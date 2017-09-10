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Текст: Максим Вершинин
Фото: instagram.com/v_drifte

RDS-2017: Фёдоров выиграл сражение, а Чивчян — войну

Финальный этап Российской дрифт серии прошёл в Рязани. На «Атроне» победителей было двое — Илья Фёдоров и Георгий Чивчян.
10 сентября 2017, воскресенье. 19:45 Авто

На 8 и 9 сентября у участников RDS было назначено определение победителей не только седьмого этапа, но и всего сезона, однако страсти начали кипеть ещё задолго до выезда могучих дрифт-каров на асфальт автоспортивного комплекса «Атрон». В одной из команд возник конфликт со своим пилотом, но в итоге всё благополучно разрешилось, а другим коллективам предстояло решать непростую логистическую задачу — либо везти основные машины в Рязань, а затем пытаться успеть переправить технику на другой конец страны в Артём, чтобы пилоты смогли на трассе «Приморское кольцо» стартовать в международном турнире D1 Asia Pacific Prim Ring Grand Prix, либо искать подменную машину для финала RDS.

Но все проблемы были улажены — конфликты забыты хотя бы на время, а каждый из 39 заявленных к участию в седьмом этапе RDS-2017 имел дрифт-кар. При этом Чивчяну-старшему пришлось пожертвовать собой ради брата — Владимир отдал свою боевую Silvia S14 Георгию, поскольку Silvia S15 того была в процессе подготовки к дальневосточному турниру. А при этом задачи бороться за титул в RDS с Гочи никто не снимал!

В итоге для Чивчяна-младшего всё закончилось 25-ю очками за второе место в квалификации. Перед парными заездами его Nissan испустил дух, так что лидер чемпионата внезапно превратился в зрителя… И судьбу чемпионства предстояло решать уже его соперникам.

Первую для себя победу в квалификации в Рязани одержал украинский пилот Алексей Головня на Nissan 200SX, который смог в третьей попытке проехать на 101,3 балла. Гоча со 100 баллами стал вторым, а показавший такой же результат иркутский дрифтер Евгений Лосев на Toyota GT 86 – третьим, поскольку на «сотню» он проехал в третьей попытке, тогда как Гоча сделал это во второй.

Переквалифицировавшемуся в стороннего наблюдателя Гоче оставалось только подсчитывать, сколько очков набирают в Рязани его основные конкуренты — Павел Бусыгин и Дамир Идиятулин. На счастье лидера личного зачёта, соперники дружно оступились. Московский пилот Toyota Supra в квалификации стал только 20-м, а в парных тоже не блеснул и по итогам этапа стал 13-м и этим Павел Бусыгин обеспечил себе лишь вице-чемпионство…

При этом красноярец на Toyota Altezza оба раза был позади соперника — 21-м в квалификации и 14-м по итогам всего этапа, так что с третьего места в личном зачёте Дамир Идиятулин опустился на четвёртую строчку.

Третьим по итогам RDS-2017 стал Аркадий Цареградцев, но и он не попал на подиум по итогам рязанского уик-энда! Так что состав призёров на «Атроне» был весьма необычным.

Сражение, но не войну в дрифт-серии выиграл владивостокский дрифтер Илья Фёдоров на Nissan 180SX, вторым в Рязани стал двукратный чемпион RDS москвич Евгений Ружейников на Nissan Silvia S15, а подиум дополнил ещё один представитель Москвы Федор Воробьев на своей знаменитой «пятёрке» ВАЗ-2105.

В командном зачёте титул взяли пилоты Toyo Tires x Gorilla Energy, но формально сезон 2017 года в российском дрифте ещё не завершился — в Сочи 6-7 октября состоится Кубок чемпионов RDS, так что у фанатов управляемого заноса ещё будет возможность увидеть своих любимых пилотов в деле!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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10 сентября 2017, воскресенье
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