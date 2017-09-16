Как «Феррари» «быков» перехитрила: Феттель «украл» поул у «Ред Булл»

Уик-энд в Сингапуре сильнее всех начал «Ред Булл», ставивший в тренировках новые рекорды уличной трассы, но когда дело дошло до квалификации инициативу неожиданно перехватила «Феррари». Себастьян Феттель с солидным отрывом в три десятых секунды завоевал первое место на старте Гран-при Сингапура — а с этой позиции немец здесь ещё не проигрывал.



Стартовая решётка 14-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

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«Феррари» перехватывает инициативу

«Ред Булл» и «Мерседес» в пятницу едва ли не ликовали. Первые возглавили протоколы и говорили в интервью, что надеются доминировать весь уик-энд. Вторые радовались, что более или менее понимают поведение машины, но главное — «Феррари» ещё дальше. Хэмилтон даже намекал, что не против финишировать третьим, если Ферстаппен и Риккардо окажутся слишком далеко впереди.

Однако день спустя всё изменилось. Невозможно сказать, действительно ли в «Феррари» испытывали в тренировках проблемы, либо итальянцы с самого начала притупляли бдительность соперников, но в третьем сегменте красным машинам равных не было. Точнее одной — Себастьяна Феттеля, поскольку Кими Райкконен в этот раз смотрелся на порядок медленнее напарника и в борьбе за поул не участвовал.



В первом и втором сегментах, как и в тренировках, быстрейшими были «Ред Булл», но если австрийцы в финале прибавили полсекунды, то Феттель уже в первой попытке «снял» со своего предыдущего времени почти секунду. «Я обожаю эту трассу, когда машина тебя слушается, она особенно прекрасна, — поделился немец. — Я знал, что у нас есть темп, хотя достичь его было непросто. Завтра нас ждёт длинная и упорная гонка — ребята из „Ред Булл“ очень быстры». «Немного завидно, но я приму это поражение, — ответил экс-напарнику Риккардо. — Я по-прежнему уверен, что мы победим».

Для «Мерседеса» же квалификация пошла по наихудшему из штатных сценариев: W08 не удалось прибавить, «Феррари» сделала впечатляющий шаг вперёд, а «Ред Булл» так и остался недосягаем. «Я выжал из машины буквально всё, но этого было недостаточно, — развёл руками Хэмилтон. — Мы ожидали примерно такого развития события, но до последнего надеялись на лучшее. Впереди трудная гонка».



Трасса в Сингапуре требует высокого уровня прижимной силы, а «Феррари» и «Ред Булл» в этом компоненте опережают «Мерседес». «Серебряным стрелам» ничего не остаётся, кроме как стараться минимизировать потери в чемпионате. Тем не менее, уличные гонки непредсказуемы и коварны, и при небольшой разнице в скорости шансы на победу остаются у шести гонщиков.

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Шанс для Хюлькенберга и Алонсо

Лучшим вне первой шестёрки в Сингапуре стал Нико Хюлькенберг на «Рено». По ходу всей квалификации немец сражался с пилотами «Макларена», которые здесь действительно смотрятся неплохо. В финале, впрочем, быстрее оказался Хюлькенберг, Фернандо Алонсо остался восьмым в полутора десятых от Нико, а Стоффель Вандорн занял девятую строчку.

«Макларен» возлагает на гонку в Сингапуре много надежд, это, фактически, последняя трасса, на которой MCL32 точно должен быть конкурентоспособна. Алонсо и Вандорн стабильно прогрессировали по ходу всей сессии, прибавив по секунде, но у Хюлькенберга запас был ещё больше и в финале он оказался немного быстрее. Обгонять в Сингапуре в принципе сложно, а динамика разгона у «Рено» сейчас лучше, чем у «Хонды», так что победить Хюлькенберга «Макларенам» будет трудно, но цель команды остаётся прежней — очки двумя машинами.

Для «Торо Россо» уик-энд в Сингапуре развивается не так радужно. Вопреки ожиданиям, здесь команда из Фаэнцы смотрится не намного сильнее, чем на других трассах. Карлос Сайнс смог отобраться в Q3 с последней позиции и не поднялся там выше десятой строчки. Нечем похвастаться и Даниилу Квяту: полсекунды отставания от напарника во втором сегменте и 13-е место в квалификации. Возвращаясь в боксы, россиянин отметил по радио, что ему «это дерьмо» «осточертело».



Ещё хуже дела у «Форс Индия», пилоты которой, как и в Венгрии, вообще не смогли выйти в финальный сегмент. Серхио Перес показал лишь двенадцатое время — Чеко допустил ошибку в финальной попытке, а Эстебан Окон расположился на 14-м месте. VJM10, как и автомобиль «Мерседеса», на извилистых трассах испытывает трудности из-за нехватки прижимной силы, но на «Хунгароринге» это не помешало гонщикам набрать шесть очков. Похожую цель «Форс Индия» ставит себе и в этот уик-энд.

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«Уильямс» и «Хаас» снова в аутсайдерах

Три последних ряда стартовой решётки оккупировали представители трёх команд, и если для «Заубера» 19-е и 20-е места — дело давно привычное, а «Уильямс» традиционно слабо смотрится на медленных трассах, что и подтвердили гонщики в очередной раз, то неудачи «Хааса» по-прежнему удивляют.

По ходу всего уик-энда оба гонщика жаловались на поведение машины, которая ведёт себя очень нервно. Так, Грожан не смог как следует проехать первые две попытки и чудом вышел из первого сегмента. Магнуссену не удалось даже этого. И это уже четвёртая квалификация подряд, когда ни одному из «Хаасов» не удаётся выйти в Q3.



«Уильямс» тоже мог бы квалифицироваться и повыше, но Лэнс Стролл заявил, что настройки машины не подошли быстро меняющимся условиям, а Фелипе Масса, едва не разложивший болид вдоль отбойника, пожаловался на избыточную поворачиваемость. В прошлом году «Уильямс» уехал с этой гонки ни с чем, и в этот раз ситуация может повториться — 17-е и 18-е места это худшая квалификация команды в этом году.