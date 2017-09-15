Турбо-многоходовочка: как «Макларен» помог Квяту остаться в Формуле-1

В Сингапуре наконец официально объявили о том, чего уже давно ждал весь паддок: «Макларен» и «Хонда» прекращают сотрудничество по окончании текущего сезона. Британцы официально перешли на клиентские двигатели «Рено», японцы остались в Формуле-1 благодаря контракту с «Торо Россо», а французы в качестве компенсации за разрыв с «телятами» на год получили в аренду Карлоса Сайнса.



Для осуществления этой многоходовочки «Макларену» пришлось договориться с половиной паддока, а эффект от запущенных в Уокинге процессов уже докатился до «Ред Булл» — австрийцы теперь не знают, с какими моторами им выступать через полтора года. Что произошло и как разрыв «Макларена» с «Хондой» повлияет на Квята, Сироткина и весь мир «Больших призов» — в материале «Чемпионата».

Франко-британская многоходовочка

Третий год «Хонде» не удаётся построить конкурентоспособный мотор, и «Макларену» это надоело. В Уокинге долго угрожали японцам разрывом контракта, затем ультиматум выдвинул Фернандо Алонсо, однако мало кто верил, что «Макларену» удастся получить какие-либо другие моторы. «Мерседес» и «Феррари» помогать соперникам отказались сразу, а в «Рено» заявили, что не готовы строить двигатели более чем трём командам.

«Рено», сообщают источники, прекратит поставлять «Ред Булл» моторы после сезона-2018. Этот и следующий сезон австрийцы проведут с нынешними силовыми установками, а в 2019-м им придётся ставить на машины другие двигатели.

В «Макларене», однако, не отчаялись и сумели договориться с «Ред Булл»: «Торо Россо» досрочно разрывает контракт с «Рено», чтобы перейти на «Хонду», и в качестве компенсации отдаёт французам в аренду Карлоса Сайнса. «Рено», получив испанца, согласились отправлять свои моторы не в Фаэнцу, а в Уокинг. Для «Торо Россо» эта сделка несёт прежде всего коммерческую выгоду: за двигатели «Хонды» не нужно платить, но вместе с этим «Ред Булл» получает возможность поработать сразу с двумя поставщиками и держать руку на пульсе прогресса японцев.



Когда ребус, казалось, сложился полностью, свой ход внезапно сделали французы. «Рено», сообщают многочисленные источники, прекратит поставлять «Ред Булл» моторы после сезона-2018. Этот и следующий сезон австрийцы проведут с нынешними силовыми установками, а в 2019-м им придётся ставить на машины другие двигатели.

Японская ловушка

Отношения между «Ред Булл» и «Рено» испортились ещё в 2014-м, когда французы не смогли построить конкурентоспособный турбомотор, на введении которого сами же и настаивали. В 2015-м австрийцы после долгих публичных споров заявили о поиске нового поставщика, но все попытки провалились, и Матешицу пришлось договариваться с «Рено» заново.



В этом году «Ред Булл» вновь критиковал французские моторы, в первую очередь — за частые поломки. И теперь, когда у «Рено» появился ещё один сильный партнёр в лице «Макларена», французы с лёгким сердцем готовы отказаться от сотрудничества с австрийцами, которое длилось с 2007 года. «Рено» не захотели быть в положении жены, чей неверный муж решил годик подождать – остаться в семье или уйти. Мол, посмотрим через годик, кто похорошеет больше. В «Рено» ответили: разрыв, так разрыв!

Проблема: как и в случае с «Маклареном», «Мерседес» и «Феррари» уже отказались поставлять моторы «Ред Булл», и через полтора года их позиция на этот счёт скорее всего не изменится. Всё идёт к тому, что с 2019 года «Ред Булл», как и «Торо Россо», будет использовать двигатели «Хонды».

Хорошо, если японцы к этому моменту добьются прогресса, а если нет? «Ред Булл» рискует откатиться в середину пелотона и оставаться там в лучшем случае до 2021 года. В худшем случае бренд вообще уйдёт из Формулы-1 — Матешиц занимается всем этим по соображениям маркетинга, и борьба за последние места в десятке в них никак не вписываются. Правда, появился слух, что «Ред Булл» может быть продан «Порше», размышляющему о приходе в Ф-1 в 2021 году. Это было бы красивым решением проблемы, ради которого можно потерпеть пару неудачных сезонов.

Похоже, «Ред Булл», соблазнившись миллионами «Хонды», загнал себя в ловушку, выбраться из которой до 2021 года будет очень трудно. Если, конечно, японцы не добьются сногсшибательного прогресса.

За прогрессом «Хонды» теперь очень внимательно будут следить и нынешние пилоты «Ред Булл». Оба намекают, что в следующем году рассчитывают увидеть признаки прогресса, который позволит в 2019-м бороться за титул. В противном случае, говорят воспитанники концерна, они готовы рассматривать другие варианты продолжения карьеры. И сейчас довольно трудно представить, что в 2019-м «Хонда» будет способна бороться за титул. Стоит заметить, что Даниэля Риккардо уже довольно давно сватают в «Феррари», тогда как в очереди за Максом Ферстаппеном стоит буквально весь паддок. Похоже, «Ред Булл», соблазнившись миллионами «Хонды», загнал себя в ловушку, выбраться из которой до 2021 года будет очень трудно. Если, конечно, японцы не добьются сногсшибательного прогресса.

Фаталити. «Макларен» может добить себя разрывом с «Хондой» Фернандо Алонсо все равно будет недоволен двигателем, а команда потеряет деньги и возможности.

Сайнс против всех

Главным бенефециаром всех этих пертурбаций неожиданно стал Карлос Сайнс. Испанцу огромных усилий стоило скрыть разочарование продлением контракта с «Торо Россо», он рассчитывал, что «Ред Булл» либо возьмёт его в основную команду, либо даст шанс попробовать силы в другом месте. «Рено» уже давно проявлял интерес к испанцу, но Кристиан Хорнер дал понять, что Сайнс продаётся только за очень большие деньги. И вот французы дождались возможности и получили Карлоса бесплатно. Правда, лишь на один сезон.



«Рено» постепенно прогрессирует, и предполагается, что в 2018-м французы сделают ещё один шаг вперёд. Для этого у них достаточно инфраструктуры и ресурсов, а Хюлькенберг и Сайнс станут одной из наиболее перспективных пар пилотов на стартовой решётке. Всё выглядит так, словно Карлосу повезло, однако всё по местам расставит лишь следующий сезон.

Марко: «Ред Булл» будет внимательно следить за прогрессом Сайнса в «Рено»

Переход Сайнса также означает, что своего шанса в «Рено», по крайней мере в 2018 году, лишились резервисты Сергей Сироткин и Оливер Роуленд, а также Роберт Кубица, опробовавший болид команды на тестах. Пару недель назад менеджер Кубицы Алессандро Брави заявил, что интерес к его клиенту проявляют и другие команды. Роуленд может позволить себе провести ещё один год в Формуле-2, где он наверняка станет одним из главных претендентов на титул, а вот для Сироткина это по-настоящему плохие новости.

Сергей уже давно работает с «Рено», регулярно тестировал машину и выезжал в свободных заездах по пятницам. Сироткина наряду с Кубицей и Роулендом называли одним из претендентов в призовые пилоты, о нём говорили как о потенциальной замене Джолиона Палмера, когда у британца совсем не клеились дела. Но своего шанса в «Рено» Сергей (пока) так и не дождался.



И пока вариантов продолжения карьеры в Формуле-1 у Сироткина не так уж и много. Свободные места на следующий год остались в «Форс Индия», «Уильямсе», «Торо Россо» и «Заубере», но у каждой из этих команд на две машины минимум по три претендента. Шансов выйти на старт «Больших призов» в следующем году у гонщика SMP Racing не так уж и много, тем не менее его менеджмент продолжает переговоры с несколькими сторонами. Ну, а что до Джолиона Палмера, чьё место в «Рено» займёт Карлос Сайнс, то карьера британца в Формуле-1, похоже, подходит к бесславному концу.

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Квят остаётся, Верляйну нет места

На данный момент четыре команды объявили состав на будущий год: «Мерседес», «Феррари», «Ред Булл» и «Хаас» продолжат работать со своими нынешними пилотами. Подтверждения контрактов Сайнса, который станет партнёром Хюлькенберга в «Рено», и Алонсо, по всей видимости остающегося в Уокинге, последуют со дня на день. Таким образом, остаются ещё четыре команды, в которых пока есть места.



Одной из них является «Торо Россо». В свете ухода Сайнса Даниил Квят наверняка сохранит за собой место, а его новым напарником станет Пьер Гасли, уже полтора года ждущий своего шанса. Нельзя, однако, забывать о Нобухаре Мацусите — протеже «Хонды», которого японцы наверняка захотят пристроить в команду, но в Фаэнце вряд ли согласятся поменять весь состав и посадить за руль двух новичков. К тому же у японца пока не хватает баллов для суперлицензии.

Наиболее интересной из оставшихся вакансий располагает «Форс Индия»: контракт Эстебана Окона рассчитан и на следующий год, а вот Серхио Перес новое соглашение ещё не подписал. По слухам, Чеко может перейти в «Уильямс» на место Фелипе Массы, но этот вариант маловероятен. В самом «Уильямсе» тоже не определились с напарником Лэнса Стролла. Британцы не скрывают своего интереса к Фернандо Алонсо, а также, по слухам, общаются с Кубицей. Выбор в пользу поляка будет смелым и захватывающим.

В свете ухода Сайнса Даниил Квят наверняка сохранит за собой место, а его новым напарником должен стать Пьер Гасли, уже полтора года ждущий своего шанса.

Последняя вакансия осталась в «Заубере». Маркус Эрикссон, чьи спонсоры владеют командой, прочно держится за своё место, а вот Паскаль Верляйн по окончании сезона покидает Хинвиль. «Мерседес» пытается подыскать немцу новую команду, но, похоже, гонщику придётся вернуться в DTM. Предполагается, что новым напарником Эрикссона станет Шарль Леклер, уверенно идущий к чемпионству в Формуле-2 в своём дебютном сезоне, либо Антонио Джовинацци, заменявший Верляйна в начале года.