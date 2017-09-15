175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Формула-1
Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: Red Bull Media House

Турбо-многоходовочка: как «Макларен» помог Квяту остаться в Формуле-1

Для Сироткина места нет, а оба гонщика «Ред Булл» сильно напряглись.
15 сентября 2017, пятница. 14:41 Авто

В Сингапуре наконец официально объявили о том, чего уже давно ждал весь паддок: «Макларен» и «Хонда» прекращают сотрудничество по окончании текущего сезона. Британцы официально перешли на клиентские двигатели «Рено», японцы остались в Формуле-1 благодаря контракту с «Торо Россо», а французы в качестве компенсации за разрыв с «телятами» на год получили в аренду Карлоса Сайнса.

Для осуществления этой многоходовочки «Макларену» пришлось договориться с половиной паддока, а эффект от запущенных в Уокинге процессов уже докатился до «Ред Булл» — австрийцы теперь не знают, с какими моторами им выступать через полтора года. Что произошло и как разрыв «Макларена» с «Хондой» повлияет на Квята, Сироткина и весь мир «Больших призов» — в материале «Чемпионата».

Франко-британская многоходовочка

Третий год «Хонде» не удаётся построить конкурентоспособный мотор, и «Макларену» это надоело. В Уокинге долго угрожали японцам разрывом контракта, затем ультиматум выдвинул Фернандо Алонсо, однако мало кто верил, что «Макларену» удастся получить какие-либо другие моторы. «Мерседес» и «Феррари» помогать соперникам отказались сразу, а в «Рено» заявили, что не готовы строить двигатели более чем трём командам.

«Рено», сообщают источники, прекратит поставлять «Ред Булл» моторы после сезона-2018. Этот и следующий сезон австрийцы проведут с нынешними силовыми установками, а в 2019-м им придётся ставить на машины другие двигатели.

В «Макларене», однако, не отчаялись и сумели договориться с «Ред Булл»: «Торо Россо» досрочно разрывает контракт с «Рено», чтобы перейти на «Хонду», и в качестве компенсации отдаёт французам в аренду Карлоса Сайнса. «Рено», получив испанца, согласились отправлять свои моторы не в Фаэнцу, а в Уокинг. Для «Торо Россо» эта сделка несёт прежде всего коммерческую выгоду: за двигатели «Хонды» не нужно платить, но вместе с этим «Ред Булл» получает возможность поработать сразу с двумя поставщиками и держать руку на пульсе прогресса японцев.

Когда ребус, казалось, сложился полностью, свой ход внезапно сделали французы. «Рено», сообщают многочисленные источники, прекратит поставлять «Ред Булл» моторы после сезона-2018. Этот и следующий сезон австрийцы проведут с нынешними силовыми установками, а в 2019-м им придётся ставить на машины другие двигатели.

Японская ловушка

Отношения между «Ред Булл» и «Рено» испортились ещё в 2014-м, когда французы не смогли построить конкурентоспособный турбомотор, на введении которого сами же и настаивали. В 2015-м австрийцы после долгих публичных споров заявили о поиске нового поставщика, но все попытки провалились, и Матешицу пришлось договариваться с «Рено» заново.

В этом году «Ред Булл» вновь критиковал французские моторы, в первую очередь — за частые поломки. И теперь, когда у «Рено» появился ещё один сильный партнёр в лице «Макларена», французы с лёгким сердцем готовы отказаться от сотрудничества с австрийцами, которое длилось с 2007 года. «Рено» не захотели быть в положении жены, чей неверный муж решил годик подождать – остаться в семье или уйти. Мол, посмотрим через годик, кто похорошеет больше. В «Рено» ответили: разрыв, так разрыв!

Проблема: как и в случае с «Маклареном», «Мерседес» и «Феррари» уже отказались поставлять моторы «Ред Булл», и через полтора года их позиция на этот счёт скорее всего не изменится. Всё идёт к тому, что с 2019 года «Ред Булл», как и «Торо Россо», будет использовать двигатели «Хонды».

Хорошо, если японцы к этому моменту добьются прогресса, а если нет? «Ред Булл» рискует откатиться в середину пелотона и оставаться там в лучшем случае до 2021 года. В худшем случае бренд вообще уйдёт из Формулы-1 — Матешиц занимается всем этим по соображениям маркетинга, и борьба за последние места в десятке в них никак не вписываются. Правда, появился слух, что «Ред Булл» может быть продан «Порше», размышляющему о приходе в Ф-1 в 2021 году. Это было бы красивым решением проблемы, ради которого можно потерпеть пару неудачных сезонов.

Похоже, «Ред Булл», соблазнившись миллионами «Хонды», загнал себя в ловушку, выбраться из которой до 2021 года будет очень трудно. Если, конечно, японцы не добьются сногсшибательного прогресса.

За прогрессом «Хонды» теперь очень внимательно будут следить и нынешние пилоты «Ред Булл». Оба намекают, что в следующем году рассчитывают увидеть признаки прогресса, который позволит в 2019-м бороться за титул. В противном случае, говорят воспитанники концерна, они готовы рассматривать другие варианты продолжения карьеры. И сейчас довольно трудно представить, что в 2019-м «Хонда» будет способна бороться за титул. Стоит заметить, что Даниэля Риккардо уже довольно давно сватают в «Феррари», тогда как в очереди за Максом Ферстаппеном стоит буквально весь паддок. Похоже, «Ред Булл», соблазнившись миллионами «Хонды», загнал себя в ловушку, выбраться из которой до 2021 года будет очень трудно. Если, конечно, японцы не добьются сногсшибательного прогресса.

Фаталити. «Макларен» может добить себя разрывом с «Хондой»
Фернандо Алонсо все равно будет недоволен двигателем, а команда потеряет деньги и возможности.

Сайнс против всех

Главным бенефециаром всех этих пертурбаций неожиданно стал Карлос Сайнс. Испанцу огромных усилий стоило скрыть разочарование продлением контракта с «Торо Россо», он рассчитывал, что «Ред Булл» либо возьмёт его в основную команду, либо даст шанс попробовать силы в другом месте. «Рено» уже давно проявлял интерес к испанцу, но Кристиан Хорнер дал понять, что Сайнс продаётся только за очень большие деньги. И вот французы дождались возможности и получили Карлоса бесплатно. Правда, лишь на один сезон.

«Рено» постепенно прогрессирует, и предполагается, что в 2018-м французы сделают ещё один шаг вперёд. Для этого у них достаточно инфраструктуры и ресурсов, а Хюлькенберг и Сайнс станут одной из наиболее перспективных пар пилотов на стартовой решётке. Всё выглядит так, словно Карлосу повезло, однако всё по местам расставит лишь следующий сезон.

Марко: «Ред Булл» будет внимательно следить за прогрессом Сайнса в «Рено»

Переход Сайнса также означает, что своего шанса в «Рено», по крайней мере в 2018 году, лишились резервисты Сергей Сироткин и Оливер Роуленд, а также Роберт Кубица, опробовавший болид команды на тестах. Пару недель назад менеджер Кубицы Алессандро Брави заявил, что интерес к его клиенту проявляют и другие команды. Роуленд может позволить себе провести ещё один год в Формуле-2, где он наверняка станет одним из главных претендентов на титул, а вот для Сироткина это по-настоящему плохие новости.

Сергей уже давно работает с «Рено», регулярно тестировал машину и выезжал в свободных заездах по пятницам. Сироткина наряду с Кубицей и Роулендом называли одним из претендентов в призовые пилоты, о нём говорили как о потенциальной замене Джолиона Палмера, когда у британца совсем не клеились дела. Но своего шанса в «Рено» Сергей (пока) так и не дождался.

И пока вариантов продолжения карьеры в Формуле-1 у Сироткина не так уж и много. Свободные места на следующий год остались в «Форс Индия», «Уильямсе», «Торо Россо» и «Заубере», но у каждой из этих команд на две машины минимум по три претендента. Шансов выйти на старт «Больших призов» в следующем году у гонщика SMP Racing не так уж и много, тем не менее его менеджмент продолжает переговоры с несколькими сторонами. Ну, а что до Джолиона Палмера, чьё место в «Рено» займёт Карлос Сайнс, то карьера британца в Формуле-1, похоже, подходит к бесславному концу.

«Гонщик с редким талантом и работоспособностью». Менеджер — о Сироткине
Когда Сергей Сироткин непобедим, что за странная история была с «Заубером» в 2013 году и как в гонки попал менеджер россиянина?

Квят остаётся, Верляйну нет места

На данный момент четыре команды объявили состав на будущий год: «Мерседес», «Феррари», «Ред Булл» и «Хаас» продолжат работать со своими нынешними пилотами. Подтверждения контрактов Сайнса, который станет партнёром Хюлькенберга в «Рено», и Алонсо, по всей видимости остающегося в Уокинге, последуют со дня на день. Таким образом, остаются ещё четыре команды, в которых пока есть места.

Одной из них является «Торо Россо». В свете ухода Сайнса Даниил Квят наверняка сохранит за собой место, а его новым напарником станет Пьер Гасли, уже полтора года ждущий своего шанса. Нельзя, однако, забывать о Нобухаре Мацусите — протеже «Хонды», которого японцы наверняка захотят пристроить в команду, но в Фаэнце вряд ли согласятся поменять весь состав и посадить за руль двух новичков. К тому же у японца пока не хватает баллов для суперлицензии.

Наиболее интересной из оставшихся вакансий располагает «Форс Индия»: контракт Эстебана Окона рассчитан и на следующий год, а вот Серхио Перес новое соглашение ещё не подписал. По слухам, Чеко может перейти в «Уильямс» на место Фелипе Массы, но этот вариант маловероятен. В самом «Уильямсе» тоже не определились с напарником Лэнса Стролла. Британцы не скрывают своего интереса к Фернандо Алонсо, а также, по слухам, общаются с Кубицей. Выбор в пользу поляка будет смелым и захватывающим.

В свете ухода Сайнса Даниил Квят наверняка сохранит за собой место, а его новым напарником должен стать Пьер Гасли, уже полтора года ждущий своего шанса.

Последняя вакансия осталась в «Заубере». Маркус Эрикссон, чьи спонсоры владеют командой, прочно держится за своё место, а вот Паскаль Верляйн по окончании сезона покидает Хинвиль. «Мерседес» пытается подыскать немцу новую команду, но, похоже, гонщику придётся вернуться в DTM. Предполагается, что новым напарником Эрикссона станет Шарль Леклер, уверенно идущий к чемпионству в Формуле-2 в своём дебютном сезоне, либо Антонио Джовинацци, заменявший Верляйна в начале года.

Прекратите этот цирк немедленно: что не так с штрафами в Формуле-1
Километр штрафов — это не предел. Когда закончится бардак со стартовой решёткой Формулы-1?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Макларен Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Хонда Ф-1 Даниэль Риккардо Карлос Сайнс-младший Макс Ферстаппен контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
15 сентября 2017, пятница
15:32 «Хонда»: досадно, что наши с «Маклареном» пути должны разойтись
15:27 «Макларен»: двигатель «Рено» даст возможность существенно продвинуться вверх
15:13 Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2018
14:57 «Торо Россо»: мы минимизируем влияние смены двигателя на развитие нового шасси
14:49 Сайнс выложил своё фото в кокпите «Рено» 11-летней давности
14:40 «Хонда»: мы рады начать новую главу нашей истории в Ф-1 с «Торо Россо»
14:10 Марко: «Ред Булл» будет внимательно следить за прогрессом Сайнса в «Рено»
14:09 Абитебуль: Хюлькенберг и Сайнс будут дополнять друг друга и помогут «Рено»
14:03 «Рено»: «Макларен» будет атаковать нас, и соперничество принесёт всем пользу
13:59 З. Браун: надеемся, что ещё увидим возвращение «Хонды» на вершину
13:58 Сайнс: траектория развития «Рено» впечатляет, это новая глава в моей карьере
13:47 «Торо Россо» и «Хонда» объявили о многолетнем контракте
13:43 В «Рено» объявили о контракте с Сайнсом, права на испанца остались у «Ред Булл»
13:43 Риккардо продолжит пить шампанское из ботинка на подиуме
13:38 «Макларен» подтвердил разрыв с «Хондой» и перейдёт на моторы «Рено»
13:33 «Рено» и «Торо Россо» объявили о прекращении сотрудничества
13:11 Риккардо — лучший на первой тренировке ГП Сингапура, Квят — десятый
13:02 Хюлькенберг: эра Сутиля заканчивается, начинается моя эра
12:09 В «Рено» пытались заполучить Даниэля Риккардо на сезон-2018
11:27 Хюлькенберг подготовил специальный шлем к Гран-при Сингапура
11:04 Росберг стал менеджером Кубицы
10:56 Организаторы Гран-при Сингапура подписали новый четырёхлетний контракт с Ф-1
10:21 Грожан: в Сингапуре рискуешь получить тепловой шок
09:47 Пилоты «Ред Булл» устроили соревнование по поеданию дуриана
09:00 Формула-1. Гран-при Сингапура. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
00:11 Райкконен: в «Феррари» всегда находят нюансы, которые требуют прогресса
00:02 Феттель: теоретически в Сингапуре «Феррари» лучше «Мерседеса»
14 сентября 2017, четверг
23:23 Боттас не сомневался, что «Мерседес» предложит ему продлить контракт
22:49 Алонсо, вероятно, не будет принимать участие в гонке «Инди 500» в 2018 году
21:59 Перес: в топ-командах нет места, я близок к подписанию контракта с «Форс Индия»
21:37 В DTM пересмотрели правило весового гандикапа до конца сезона
20:04 Гелаэл заменит Сайнса-младшего на тренировке Гран-при Сингапура
19:16 Квят про уход Сайнса: видите, как я плачу?
18:13 Менеджер Сайнса: близки к контракту с «Рено» на 2018 год, про Малайзию не слышал
17:40 Масса: «Уильямс» должен показать, что хочет, чтобы я остался
17:40 Сайнс-младший: слухи о моём переходе — хороший сигнал
16:50 Ферстаппена не беспокоят слухи о прекращении партнёрства «Ред Булл» с «Рено»
16:01 Райкконен: «Феррари» фаворит в Сингапуре? Эти слова ничего не значат
15:27 Хэмилтон: надеюсь, в следующем году Алонсо включится в борьбу за титул
14:52 Алонсо: решение на 2018 год приму после «Макларена»
14:23 Палмер: я буду гоняться за «Рено» вплоть до Абу-Даби
13:52 Autosport: «Торо Россо» и «Хонда» договорились о трёхлетнем контракте
13:03 «Форс Индия» привезла в Сингапур радикально обновлённый «акулий плавник»
12:21 Вандорну не потребовалась замена MGU-K перед Гран-при Сингапура
11:45 Источник: «Рено» решил прекратить снабжать моторами «Ред Булл» после 2018 года
Все новости RSS
Партнерский контент