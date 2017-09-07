Прекратите этот цирк немедленно: что не так с штрафами в Формуле-1

На недавнем Гран-при Италии в Монце девять пилотов чемпионата получили в общей сложности 150 позиций штрафа на стартовой решётке. Учитывая, что позиции на стартовой решётке разделяют восемь метров, комиссары выписали более километра штрафов. Наибольшей пенализации в тот уик-энд подвергся Фернандо Алонсо, который заняв 13-е место в квалификации вместе с 35 позициями штрафа стартовал бы где-то из середины «Параболики».

Система штрафов на стартовой решётке спровоцировала оглушительный шквал критики, и теперь не только участники, но даже журналисты призывают ФИА придумать какую-то новую систему, которая не лишала бы зрителей возможности увидеть как Хэмилтон и Ферстаппен стартуют с первого ряда. «Как только у нас появится решение получше, мы им воспользуемся», — обещал в Монце президент федерации Жан Тодт.

«Чемпионат» предлагает господам на площади Согласия в Париже сразу несколько вариантов решения проблемы.

Штрафы на стартовой решётке были введены для сокращения расходов команд-участниц Формулы-1. В прежние годы коллективы с большой финансовой поддержкой могли себе позволить использовать даже несколько модификаций мотора для квалификации и гонки и меняли силовые установки на каждом Гран-при. Команды-середняки не могли позволить себе подобные траты, а потому оказывались в заведомо проигрышном положении из-за недостаточно современных и надёжных моторов. Теперь командам разрешено использовать не более четырёх комплектов моторов за сезон для одной машины, перерасход запчастей штрафуется позициями на стартовой решётке, чтобы регулярные смены моторов стали невыгодны.

Ну, а что не так?

Лишь три пилота стартовали в Монце с тех позиций, которые заняли по итогам квалификации, — обладатель поула Льюис Хэмилтон, а также Карлос Сайнс и Джолион Палмер, тоже, к слову, оштрафованные. Чтобы понять хотя бы примерную расстановку на стартовой решётке, болельщикам пришлось самостоятельно складывать числа и сортировать гонщиков по потерянным позициям, и лишь для того, чтобы на следующее утро Стоффель Вандорни Серхио Перес получили очередные штрафы. Контрольный в голову!

Проблема даже не в том, что расстановка на решётке становится неочевидна, а во второй половине пелотона вообще формируется чуть ли не случайным образом, а в том, что по-настоящему сильные пилоты на быстрых машинах — быстрых именно на этой трассе, в квалификации, — оказываются в глубине пелотона ещё до старта. Так, в этот уик-энд болельщики могли бы увидеть захватывающее сражение «Ред Булл» и «Феррари» позади «Мерседеса» (а может, кто-то из «быков» смог бы побороться и с Хэмилтоном), но не смогли, потому что Риккардо и Ферстаппен на двоих получили более 40 позиций штрафа.

Правило, созданное усилить спортивный аспект «Больших призов» и ограничить расходы грандов, в конце концов приводит лишь к деградации спортивной составляющей. Конечно, прорыв топ-звезды чемпионата с задних рядов — яркое зрелище, но когда это исключение из правил. Лучшие пилоты должны сражаться между собой впереди, а при нынешнем «правоприменении» многочисленные штрафы становятся системой. «Всё это вышло из под контроля, — признал спортивный директор Формулы-1 Росс Браун. — Мы должны найти решение, использовать другие виды штрафов или вообще от них избавиться и продолжать жить с теми проблемами, которые пытались этими штрафами решить».

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Решение первое: снимайте очки

Пилот и команда выигрывают и проигрывают вместе, это один из базовых принципов Формулы-1. Более того, судьи дают классификацию машине, а не команде или пилоту, это автомобиль № 14 постоянно переставляют на решётке, а не Фернандо Алонсо. Точно так же автомобиль должен отбыть штраф на пит-лейне, а не пилот. Гонщик является частью этой системы, но в данном случае он объект, субъектом здесь является автомобиль.

Однако в рамках системы штрафов за замену компонентов гонщика легко можно вынести за скобки и применять штраф к команде. У каждого автомобиля в любой гонке есть заявитель — команда, и наказание можно ограничить только заявителем. Например, лишать команду определённого количества очков в Кубке конструкторов. В данный момент существует чарт, по которому судьи определяют, за замену какого компонента какое количество позиций штрафа полагается. Место этого чарта мог бы занять формуляр, в котором будет прописано, что, например, использование пятой турбины «стоит» пять очков, нового двигателя внутреннего сгорания — десять.

Кубок конструкторов — это не просто престиж команды и титулы, это ещё и призовые по итогам сезона, которые распределяются согласно позициям в конце года. Таким образом, штрафы в виде очков — это потерянные места Кубка конструкторов, это потерянные призовые, это, в конце концов, потерянный престиж и ушедшие спонсоры. В итоге Макс Ферстаппен благополучно стартует с первого ряда, а «Ред Булл» из-за проблем с моторами теряет порядка 80 очков, что даёт «Уильямсу» и «Форс Индия» шанс потеснить австрийского гранда и выиграть у Дитриха Матешитца несколько миллионов евро призовых.

Почему нет: своё резкое «нет» подобному решению могут высказать производители моторов. Так, например, «Хонде» не хотелось бы, чтобы на протяжении всего сезона где-то в официальных документах подсчитывались поломки её моторов — болельщики в любом случае будут считать число штрафных баллов.

Правило, созданное усилить спортивный аспект «Больших призов» и ограничить расходы грандов, в конце концов приводит лишь к деградации спортивной составляющей.

Решение второе: задерживайте в боксах

Главная задача штрафов за перерасход компонентов двигателя — сделать невыгодной постоянные замены силовых установок. Один из вариантов ограничения числа моторов — запрет на выезд из боксов во время свободных заездов. Подобные виды штрафов практикуются в NASCAR, где с помощью подобных пенальти наказывают нарушителей не самых серьёзных статей спортивного регламента.

Это довольно существенные штрафы, поскольку они лишают команду возможности полноценно подготовиться к гонке и выполнить программу, рассчитанную в общей сложности на четыре часа. В таком случае внеплановая замена мотора привела бы к пропуску автомобилем 45 минут сессии. Подобная потеря стала бы действительно существенной, так как это несколько лишних десятых секунды в квалификации и неоптимальный баланс в гонке.

Почему нет: вряд ли промоутеры первенства будут рады правилу, которое ограничивает время нахождения болидов на трассе, то есть как раз того, ради чего болельщики платят деньги и приходят на трибуны. И да, в такой ситуации пилот также получает наказание из-за проблем с техникой ещё до старта гонки.

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Решение третье: отбирайте больше резины

Сейчас каждому пилоту полагается по 13 комплектов шин на уик-энд, при этом часть из них команды обязаны вернуть поставщику после первых тренировок. Покрышки — один из ключевых аспектов гонки, исходя из поведения резины команды определяют стратегию на гонку и выбирают настройки. И чем большим количеством резины и её типов обладает команда, тем более гибкой может быть её тактика. В борьбе малых преимуществ даже один лишний комплект шин может сыграть решающую роль.

И почему бы не отбирать у команд больше шин, если тем приходится использовать дополнительные моторы? Отсутствие дополнительных комплектов в квалификации никак не повлияет на скорость пилота, а на стартовой решётке быстрейшие снова будут впереди, зато в гонке проштрафившейся команде придётся быть аккуратнее и консервативнее расходовать резину.

Почему нет: комплектов резины на каждый уик-энд не так много, возможны ситуации, в которых пара сгоревших за уик-энд японских моторов (отнюдь не фантастика, и мы это знаем) приведут к тому, что у Алонсо вообще не останется шин на гонку. И это будет даже хуже, чем тасовать стартовую решётку на каждом Гран-при.

Росс Браун: «Для меня, болельщика до мозга костей, видеть, что кумир стартует с последних рядов только потому что ещё до старта гонки он сменил мотор, — не очень спортивно».

Решение четвёртое: штрафной фонд помощи середнякам

Изначально правила штрафов на стартовой решётке ввели, чтобы ограничить расходы на двигатели. Тогда почему бы не штрафовать команды деньгами? Так затраты на использование лишних моторов окажутся существенно выше, и даже тот, кто готов был отдать всё за победу, трижды подумает, прежде чем готовить новый мотор.

Деньги, собранные с этих штрафов, могли бы формировать фонд помощи частным командам или распределяться между участниками вместе с призовыми по окончании сезона (в долях, соответствующих выплатам, чтобы не получилось так, что штраф благополучно вернулся туда, откуда его выплатили). Вряд ли у ФИА возникнет нехватка идей на счёт того, как правильно эти деньги потратить.

Почему нет: любые финансовые штрафы открывают простор для злоупотреблений. Финансовые штрафы не могут быть слишком большими, иначе небольшие команды могут обанкротиться под дополнительным финансовым бременем. В то же время для «Феррари» подобный штраф не станет сильной проблемой и в Маранелло будут готовы оплатить этот штраф для, скажем, «Заубера», чтобы швейцарцы обкатали в гонке новые компоненты мотора.

Браун тоже против

В Монце Жан Тодт и Росс Браун согласились, что нынешнее положение вещей неоптимально, а штрафы на стартовой решётке не нравятся никому. В данный момент у Формулы-1 нет решения и, кажется, в ФИА ещё даже не обсуждали возможные варианты, но хорошая новость уже в том, что консервативные функционеры от автоспорта видят проблему.

«Терпеть не могу, когда технические проблемы влияют на гонки. Да, сход по техническим причинам это тоже влияние на гонку, но подобные вещи болельщики могут принять, — сказал Браун. — Для меня, болельщика до мозга костей, видеть, что кумир стартует с последних рядов только потому что ещё до старта гонки он сменил мотор, — не очень спортивно. Эти штрафы — очень непопулярный аспект Формулы-1, нам нужно найти решение получше. Возможно, нам это удастся ещё до 2021 года, когда у нас будут новые моторы».

С тех пор как Liberty Media приобрела Формулу-1, «Большие призы» интенсивно меняются. Правда, часть этих перемен была запланирована ещё во время «правления» CVC Capital, однако американский медиа-концерн довольно живо влился в мир паддока и решительно готов его менять, если что-то идёт не так. С другой стороны, каких-то серьёзных перемен (кроме обязательного введения «гало», к которому Liberty, впрочем, не имеет отношения) с приходом новых владельцев мы ещё не увидели. Будем надеяться, Росс Браун укажет чемпионату правильный путь.