Фаталити. «Макларен» может добить себя разрывом с «Хондой»

Проведя три сезона с «Хондой», когда-то чемпионский «Макларен» отчаялся и намерен разорвать контракт с японцами. Команде настолько осточертели проблемы и слабый темп «Хонды», что британцы готовы променять заводской статус даже на клиентские двигатели «Рено». Но не делает ли «Макларен» большую глупость?
На что меняем?
Три года прождал «Макларен» прогресса от «Хонды», не дождался и твёрдо решил сменить поставщика моторов. Одна проблема: обладатели двух лучших двигателей Формулы-1 «Мерседес» и «Фероари» категорически отказались поставлять свои моторы — зачем создавать конкурента собственной заводской команде? Ведь всё полагают, что с мощным мотором «Макларен» окажется где-то рядом с топами. Тот же Фернандо Алонсо в Бельгии предположил, что с иным двигателем они с Вандорном запрыгнули бы аж на первую линию.
Так что два лидера отпали, и остались только моторы «Рено». У французов тоже есть заводская команда, но есть и традиция делиться с другими сильными коллективами — так было в 1980-е с «Лотусом» и в 2010-е с «Ред Булл». Вот и сейчас французы не против помочь «Макларену» при должной денежной компенсации. В «Рено» резонно хотят двойной оплаты: сначала от «Торо Россо» за разрыв контракта (чтобы освободить слот «Макларену» и уйти к «Хонде»), затем от британцев (собственно за поставку моторов). Если при этом ещё и удастся по дешёвке забрать Сайнса, будет идеально. Мотивация «Рено» ясна, но так ли прав «Макларен»?
Фернандо Алонсо в Бельгии предположил, что с иным двигателем он и Вандорн запрыгнули бы аж на первую линию.
Чего ждать в 2018-м?
Сейчас двигатель «Рено» мощнее «Хонды» и меньше ломается, однако не сказать, что французский мотор находится совсем рядом с двумя лидерами. Болиды «Ред Булл», «Рено» и «Торо Россо» недостаточно быстры на прямых, вдобавок ко всему двигатели ненадёжны: регулярно возникают технические проблемы разной степени серьёзности, которые бьют по всем командам, а больнее всего — по Максу Ферстаппену. Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что французы слишком сильно поменяли двигатель за зиму и просто не успели переваривать новинки с точки зрения надёжности.
Уроки извлечены, но где гарантия, что в 2018-м «Рено» сможет сочетать скорость обновлений и достаточную надёжность? На данный момент шансы на это ненамного выше, чем у «Хонды». За «Рено» говорит большее число клиентов и свежие чемпионские традиции, однако в турбо-эру французы чаще бесили партнёров из «Ред Булл», чем давали австрийцам повод для радости.
Уроки извлечены, но где гарантия, что в 2018-м «Рено» сможет сочетать скорость обновлений и достаточную надёжность?
С равной степенью вероятности видятся два варианта. Первый — «Рено» добивается заметного прогресса, «Макларен» борется за подиумы и даже победы — все, включая Алонсо, довольны. Второй — определённый прогресс есть, но «Мерседес» и «Феррари» по-прежнему заметно впереди, при этом двигатель иногда ломается. «Макларен» стабильно в очках, но мечтает максимум о подиумах, и Алонсо в какой-то время вновь начинает давать двигателю обидные прозвища.
Думаем глобально
Уходя от «Хонды», «Макларен» сильно бьёт по собственным перспективам. Ради демонстрации реакции на проблемы и сохранения Фернандо Алонсо команда добровольно отказывается от статуса заводской в пользу даже не самого сильного клиентского двигателя. Хорошо ещё, что у «Макларена» сильные акционеры, которые способны закрыть бюджет даже без «Хонды» и титульных спонсоров. Но глобально позиции команды становятся ещё более зыбкими — пример «Уильямса» не даст соврать.
Где искать потенциал для прыжка вверх? Новый автопроизводитель в партнёрах? Но таковой появится не раньше 2021 года. Потенциальным партнёрам явно не понравится история с антипиаром «Хонды», а также то, что «Макларен» сам выпускает автомобили. Собственный двигатель? Жутко дорогое удовольствие без гарантий успеха.
Короче говоря, «Хонда» мешает «Макларену» давать результат, но без неё команда может и успехи не вернуть, и яркое будущее потерять. И всё это на фоне вполне реального сценария, когда в 2019 году заводской командой «Хонды» станет… «Ред Булл». Ну а что? Если «Хонда» в 2018-м покажет серьёзный прогресс на «Торо Россо», никто не удивится, когда спустя год японский двигатель экспроприирует головная команда. Тогда получится, что «Макларен» взял и помог сопернику — фаталити в чистом виде!
«Хонда» мешает «Макларену» давать результат, но без неё команда может и успехи не вернуть, и яркое будущее потерять.
Может, потому и не торопятся в «Макларене» с финальным подтверждением разрыва?