Соцсети Формулы-1: Алонсо с Кубицей и юбилей «Феррари»

Окологоночная жизнь в дни Гран-при Италии оказалась интереснее самого этапа Формулы-1 в Монце, подарив массу интересных постов в соцсетях.

Mercedes AMG Petronas F1 Team

На домашней трассе «Феррари» дубль взял «Мерседес», но, вопреки ожиданиям, «тифози» горячо приветствовали победителей.

Scuderia Ferrari

Гран-при Италии для «Феррари» прошёл под знаком 70-летия компании. И пусть выиграть в Монце не удалось, марка с размахом отметила свой юбилей — были и закрытые вечеринки, и экспозиция ретро-автомобилей, и парад суперкаров и всё в этом духе.

Sahara Force India F1 Team

В «Форс Индия» сделали в какой-то мере исторический кадр: перед гонкой Фернандо Алонсо ехал в одном автомобиле с Джолионом Палмером, а в ходе Гран-при испанец на чём свет стоит костерил британца. И да, у двукратного чемпиона Формулы-1 сломалась машина — на параде пилотов…

Williams Martini Racing

В «Уильямсе» сотрудники талантливы не только в работе на трассе и в боксах, но и в футболе, что и было продемонстрировано в затянувшейся дождевой квалификации в Монце.

Scuderia Toro Rosso

Гонщики «Торо Россо» в дни Гран-при Италии выступали не только в роли пилотов, но и пассажиров на параде ретро-классики в Милане.

Haas F1 Team

Глава «Хааса» Джин Хаас тоже в Италии попробовал себя в новом амплуа — не руководителя команды, а пассажира двухместного болида Формулы-1.

Renault Sport F1 Team

Болид «Рено» претендует на звание самого «зелёного» в Формуле-1 — то часть машины превращается в кошку, то птицы прилетают изучить автомобиль.

McLaren Honda

В Бельгии «Макларен» щеголял оранжевыми футболками в честь 80-летия со дня рождения Брюса Макларена, а в Италии пилотов нарядили в оранжевые гоночные комбинезоны в честь юбилея сотрудничества с компанией «Спарко».

Honda Racing

В «Хонде» в Италии отметили 50-летие победы своего болида в Монце — судя по номеру на борту и нынешней ситуации в «Макларене», за рулём ретро-машины у нынешнего пилота команды было бы больше шансов успешно выступать, чем на современном автомобиле…

Даниэль Риккардо

Австралиец показал в нескольких секундах, из чего состоит его день во время гоночного уик-энда — получилось наглядно и интересно!

Эстебан Окон

Француз оказался доволен окологоночными событиями в Монце и возможностью покататься на картах со звёздами футбола.

Испанец в Монце сделал совместное фото со старым другом — поляк Роберт Кубица впервые за долгие годы приехал на этап Формулы-1.