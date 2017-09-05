Спорный момент: почему Массу не наказали за прокол Макса?

Хит-парад Италии: “Феррари” провалилась, Палмера настигла карма Идеальная тактика и красивый обгон Риккардо, провал “Феррари” и яркие переговоры Алонсо — награждаем за Гран-при Италии.

Иван Матушкин: Сегодня рассматриваем четыре момента: контакт Массы и Переса на старте, контакт Массы и Ферстаппена в первом повороте, когда голландец получил прокол, борьбу Палмера с Алонсо, в которой Джолион срезал поворот и поплатился за это, а также обгон Магнуссена Ферстаппеном, когда гонщик «Хааса» оказался на обочине.



Виталий Крысанов: Все четыре эпизода, в общем-то, игровые. Ну, разве что Палмер откровенно нарушал, но здесь понятно, почему он полез на рожон: в Спа судьи не наказали Алонсо, и он решил поиграть на грани правил. Получилось не очень.

И.М.: Джолион срезал поворот, опередил Алонсо, и получил заслуженные пять секунд штрафа. Но вот вопрос — был ли у него выбор? Мог ли Палмер не срезать, и при этом избежать контакта с Фернандо? Фернандо вот был так недоволен, словно у него победу украли.

В.К.: Палмер в борьбе с Алонсо явно был полон решимости что-то нарушить, чтобы проверить реакцию судей. Ну и, в случае чего, попенять им: ага, его-то в Спа не наказали, а меня – за что? Проблема в том, что здесь-то было за что. Конечно, Джолион должен был вернуть позицию после срезки. Либо получить пять секунд за отказ – что и было сделано. Но Алонсо совершенно точно зря жалуется, на что-то большее этот эпизод не тянет.



И.М.: У меня сложилось несколько иное мнение. Фактически, “Макларен” и “Рено” вошли в поворот бок о бок, но Алонсо решил не оставлять места сопернику. У Джолиона была внутренняя траектория на следующий правый поворот, и, оставшись на трассе, он, наверняка был бы впереди. Но Фернандо его вытеснил. В таких условиях срезка была вынужденной, и понять, почему Палмер не вернул позицию, вполне можно. Я бы не наказывал пилота “Рено”.

Масса — Перес и Масса — Ферстаппен

И.М.: Давай дальше, к двум контактам Массы. На мой взгляд, Фелипе в обоих инцидентах перешёл черту.



В.К.: По этим двум эпизодам у меня точно ни к кому претензий нет: ни к бразильцу, ни к его соперникам. Абсолютно гоночные моменты, нормальная борьба была.



И.М.: В первом случае он не вписывался в поворот, и не будь там Переса, вполне мог оказаться на обочине. Фелипе просто слишком резко атаковал. Его вынесло на внешнюю и он о Переса затормозил, подкорректировал траекторию. То же и при контакте с Ферстаппеном: Масса был позади, поздно затормозил и буквально выдавил соперника из поворота. Тот редкий случай, когда агрессивную ситуацию с участием Ферстаппена спровоцировал не голландец.



В.К.: С Пересом был обычный толчок на старте. Немного стащило его на выходе на Переса, да, но в рамках приличного. О болид «Форс Индия» он не тормозил, даже не опёрся толком.



И.М.: И во втором случае он не виноват, по-твоему? Не уверен, что Масса заслуживал каких-то штрафов, но нельзя не отметить опасное вождение, в обоих случаях он был на грани. Примеры Квята и гонщиков «Форс Индия» показывает, что оставлять без внимания такие манёвры опасно, они могут превратиться в полноценные аварии.



В.К.: Была борьба за одну траекторию, и Фелипе занял её раньше. Масса только так и мог вписаться в поворот. Если бы туда уже успел нырнуть Макс или Фелипе приехал ему в борт – тогда был бы другой разговор, Масса был бы виноват в аварии. А так – у меня к нему вопросов нет.

И.М.: То есть ты считаешь, что Масса был впереди? Видео говорит об обратном. Он поравнялся и начал расширять. Это ли не выдавливание? Ещё раз, я не говорю о штрафе, но всё было на грани.

В.К.: Я не считаю, что он расширял, он занял траекторию в борьбе. Какие к нему могут быть претензии? То, что он тормозил позже? Ну, так любой боевой обгон такой! Ну и, если ты даже не видишь причин его наказывать, то это как раз гоночные инциденты, не так ли?

Ферстаппен — Магнуссен

И.М.: Ладно, давай к следующему эпизоду. Здесь вопрос один: не переборщил ли Ферстаппен, закрывая Магнуссену траекторию. На мой взгляд, голландец как всегда прошёл по краю, но не перешёл его. Да, Кевин накатывал сзади, но по внешней траектории, с которой никакой борьбы навязать “Ред Булл” бы не смог.



Единственное, что меня смущает, — необходимости выдавливать “Хаас” у Макса не было вообще. Он вполне мог оставить Магнуссену лишние 20 см и избежать контакта. Но это же Ферстаппен.

В.К.: Макс жестковато – в своём стиле – выставил соперника, но к точке торможения он полностью обошёл Кевина, так что имел полное право закрыть поворот. «Отыгрался» датчанин за счёт слишком позднего торможения, и это было похоже скорее на нырок отчаяния. Даже если бы Ферстаппен в этот момент вдруг отвернул и дал Магнуссену дорогу, тот просто не попал бы в поворот. Так что у Кевина нет оснований для претензий в адрес гонщика «Ред Булл».