался позади и закончил гонку только 12-м. Его напарник Карлос Сайнс классифицирован 14-м.



В лидеры общего зачёта впервые в сезоне вышел Льюис Хэмилтон. Британец теперь опережает Себастьяна Феттеля на три очка. Валттери Боттас по-прежнему занимает третье место, но он проигрывает первой позиции 41 очко. Даниэль Риккардо и Кими Райкконен замыкают топ-5 — их разделяют всего шесть баллов. На счету Даниила Квята четыре очка, он занимает 17-е место.



В Кубке конструкторов «Мерседес» оторвался от «Феррари» на 62 балла. На третьей позиции идёт «Ред Булл», четвёртое место занимает «Форс Индия», а «Уильямс» в сражении за пятую строчку уже на 15 очков опережает «Торо Россо».



Следующий этап — Гран-при Сингапура — состоится на уличной трассе «Марина Бэй» c 15-го по 17-е сентября.