Пощёчина «Феррари», сюрприз от «Ред Булл» и другие итоги Гран-при Италии

«Мерседес» доминирует над «Феррари» – есть ли у итальянцев потенциал, чтобы ответить? И стал ли разрыв «Макларена» и «Хонды» неизбежным?

Уверенный дубль «Мерседеса» на домашней для «Феррари» трассе в уик-энд празднования 70-летия итальянской марки — не лучший подарок для тифози. Преимущество W08 в Монце оказалось столь высоким, что даже Валттери Боттас, провалившийся на первом круге на пятое место, легко прорвался на вторую позицию. За счёт шестой в сезоне победы Льюис Хэмилтон выходит в лидеры чемпионата и теперь опережает Себастьяна Феттеля на три очка. Но основная борьба за титул ещё впереди.

Эти и другие итоги Гран-при Италии Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Льюис впереди, чемпионат продолжается

«Спа-Франкоршам» и «Монца» считаются трассами «Мерседеса», потому что мощный двигатель играет на них решающую роль, и Льюис Хэмилтон блестяще распорядился обоими шансами, одержав две победы. Более того, в Монце Валттери Боттас финишировал вторым, опередил Феттеля и таким образом вернул напарнику три очка, которые тот подарил ему в Венгрии. Впервые в текущем сезоне Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта и теперь опережает Феттеля на те самые три балла.



До старта гонки преимущество «Мерседеса» не было таким очевидным, в квалификации, прошедшей под дождём, Боттасу даже не удалось дотянуться до первого ряда. У «Феррари» дела шли ещё хуже, но в гонке именно эти две команды диктовали темп всему пелотону. Правда, на длинной дистанции «Скудерия» ничего не смогла противопоставить «Серебряным стрелам», уехавшим далеко вперёд ещё на первом отрезке гонки.



«Феррари», тем не менее, не сдаётся. Следующий этап пройдёт на уличной трассе в Сингапуре, которая подходит итальянскому шасси гораздо лучше, чем машине «Мерседеса». Фаворитом этой гонки будет «Скудерия», у которой есть реальный шанс вернуть Феттеля на первую строчку турнирной таблицы. О том, что «Серебряные стрелы» действительно боятся следующего этапа говорят уже предостережения Лауды, которые он дал перед гонкой в Монце: «Нам обязательно нужно побеждать в Италии, потому что в Сингапуре мы наверняка проиграем, и чемпионат для нас закончится слишком быстро». «Мерседес» победил в Италии, чемпионат продолжается.

«Ред Булл» вновь был очень хорош

В двух минувших гонках «Ред Булл» предрекали слабые результаты, но Даниэль Риккардо дважды посрамил скептиков. В Бельгии австралиец поднялся на подиум, а в Италии ему нескольких кругов не хватило, чтобы подвинуть с третьей позиции Себастьяна Феттеля. Под финиш Риккардо один за другим ставил рекорды гонки и шёл по трассе в более высоком темпе, чем «Мерседесы».

Феттеля Риккардо в итоге не догнал, однако столь сильное выступление на трассе, которая объективно не подходит особенностям RB13, говорит о том, что в Сингапуре «Ред Булл» будет очень силён и опасен. Достаточно вспомнить прошлогодний этап, когда Риккардо на финише гонки уступил Нико Росбергу менее полусекунды.



А вот для Макса Ферстаппена очередной этап принёс только разочарования. Голландец уже на первых кругах пробил шину и вынужден был прорываться с последнего места. Макс не сдался и атаковал до последнего, что в итоге принесло десятое место и символическое одно очко, но на фоне очередного успеха напарника 19-летний гонщик едва ли может быть доволен уик-эндом. Фрустрация накапливается и может стать для юного пилота отвлекающим фактором на крайне важном для команды Гран-при Сингапура.

Дубль на чужом поле: Хэмилтон выиграл Гран-при Италии. Квят — 12-й «Мерседес» продемонстрировал, что на скоростных трассах «Серебряным стрелам» по-прежнему нет равных. «Феррари» с трудом «увезла» подиум.

«Форс Индия» ещё рано на подиум

Перед стартом с третьего места Эстебан Окон заявил, что на Гран-при Италии поедет за своим подиумом. Самоуверенный француз в итоге финишировал шестым, едва не попав под накатывавшие сзади «Уильямсы». Окон, при этом, провёл достаточно ровную гонку, не допуская ошибок, а время проведения пит-стопа стратеги выбрали оптимальное: Эстебан сохранил позицию впереди Райкконена и Стролла.

Однако по чистой скорости между «Форс Индия» — четвёртой командой чемпионата — и тремя грандами настоящая пропасть. Даже на более подходящей VJM10 трассе «Форс Индия» нечем было ответить на атаки пилотов «Мерседеса» и «Феррари», да и Даниэль Риккардо оставил Окона в полуминуте позади. Так что «Форс Индия» думать о подиуме пока рано. Попасть туда Окон или Перес смогут только в случае невероятного водоворота событий, который затянет половину пелотона.



С другой стороны, «Форс Индия» набрала очередные десять очков, сохранив более пятидесяти очков преимущества относительно «Уильямса», так что четвёртое место Кубка конструкторов пока остаётся в безопасности.

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Стролл набирается опыта

В минувший уик-энд Лэнс Стролл самым молодым пилотом на первом ряду стартовой решётки Гран-при Формулы-1. Скептики перед стартом ожидали, что канадский дебютант наломает дров уже в первом круге, но тот уверенно и зрело прошёл всю дистанцию, а седьмое место стало лучшим результатом Лэнса после подиума в Баку.



Стролл провёл гонку неидеально, а оптимистичная атака на Хэмилтона в первом повороте завершилась потерей второго места — вперёд вышел Окон. Более того, из-за заминки на пит-стопе Лэнс пропустил Райкконена, однако в целом канадцу упрекнуть себя не в чем. В общем зачёте Стролл теперь опережает Ромена Грожана и идёт 12-м, сразу позади своего более опытного напарника Фелипе Массы — их разделяют всего семь очков.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 435

2. «Феррари» — 373

3. «Ред Булл» — 212

4. «Форс Индия» — 113

5. «Уильямс» — 55

6. «Торо Россо» — 40

7. «Хаас» — 35

8. «Рено» — 34

9. «Макларен» — 11

10. «Заубер» — 5.

«Макларен» и «Хонда»: разрыв неизбежен

В Италии оба «Макларена» уже в третий раз в сезоне сошли с дистанции до финиша. То, что гонка в Монце станет для моторов «Хонды» очень непростым испытанием, стало ясно после бельгийского фиаско, где Алонсо назвал темп машины «постыдным». И очередной разочаровывающий уик-энд наверняка поставит точку в отношениях команды и моториста.



В паддоке «Монцы» накануне гонки состоялось собрание с участием главы «Рено» Карлоса Гона, руководителя автоспортивного отделения французской компании Сириля Абитебуля и исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна. Стороны обсуждали переход британской команды на французские моторы. Абитебуль позже заявил, что в «Рено» не готовы строить моторы для четырёх команд, а потому теперь всё упирается в «Торо Россо» и желание Фаэнцы сменить «Рено» на «Хонду».



Японцам же остаётся только ждать и надеяться, что их двигатели понадобятся хоть кому-нибудь. К спасению марки подключился сам Росс Браун. «Идёт много разговоров — большего я сказать пока не могу, — сказал он. — Ведётся огромная работа и мы попытаемся найти решение, которое подойдёт всем. Мы хотим сохранить „Хонду“. У них непростые времена, но это великая компания с великой историей, и мы хотим, чтобы они оставались с нами».



По слухам, о разрыве с «Хондой» «Макларен» объявит уже на этой неделе.