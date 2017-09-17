«Феррари» теряет чемпионат, Квята снова штормит. Итоги Гран-при Сингапура

Льюис Хэмилтон одержал на Гран-при Сингапура уверенную победу, чему в немалой степени поспособствовало столкновение гонщиков «Феррари» уже на старте гонки. Единственным соперником Хэмилтона в итоге стал Даниэль Риккардо, но лидер «Мерседеса» не оставил преследователю ни единого шанса. Этот триумф позволил британцу серьёзно упрочить лидерство в чемпионате и закрепить за собой статус главного фаворита в чемпионате — если Хэмилтон закончит сезон без грубых ошибок и серьёзных технических сбоев, то в Абу-Даби (или даже раньше) отпразднует четвёртый титул.

Эти и другие итоги Гран-при Сингапура — в обзоре «Чемпионата».

Формула-1.Гран-при Сингапура. Гонка



1.

2.

3. Валттери Боттас («Мерседес») +8,800

4. Карлос Сайнс («Торо Россо») +22,822

5. Серхио Перес («Форс Индия») +25,359

6. Джолион Палмер («Рено») +27,259

7. Стоффель Вандорн («Макларен») +30,388

8. Лэнс Стролл («Уильямс») +41,696

9. Ромен Грожан («Хаас») +43,282

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +44,795

11. Фелипе Масса («Уильямс») +46,536

12. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал

Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал

(«Торо Россо») – не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал

(«Феррари») – не финишировал

Кими Райкконен («Феррари») – не финишировал

(«Ред Булл») – не финишировал. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +4,5073. Валттери Боттас («Мерседес») +8,8004. Карлос Сайнс («Торо Россо») +22,8225. Серхио Перес («Форс Индия») +25,3596. Джолион Палмер («Рено») +27,2597. Стоффель Вандорн («Макларен») +30,3888. Лэнс Стролл («Уильямс») +41,6969. Ромен Грожан («Хаас») +43,28210. Эстебан Окон («Форс Индия») +44,79511. Фелипе Масса («Уильямс») +46,53612. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 кругаКевин Магнуссен («Хаас») – не финишировалНико Хюлькенберг («Рено») – не финишировалМаркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал Даниил Квят («Торо Россо») – не финишировалФернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировалКими Райкконен («Феррари») – не финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал.

«Феррари» утратила инициативу

Столкновение Райкконена, Ферстаппена и Феттеля на стартовой прямой во многом стало определяющим событием гонки — ушедшим после него вперёд Хэмилтону и Риккардо уже никто помешать не мог. Ещё по ходу заезда «Феррари» в «твиттере» обвинил в аварии Ферстаппена: «Макс вынес Кими, и тот врезался в Себа», — написали итальянцы. Голландец в ответ заметил, что виноват в инциденте в первую очередь Феттель — именно немец начал смещаться в сторону отбойника, вынудил Макса отвернуть влево, где тот зацепил прорывавшегося вперёд Райкконена. «Возможно, он не видел, что Кими слева, но это не оправдание. Если ты борешься за титул, не стоит так выдавливать соперников, — сказал Ферстаппен. — Чего он ожидал? Не самый умный ход. Не думаю, что это просто гоночный инцидент. В конце концов, он три машины вывел из борьбы».

Так или иначе, впервые за полтора года «Феррари» не довезла до финиша ни одной машины — в последний раз такое произошло в Мексике в 2015-м, когда инженеры не попали в настройки, а пилоты поучаствовали в нескольких столкновениях. Победу не без проблем одержал Льюис Хэмилтон, который в Сингапуре собирался «играть от обороны» и минимизировать потери — именно «Скудерия» считалась фаворитом на узкой городской трассе. Для Льюиса в итоге всё сложилось как нельзя лучше, а «Феррари» окончательно утратила инициативу и оказалась в положении догоняющей. Вероятно, надолго.

Отрыв Хэмилтона в общем зачёте вырос до 28 очков, это значит, что если Льюис вообще не приедет на следующий этап в Малайзию, он всё равно останется лидером чемпионата. В Кубке конструкторов «Феррари» проигрывает уже более сотни очков и, чтобы сохранить шансы на победу, в шести оставшихся гонках должна отыгрывать у «Серебряных стрел» по 17 баллов за уик-энд. «Мерседес» сейчас уверенно контролирует положение в турнирной таблице, но всё может измениться очень быстро: Формула-1 теперь отправляется в Малайзию, где год назад у лидировавшего в гонке Хэмилтона сгорел двигатель — эта поломка в конце сезона стоила британцу чемпионства.

«Ред Булл» всё ещё недостаточно быстр

К Гран-при Сингапура «Ред Булл» готовился особенно: здесь, как и в Монако, австрийское шасси должно было раскрыться во всей красе независимо от мощности двигателя. В пятницу «Ред Булл» доминировали и надеялись сохранить преимущество на весь уик-энд, но в субботу вперёд вырвалась «Феррари», а в воскресенье Даниэль Риккардо ничего не смог противопоставить Льюису Хэмилтону.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 475

2. «Феррари» — 373

3. «Ред Булл» — 230

4. «Форс Индия» — 124

5. «Уильямс» — 59

6. «Торо Россо» — 52

7. «Рено» — 42

8. «Хаас» — 37

9. «Макларен» — 17

10. «Заубер» — 5.

«Я старался и так, и эдак, по всякому, но у нас не было того темпа, который мы демонстрировали в пятницу, — рассказал Риккардо. — Я расстроен тем, что упустил победу, но должен был быть благодарен за второе место и очередной подиум». Австралиец также добавил, что плохо стартовал, но именно за счёт этого смог избежать завала перед первым поворотом. Он, однако, не сказал, что и Хэмилтона он пропустил как раз на старте.

На городской трассе, где RB13 чувствует себя как дома, а W08 испытывает проблемы, у Риккардо всё равно не было темпа, чтобы побороться с Хэмилтоном. Подиум — это хороший результат, но у «Ред Булл» их в этом году уже восемь, а победа — только одна. Между тем Гран-при Сингапура показывает, что за чемпионство австрийцы не борются не только из-за мотора.

Суицид по-итальянски: Хэмилтон выиграл в Сингапуре, «Феррари» столкнулись Феттель, Ферстаппен и Райкконен столкнулись в первом повороте, Даниил Квят разбил машину чуть позже.

«Бум шакалака»: «Торо Россо» догоняет «Уильямс»

Карлос Сайнс минувший уик-энд запомнит надолго. В пятницу «Ред Булл» подтвердил переход испанца в «Рено», а в воскресенье он завоевал четвёртое место — свой лучший результат в Формуле-1. На протяжении всей дистанции испанец держал оборону от атак Серхио Переса и сохранил позицию, несмотря на недостаток мощности и более жёсткие шины. Сайнс стал настоящим героем гонки и после финиша радовался результату как победе.

Это четвёртое место принесло «Торо Россо» сразу 12 очков — больше, чем за последние два месяца вместе взятых. Теперь в Кубке конструкторов команда из Фаэнцы идущему пятым «Уильямсу» всего лишь семь очков. Ещё недавно позиции Гроува казались незыблемыми, но обновления машины не сработали, команда выступает нестабильно, так что борьба в Кубке конструкторов обостряется. Не так далеко от этой пары «Рено» — французы в 17 очках от «Уильямса» и на пять опережают «Хаас». До конца сезона остаётся ещё шесть Гран-при, так что любая из этих четырёх команд может побороться за пятую позицию, а с ней — и более солидные призовые по итогам года.

«Рено» вновь оправдывает авансы

«Рено» уже в третий раз в пяти последних гонках набирает восемь очков — за этот период французы набрали 24 балла, продемонстрировав, что являются одной из наиболее грозных сил в середине пелотона. Результат, правда, мог оказаться намного выше — вплоть до возникновения технических проблем Нико Хюлькенберг шёл четвёртым и уверенно отбивался от Сайнса. Немец гонку так и не закончил, зато удалось громко хлопнуть дверью Джолиону Палмеру — британец лишь в этот уик-энд узнал, что в следующем году в «Рено» его не ждут, так что пилот отчаянно нуждался в сильном результате.

«Рено», вернувшись в чемпионат заводской командой, с каждым месяцем усиливает своё влияние в паддоке. И разрыв с «Ред Булл» лишь подчёркивает растущий вес команды. Но на спортивных результатах это практически не отражалось — почти весь сезон «Рено» болталась в нижней части турнирной таблицы. У французов появился реальный шанс побороться за пятое место Кубка конструкторов, но сейчас для Энстоуна важнее не останавливаться на достигнутом и продолжать прогрессировать.

Неудачи Квята входят в привычку

Даниил Квят в Сингапуре провёл ещё один неудачный уик-энд, и этот, в отличие от других, незапоминающимся уже не назовёшь. Пока напарник за рулём посредственного болида творил чудеса и шёл к лучшему в карьере результату, россиянин заблокировал в повороте резину и уткнулся в отбойник. Это уже не говоря о том, что Квят вновь уступил Сайнсу в квалификации и по ходу каждого из своих десяти кругов шёл позади испанца.

Учитывая успех Палмера, Даниил дольше всех, кроме Маркуса Эрикссона, не набирал очков. Кстати, швед — единственный из регулярных пилотов Формулы-1, кого Квят опережает в общем зачёте. На данный момент — это абсолютно худший сезон в карьере россиянина. Франц Тост в минувшие выходные заявил, что в «Торо Россо» прислушаются к пожеланиям «Хонды» на счёт состава пилотов — контракт Квята на следующий год ещё не продлен, так что для него эти слова руководителя должны стать тревожным звонком.