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Текст: Артём Маркелов
Фото: Sahara Force India

«Гонщики «Форс Индия» не учатся на ошибках». Маркелов — о Бельгии и Италии

Пилот Формулы-2 Артём Маркелов — о стычке «Форс Индия» в Спа, проблемах Ф-1 с моторами и столкновении Ферстаппена и Массы.
9 сентября 2017, суббота. 00:01 Авто
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1. В Бельгии пилоты «Форс Индия» дважды столкнулись. Кто виноват и права ли команда, введя командную тактику?

Напарники по «Форс Индия» не учатся на своих ошибках. Они, по-моему, даже не понимают, сколько теряют на таких междусобойчиках! У них прекрасные болиды и отличные пилоты, которые могут бороться на уровне «Ред Булл». Но так поступать с командой, которая для них делает всё… Это просто некрасиво. За это платят спонсоры, команда ночами не спит, чтобы подготовить болиды для этих пилотов! Но ощущение, как будто им просто наплевать.

2. Что случилось с «Феррари» в Монце и сможет ли она контратаковать?

Видимо, у Себастьяна были какие-то проблемы с болидом: кругов за 10 до финиша было заметно, потому что он не мог взять хороший темп. Думаю, в Сингапуре они попытаются вернуться в борьбу с «Мерседесом». Но в Монце «Мерседес» доминировал.

3. Правильно ли ФИА так долго не возобновляла квалификацию Ф-1 в дождь?

Я считаю, что это — Формула-1, и пилоты, которые находятся в ней, должны справляйся с любыми трудностями! Но в то же время надо признать: это очень опасно, потому что на прямой скапливается очень много воды и болид Формулы-1 может попасть в аквапланирование. А это приведёт к аварии, как мы и видели на примере Грожана. В общем, двойственная ситуация.

4. Удивил ли вас Стролл столь сильным выступлением в дождевой квалификации?

Дождь предоставляет условия, в которых от машины зависит уже далеко не всё. Здесь важно и умение управлять болидом в такую погоду, и попадание в правильный момент, чтобы поставить своё время. У Лэнса в Италии было и то, и другое. Стролл — достаточно сильный пилот, он ещё сможет удивить результатами своих фанатов и других гонщиков. Но ему по-прежнему не хватает опыта выступлений в других сериях и тем более в Формуле-1.

5. В Монце всех возмутила куча штрафов за перерасход моторов. Что делать с этим правилом?

Эта проблема держится на протяжении всего года. Судя по тому, как её решают (то есть не решают, ничего не делая), ничего не изменится. Я бы изменил регламент турбомоторов, чтобы они стали намного надёжнее, чем сейчас. Либо вовсе вернулся бы на старые атмосферные двигатели, которые все так любят.

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6. «Макларен» планирует сменить моторы на «Рено». Правильное ли это решение?

Команда «Рено Ф-1» особо не блистает, и я считаю, что «Макларен» не намного улучшит свою технику за счёт двигателя «Рено». Вернуть бы то время, когда выступали Ален Прост и Айртон Сенна на прекрасных болидах и прекрасных двигателях! Тогда пилоты становились не просто чемпионами мира, а настоящими легендами.

7. Масса и Ферстаппен не поделили трассу на первых кругах в Монце. Кто виноват?

Масса был неправ в этой ситуации, поскольку он не оставил не единого места для болида Макса! Макс рисковал и риск был оправдан, а вот Масса влетел в поворот чуть быстрее обычного — в результате машину начало выталкивать наружу, где уже ехал Ферстаппен.

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8. Анализировали свой инцидент на старте первой гонки в Италии?

Да, анализировал и понимаю, что сам оказался виноват в этой ситуации. В тот момент, когда у нас были прогревочные круги под сейфти-каром, все прогревали резину, но мои покрышки уже были готовы к старту, поэтому я концентрировался на прогреве тормозов. К сожалению, немного перестарался и перегрел тормоза! Когда подъехали к первому повороту, то тормозов у меня просто не было — поэтому получилось такое столкновение. В аварии я потерял своё переднее крыло — мне пришлось потерять на пит-стопе очень много времени. Жалко, конечно… Но я извлекаю урок из каждой своей ошибки и двигаюсь дальше, не повторяя промахов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Рено Спорт Ф-1 Форс Индия Артём Маркелов Макс Ферстаппен Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Италии
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