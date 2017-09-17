Суицид по-итальянски: Хэмилтон выиграл в Сингапуре, «Феррари» столкнулись

Старт: минус Ферстаппен и две «Феррари»

В день гонки над Сингапуром прошёл сильный дождь. Прибывавшие на трассу пилоты отмечали, что, если ливень продолжится, пилотировать на мокрой уличной трассе будет невозможно. Но осадки вскоре сошли на нет, а 30-градусная жара высушила полотно в мгновение ока и, даже несмотря на небольшую морось, пилоты поехали на стартовую решётку на сликах. Однако за несколько минут до начала прогревочного круга дождь усилился, а механики «переобули» пилотов в шины для мокрой трассы. Впервые за 10-летнюю историю Гран-при Сингапура гонщики готовились к дождевой ночной гонке.

«Феррари», «Ред Булл» и «Мерседесы», расположившиеся на трёх первых линиях, выбрали «промежуточную» резину, в то время как Хюлькенберг, Алонсо, Вандорн и Перес предпочли более надёжный вариант «дождевых» шин. Карлос Сайнс и Даниил Квят по примеру лидеров выбрали «промежуточные». Этот же тип шин предпочли Ромен Грожан и Лэнс Стролл, все остальные стартовали на «дождевых».



Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен аккуратно приняли старт, тем временем лучше других на светофоры среагировал Кими Райкконен, атаковавший лидеров вдоль пит-уолл. Феттель, не видя атаки напарника, начал смещаться в центр, чтобы помешать Ферстаппену, тот увернулся от немца, но задел заднее колесо Райкконена и отправил «Феррари» в неуправлямый заезд поперёк трассы. Автомобиль финна врезался в Феттеля и по инерции полетел дальше — к первому повороту, где впечатал в стену «Ред Булл» Ферстаппена и зацепил «Макларен» Алонсо. Себ ещё какое-то время продержался на трассе, но вскоре и вторая разбитая «Феррари» остановилась в зоне вылета. Так уже на первом круге гонка лишилась трёх претендентов на победу и одного из лидеров чемпионата.



Благодаря завалу на первую позицию вышел Льюис Хэмилтон. Британец выбрал на старте внешнюю траекторию и чудом миновал все разбитые машины. Даниэль Риккардо, наблюдавший за столкновением Ферстаппена с двумя «Феррари», поднялся на второе место, а на третью и четвёртую позиции выскочили Нико Хюлькенберг и Серхио Перес — оба гонщика «Форс Индия» прорвались на старте в очковую зону и уже в первом повороте отыгрались за проваленную квалификацию. Валттери Боттас расположился шестым, впереди Джолиона Палмера и Стоффеля Вандорна, удержавшихся в топ-10. Даниил Квят выиграл две позиции и вышел на 11-ю строчку, а Фернандо Алонсо потерял сразу четыре места и откатился на 12-ю позицию. Чтобы ликвидировать последствия аварий, судьи нейтрализовали гонку автомобилем безопасности.

Сейфти-кар № 2

Судьи дали рестарт на пятом круге. Хэмилтон, Риккардо, Хюлькенберг и Перес сохранили позиции, а в борьбе за пятое место Джолион Палмер прошёл Валттери Боттаса. Финн явно испытывал проблемы и вместо того, чтобы контратаковать «Рено», попал под прессинг Вандорна. В трафике те, кто стартовал на «промежуточных» шинах, поначалу уступали, но по мере просыхания трассы скорость машин выравнялась. Хэмилтон и Риккардо между тем атаковали по чистой трассе, обменивались рекордными секторами и уехали от пелотона на несколько секунд. Правда, между самим Льюисом и преследовавшим его Даниэлем тоже образовался солидный разрыв в четыре с лишним секунды.



К девятому кругу активизировалась «Торо Россо», оба пилота которой стартовали на «промежуточных» шинах. Карлос Сайнс взвинтил темп и по скорости уступал разве что тройке лидеров. Испанец как стоячего прошёл Эстебана Окона и принялся за Стоффеля Вандорна. Даниил Квят тем временем догнал Кевина Магнуссена и готовился опередить «Хаас», но на 11-м круге россиянин не удержал болид в повороте и врезался в стену. «Простите, ребят, мне жаль», — передал гонщик из разбитой машины.



Гонку во второй раз прервали автомобилем безопасности. Риккардо, Хюлькенберг, Перес и Окон воспользовались случаем и совершили пит-стопы, перейдя на свежие «промежуточные» шины. Хэмилтон предпочёл остаться на трассе — он стартовал на «промежуточных», его резина по-прежнему оставалась в рабочем состоянии. Риккардо в итоге сохранил второе место, а Боттас и Сайнс, не заезжавшие в боксы, поднялись на третью и четвёртую позиции. Хюлькенберг откатился на пятое место, Перес теперь шёл шестым, опережая Палмера, Стролла, Вандорна и Массу.

Бенефис Кевина Магнуссена

Гонка продолжилась на 15-м круге. Хэмилтон мастерски разогнался в последнем повороте и уже на линии старт/финиш опережал Риккардо почти на полторы секунды. Боттас вновь стартовал не очень здорово и отстал от «Ред Булл», но благополучно сдержал позади Сайнса, Хюлькенберга и Переса. Льюис проехал два круга в рекордном темпе, быстро достигнув комфортного отрыва в три секунды.



В середине пелотона напряжённой борьбой собравшихся на трибунах болельщиков порадовали «Хаасы». Сначала Ромен Грожан прошёл Фелипе Массу и вышел на десятое место, а после этого вниманием публики надолго завладел Кевин Магнуссен. Датчанин без особенных проблем прошёл Паскаля Верляйна и Эстебана Окона, а потом повёл затяжной бой с Фелипе Массой.



В одном из эпизодов Магнуссен прошёл бразильца очень жёстким манёвром на грани аварии, но пропустил соперника обратно, допустив слишком широкий выход в следующем повороте. Пропустив манёвр, Кевин, впрочем, не дрогнул и бросился на апекс следующего поворота — задумка пилота «Хааса», видимо, застала Массу врасплох — он оказался не готов отбить атаку и уступил одиннадцатое место. Смирившись с поражением, Фелипе отправился в боксы за «промежуточными» шинами и на трассу вернулся замыкающим пелотон.

Точка перехода

На 23-м круге «Макларен» передал Вандорну, что дождя больше не ожидается. В ожидании перехода на «слики» пелотон растянулся. Отрыв Хэмилтона от Риккардо достиг шести с половиной секунд, шедший третьим Боттас уступал ещё 12, а шедших позади них Сайнса, Хюлькенберга, Переса и Палмера разделяли по две с лишним секунды.



Первыми на «слики» перешли Кевин Магнуссен и Фелипе Масса — на 24-м круге оба поехали в боксы за «ультрасофтом». Первый круг для обоих сложился непросто, но стоило резине войти в рабочий режим, и Магнуссен с Массой поехали увереннее — сначала в темпе прямых соперников, затем — быстрее лидеров. В боксы потянулись остальные: Стролл, Сайнс, Вандорн, Грожан, Окон, Эрикссон… Магнуссен к этому времени поставил новый рекорд гонки — 1.58,659, на несколько десятых быстрее Хэмилтона. Льюис сохранил резину в хорошем состоянии и в боксы не торопился, к тому моменту как британец поехал за «сликами» — на 29-м, «переобулся» весь пелотон.

Задержка не только не помешала Хэмилтону, но каким-то образом даже помогла упрочить лидерство до девяти секунд. Шедший вторым Даниэль Риккардо вообще ничего не мог противопоставить Хэмилтону. Зато австралиец уверенно опережал Валттери Боттаса на 16 секунд. Сам Валттери догнать «Ред Булл» не мог и больше был озабочен накатывавшим сзади «Рено» Хюлькенберга — немец опередил Сайнса во время пит-стопов и вышел на четвёртую строчку.



Что до Карлоса, то он оказался единственным, кто на пит-стопе перешёл на «суперсофт». Испанец мог смело атаковать до финиша, в то время как его соперники могли столкнуться с деградацией резины. Однако в данный момент Сайнс с трудом сдерживал «обутую» в «ультрасофт» «Форс Индия» Серхио Переса. Испанец сражался отчаянно — несмотря на очевидное преимущество «Форс Индия» в скорости, «Торо Россо» чудом оставалась впереди.

«Ред Булл» боролся, но не смог

На 38-м круге автомобиль безопасности выехал вновь: Маркус Эрикссон потерял машину на выходе в узкий поворот на «Андерсон Бридж», и разбитый «Заубер» перегородил трассу. Самостоятельно покинуть место аварии швед не смог, и судьиям пришлось нейтрализовать гонку. Хюлькенберг, Окон и Магнуссен отправились в боксы, но только в случае «Форс Индия» и «Хааса» это был штатный пит-стоп — Нико полминуты стоял у боксов «Рено», пока механики чинили гидравлику. Хюлькенберг шёл на четвёртой позиции и при удачном развитии событий мог бы побороться за свой первый подиум, но на трассу немец вернулся лишь десятым, в полутора минутах от первой тройки. Хэмилтон же пытался выяснить, почему гонка в очередной раз нейтрализована: в этот раз британец потерял 12 секунд преимущества над Риккардо.



К 40-му кругу пелотон собрался в одну группу, в официальной телеметрии гонки вместо отсчёта кругов судьи включили обратный отсчёт времени — судьи дали рестарт, когда до финиша оставалось 27 минут. Льюис сразу же взял высочайший темп и за пару кругов уехал от Риккардо на четыре с лишним секунды, в то время как самому австралийцу сбросить с антикрыла Боттаса не удавалось — финн не предпринимал атакующих действий, но держался в опасной близости. Карлос Сайнс вновь попал под атаки Серхио Переса, чуть дальше Джолион Палмер отбивался от Стоффеля Вандорна, а Лэнс Стролл сдерживал группу в составе Грожана, Хюлькенберга, Окона и Массы.



Хэмилтон, казалось, контролировал гонку, но в «Ред Булл» не сдавались: Риккардо отобрал быстрейший круг у Льюиса и сократил разрыв на двух секунд, но лидер «Мерседеса» в ответ тоже взвинтил темп. Дэн был быстрее на первом и третьем секторах, но Льюис каждый раз отыгрывался на втором. Тройка лидеров — Хэмилтон, Риккардо и Боттас — проходили круги в диапазоне 1.45,6-1.46,0, в то время как представители середины пелотона ехали не быстрее 1.47,2.



Эта погоня, впрочем, ни к чему не привела. Хэмилтон контролировал гонку до самого финиша и с комфортным отрывом в четыре с половиной секунды одержал третью подряд победу. Даниэль Риккардо завоевал второе место и уже в седьмой раз в сезоне поднялся на подиум, ну а Валттери Боттас, закончив гонку третьим, дополнил уверенный успех «Мерседеса».

Карлос Сайнс блестяще довёл гонку до финиша на четвёртом месте, сдержав все атаки Серхио Переса. Джолион Палмер, в этот уик-энд лишившийся места в «Рено» на следующий год, занял шестое место — и это лучший результат британца в Формуле-1. Стоффель Вандорн закончил заезд седьмым, опередив Лэнса Стролла, а Ромен Грожан и Эстебан Окон замкнули десятку сильнейших. До финиша в общей сложности добрались лишь двенадцать болидов — на последних кругах пелотон не досчитался Хюлькенберга и Магнуссена, сошедших из-за технических проблем, а последними на финише стали Фелипе Масса и проигравший два круга Паскаль Верляйн.

Победа в Сингапуре на фоне схода основного соперника позволила Хэмилтону значительно увеличить отрыв в чемпионате — Себастьян Феттель теперь уступает британцу 28 очков. Третьим идёт Валттери Боттас, но финн проигрывает напарнику уже 51 балл. На четвёртом и пятом местах по-прежнему Даниэль Риккардо и Кими Райкконен, а в сражении за шестую строчку Серхио Перес догнал Макса Ферстаппена — у обоих пилотов по 68 очков. Даниил Квят после этапа в Сингапуре проиграл ещё две позиции в чемпионате и теперь с четырьмя баллами занимает 19-е место.



Двойной сход в Сингапуре стал для «Феррари» первым с Гран-при Мексики-2015 года — впервые за полтора года «Скудерия» не набрала в гонке ни одного очка. «Мерседес» за счёт двойного подиума довёл свой отрыв в Кубке конструкторов до 101 балла, а это значит, что при любом исходе двух следующих Гран-при «Серебряные стрелы» сохранят за собой первую строчку. Также в первой пятёрке идут «Ред Булл», «Форс Индия» и «Уильямс», «Торо Россо» занимает шестое место, а на седьмую строчку вышла «Рено». Завершают таблицу «Хаас», «Макларен» и «Заубер».



Следующий этап — Гран-при Малайзии — состоится в Куала-Лумпур 1 октября.