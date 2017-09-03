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Текст: Максим Вершинин
Фото: Red Bull Media House

Квят в Италии: в «храме скорости» темпа не было

Уик-энд в Монце принёс пилотам Формулы-1 и дождь, и сухой асфальт, но в любых условиях темпа у «Торо Россо» и Даниила Квята не было.
3 сентября 2017, воскресенье. 22:00 Авто

Тренировки

Первую тренировку Квят закончил на 14-й позиции, а во второй части свободных заездов Даниил стал лишь 18-м. Сайнс-младший был 11-м оба раза. В субботу, когда на трассе шёл ливень, россиянин показал седьмое время и стал последним из тех, кто показал в сложных погодных условиях хоть какой-то результат. Правда, Карлос в этой же ситуации сатл аж четвёртым.

Квалификация

Распределение стартовых позиций в Монце затянулось почти на четыре часа. Зарядивший ещё накануне дождь существенно осложнил пилотаж по скоростной трассе, однако, по мнению ряда пилотов и представителей команд, возобновлять сессию можно было раньше, чем это сделали судьи. В итоге обе машины «Торо Россо» вышли во второй сегмент, где и остались последними — испанский гонщик команды показал 15-е время, а наш соотечественник расположился непосредственно впереди, 14-м. Жаловаться было не на что: темпа у машины не было ни посуху, ни тем более под дождём. В такой ситуации главное — быть впереди партнёра.

Даниил Квят

Даниил Квят

Фото: Red Bull Media House

Гонка

После многочисленных штрафов, которые получили соперники, Квят на стартовой решётке оказался восьмым. Учитывая, что Сайнсу-младшему предстояло начинать Гран-при Италии в середине второй десятки, все козыри были в руках Даниила. Однако на старте он потерял три позиции, а затем, учитывая характеристики мотора «Рено», для «Торо Россо» отыгрыш мест на трассе был возможен только за счёт пит-стопов соперников. Правда, россиянин всё-таки смог однажды блеснуть, когда сначала прошёл Нико Хюлькенберга, а затем отбил контратаку немца. А вот опередить Кевина Магнуссена в споре за 11-е место так и не вышло. В итоге Даниил оказался на финише выше Карлоса Сайнса-младшего, увидевшего клетчатый флаг в «храме скорости» 14-м.

Фото: Red Bull Media House

Работа команды и пилота

Надо отдать должное: Даниил Квят в субботу успешно справился со всеми заплывами и не разбил машину, а в самой гонке тоже успешно преодолел всю дистанцию. Единственное, не в первый раз подвёл старт. Впрочем, даже если бы Даниил не потерял три позиции, то на финише опередил бы разве что Магнуссена и все равно не попал в очки. Если же говорить про «Торо Россо», то есть вопросы по тактике: атаковать Хюлькенберга Даниилу пришлось после того, как россиянин оказался позади немца из-за более позднего пит-стопа.

На Гран-при Италии россиянин и испанец стартовали на новом «суперсофте», а затем перешли на новый «софт» и с ним ехали до финиша. Квят совершил пит-стоп на 19-м круге — до него он ехал в темпе 1:27, после ускорился до 1:26 и показал свой быстрейший круг 1:25.894 на 43-м круге. Карлос Сайнс-младший сменил покрышки на 13-м круге, но это прибавки в темпе ему не дало: перый отрезок испанец ехал 1:27-1:28, на втором 1:26-1:27 и свой лучший круг 1:26.210 проехал на 46-м, будучи в целом на дистанции медленнее россиянина.

Цитата

«Из-за характеристик этой трассы и её длинных прямых мы с самого начала знали, что гонка будет трудной. У нас просто не было темпа, чтобы набрать очки, а впереди не случилось ничего неожиданного — все, кто финишировал впереди, заняли свои места. К сожалению, у нас не было шанса попасть в десятку ни в квалификации, ни в гонке», — подвёл итоги Гран-при Италии глава «Торо Россо» Франц Тост.

Что дальше

Через две недели Формулу-1 ждёт городская трасса да ещё в ночи. На Гран-при Сингапура «Торо Россо» должно быть попроще, чем на скоростном автодроме в Монце и Даниилу Квяту нужно лишь поддержать тот результат, с которым он покидает Италию — в квалификации и гонке быть впереди напарника. И желательно что в субботу, что в воскресенье оказываться в топ-10.

Фото: Red Bull Media House
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Даниил Квят Формула-1 Гран-при Италии
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