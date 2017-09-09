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Формула-1
Текст: Евгений Кустов
Фото: Reuters

Фаталити. «Макларен» может добить себя разрывом с «Хондой»

Фернандо Алонсо все равно будет недоволен двигателем, а команда потеряет деньги и возможности.
9 сентября 2017, суббота. 16:45 Авто

Проведя три сезона с «Хондой», когда-то чемпионский «Макларен» отчаялся и намерен разорвать контракт с японцами. Команде настолько осточертели проблемы и слабый темп «Хонды», что британцы готовы променять заводской статус даже на клиентские двигатели «Рено». Но не делает ли «Макларен» большую глупость?

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На что меняем?

Три года прождал «Макларен» прогресса от «Хонды», не дождался и твёрдо решил сменить поставщика моторов. Одна проблема: обладатели двух лучших двигателей Формулы-1 «Мерседес» и «Фероари» категорически отказались поставлять свои моторы — зачем создавать конкурента собственной заводской команде? Ведь всё полагают, что с мощным мотором «Макларен» окажется где-то рядом с топами. Тот же Фернандо Алонсо в Бельгии предположил, что с иным двигателем они с Вандорном запрыгнули бы аж на первую линию.

Так что два лидера отпали, и остались только моторы «Рено». У французов тоже есть заводская команда, но есть и традиция делиться с другими сильными коллективами — так было в 1980-е с «Лотусом» и в 2010-е с «Ред Булл». Вот и сейчас французы не против помочь «Макларену» при должной денежной компенсации. В «Рено» резонно хотят двойной оплаты: сначала от «Торо Россо» за разрыв контракта (чтобы освободить слот «Макларену» и уйти к «Хонде»), затем от британцев (собственно за поставку моторов). Если при этом ещё и удастся по дешёвке забрать Сайнса, будет идеально. Мотивация «Рено» ясна, но так ли прав «Макларен»?

Фернандо Алонсо в Бельгии предположил, что с иным двигателем он и Вандорн запрыгнули бы аж на первую линию.

Чего ждать в 2018-м?

Сейчас двигатель «Рено» мощнее «Хонды» и меньше ломается, однако не сказать, что французский мотор находится совсем рядом с двумя лидерами. Болиды «Ред Булл», «Рено» и «Торо Россо» недостаточно быстры на прямых, вдобавок ко всему двигатели ненадёжны: регулярно возникают технические проблемы разной степени серьёзности, которые бьют по всем командам, а больнее всего — по Максу Ферстаппену. Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что французы слишком сильно поменяли двигатель за зиму и просто не успели переваривать новинки с точки зрения надёжности.

Уроки извлечены, но где гарантия, что в 2018-м «Рено» сможет сочетать скорость обновлений и достаточную надёжность? На данный момент шансы на это ненамного выше, чем у «Хонды». За «Рено» говорит большее число клиентов и свежие чемпионские традиции, однако в турбо-эру французы чаще бесили партнёров из «Ред Булл», чем давали австрийцам повод для радости.

Уроки извлечены, но где гарантия, что в 2018-м «Рено» сможет сочетать скорость обновлений и достаточную надёжность?

С равной степенью вероятности видятся два варианта. Первый — «Рено» добивается заметного прогресса, «Макларен» борется за подиумы и даже победы — все, включая Алонсо, довольны. Второй — определённый прогресс есть, но «Мерседес» и «Феррари» по-прежнему заметно впереди, при этом двигатель иногда ломается. «Макларен» стабильно в очках, но мечтает максимум о подиумах, и Алонсо в какой-то время вновь начинает давать двигателю обидные прозвища.

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Думаем глобально

Уходя от «Хонды», «Макларен» сильно бьёт по собственным перспективам. Ради демонстрации реакции на проблемы и сохранения Фернандо Алонсо команда добровольно отказывается от статуса заводской в пользу даже не самого сильного клиентского двигателя. Хорошо ещё, что у «Макларена» сильные акционеры, которые способны закрыть бюджет даже без «Хонды» и титульных спонсоров. Но глобально позиции команды становятся ещё более зыбкими — пример «Уильямса» не даст соврать.

Где искать потенциал для прыжка вверх? Новый автопроизводитель в партнёрах? Но таковой появится не раньше 2021 года. Потенциальным партнёрам явно не понравится история с антипиаром «Хонды», а также то, что «Макларен» сам выпускает автомобили. Собственный двигатель? Жутко дорогое удовольствие без гарантий успеха.

Короче говоря, «Хонда» мешает «Макларену» давать результат, но без неё команда может и успехи не вернуть, и яркое будущее потерять. И всё это на фоне вполне реального сценария, когда в 2019 году заводской командой «Хонды» станет… «Ред Булл». Ну а что? Если «Хонда» в 2018-м покажет серьёзный прогресс на «Торо Россо», никто не удивится, когда спустя год японский двигатель экспроприирует головная команда. Тогда получится, что «Макларен» взял и помог сопернику — фаталити в чистом виде!

«Хонда» мешает «Макларену» давать результат, но без неё команда может и успехи не вернуть, и яркое будущее потерять.

Может, потому и не торопятся в «Макларене» с финальным подтверждением разрыва?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Рено Спорт Ф-1 Хонда Ф-1
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