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Формула-1
Текст: Иван Матушкин
Фото: Reuters

Хит-парад Италии: “Феррари” провалилась, Палмера настигла карма

Идеальная тактика и красивый обгон Риккардо, провал “Феррари” и яркие переговоры Алонсо — награждаем за Гран-при Италии.
4 сентября 2017, понедельник. 13:45 Авто

На Гран-при Италии совсем не было борьбы за победу, большинство обгонов происходили на прямой за счёт DRS и слипстрима, а необычная стартовая решётка никак не повлияла на результат. Но свои яркие моменты в Монце были. Их и вспомним.

Гонщик дня: Даниэль Риккардо

Льюис Хэмилтон провёл абсолютно доминирующий Гран-при. Но, во-первых, “Феррари” была не в силах сопротивляться “Мерседесу”. А во-вторых, Валттери Боттас вообще не боролся с напарником. В таких условиях любое место Льюиса, кроме первого, стало бы провалом.

А вот от Даниэля Риккардо многого в Монце не ждали. На руку австралийцу сыграл дождь, подаривший третье место на стартовой решётке. Но тактический штраф ради свежего мотора в Сингапуре нивелировал все усилия. Дэн стартовал в хвосте пелотона, на сухой и требовательной к мотору трассе.

Оказавшись на чистой трассе на потрёпанном “софте”, Риккардо резко сбросил со своего времени секунду на круге.

К тому времени, когда Макс Ферстаппен уже прорвался в десятку, Риккардо был позади. Но затем голландец «порвал» колесо о Массу, а Даниэль продолжал постепенно карабкаться вверх. Главный рывок он сделал, когда все конкуренты поехали в боксы. Оказавшись на чистой трассе на потрёпанном “софте”, Риккардо резко сбросил со своего времени секунду на круге. И когда сам провёл пит-стоп, выехал впереди тройки Окон — Стролл — Масса.

Дальше был съеденный Райкконен и яростная погоня за Феттелем, но именно пяток кругов в середине гонки определили весь успех Дэна в Монце.

Обгон дня: Риккардо проходит Райкконена

В Монце было достаточно однообразных обгонов, совершённых на торможении в конце длинной прямой. Но атака Риккардо на Райкконена из них была самой красивой и чистой.

К середине стартовой прямой Риккардо всё ещё очень много проигрывал Кими. Но слипстрим и свежий “суперсофт” позволили ему мощно накатить на торможении.

Отчасти помог и осторожно тормозивший пилот “Феррари”. Увидев просвет, Дэн не стал терять время, и лёгким движением отобрал четвёртое место.

Тактика дня: Даниэль Риккардо

Австралийский пилот “Ред Булл” оформил хет-трик в нашем хит-параде. На Гран-при Италии Дэн выбрал самую действенную тактику — стартовал на “софте” и пересиживал соперников, чтобы на финише атаковать на свежем “суперсофте”.

Как говорилось выше, именно дольше оставаясь на трассе австралиец смог обойти пилотов “Уильямса” и “Форс Индия”. Накатить на идущие плотной группой болиды с моторами “Мерседеса” было бы крайне непросто.

Последующую атаку на “Феррари” тоже обеспечила тактика — свежие и мягкие шины. Конечно, Даниэль сам признал, что догнать Феттеля не удалось в том числе потому, что “суперсофт” износился. Но если бы при старте с 16-го места он ещё и прорвался на подиум, это было бы чудом.

На Гран-при Италии Дэн выбрал самую действенную тактику — стартовал на “софте” и пересиживал соперников, чтобы на финише атаковать на свежем “суперсофте”.

Сюрприз этапа: “Уильямс”

После катастрофического выступления в Бельгии странно было ждать многого от “Уильямса” в Монце. Трассы слишком похожи по своим характеристикам. Однако инженеры из Гроува смогли поправить настройки и заставили машину поехать.

В Италии “Уильямс” обязан был стать лучшим из остальных, но заминка с задним левым колесом Стролла на пит-стопе и неумение канадца вести борьбу с равным соперником поставили их в равное с “Форс Индия” положение. Но и это для нынешнего “Уильямса” немало.

Провал этапа: “Феррари”

“Мы провалили этап”, — констатировал после финиша президент “Скудерии” Серджио Маркьонне и с ним сложно поспорить. В домашней гонке “Феррари” даже намёка на борьбу за победу не дала.

Да, здесь изначально ждали победы “Мерседеса”, но буквально неделю назад Себ Феттель уверял, что неудобных для “Феррари” трасс в календаре больше нет. А в итоге проиграл полминуты. Такого отставания в Маранелло явно не ожидали.

Цитата этапа: Фернандо Алонсо

Лучшей цитатой стали переговоры Алонсо с инженером о запавшем в душу Фернандо Джолионе Палмере.

— Где Палмер?
— Сошёл.
— Карма.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Уильямс Феррари Даниэль Риккардо Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Италии
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