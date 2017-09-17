Квят в Сингапуре: финиш в стене на фоне успеха Сайнса

Уик-энд в азиатском городе-государстве стал богатым на всевозможные новости. В частности, Карлос Сайнс был подтверждён пилотом заводской команды «Рено» на следующий год — испанец оказался в крайне удачной ситуации, одновременно получив повышение в уровне техники (достаточно посмотреть, как едет «Рено» на «Рено» и «Макларен» на «Хонде», а уж как с этим двигателем будет выглядеть «Торо Россо» — страшно представить) и оставшись в системе «Ред Булл». Словом, сын чемпиона WRC блестяще расхлебал заваренную им же несколько гонок назад кашу – когда он заявил о стремлении выйти на новый уровень борьбы, который ему не может обеспечить «Торо Россо».

Так и вышло, что в Сингапуре один из подопечных Франца Тоста обеспечил себе контракт на сезон-2018 и снял с себя всяческий прессинг на оставшиеся гонки чемпионата-2017, а второй, увы, подобным похвастать не мог. Даниил Квят по-прежнему не имеет места в Формуле-1 на год грядущий. Новый моторист недвусмысленно намекает, что готов инвестировать в обкатку в «боевых» условиях своего протеже Нобухару Мацуситы. В таких условиях россиянину нужно было уже в ночной гонке лезть из кожи вон, чтобы проявить себя с лучшей стороны. К сожалению, вышло наоборот.

Фото: Red Bull Media House

Тренировки

В первой пятничной тренировке Квят показал десятое время на фоне 18-го результата индонезийца Шона Гелаэла. Во второй части свободных заездов Сайнс-младший вернулся в кокпит и стал 12-м — Даниил оказался на строчку ниже, 13-м. В субботней же практике испанец был вновь быстрее россиянина: 12-я позиция против 14-й. И дальше новый пилот «Рено» продолжил оказываться в протоколах выше своего нынешнего напарника по «Торо Россо».

Квалификация

Из первого сегмента квалификации что Сайнс-младший, что Квят вышли достаточно уверенно, а вот из второго в финальную часть борьбы за стартовые позиции прошёл только Карлос — там он остался хоть и последним, но вновь выше Даниила, который стал 13-м и уступил напарнику аж полсекунды. Свой результат россиянин в радиопереговорах с «Торо Россо» прокомментировал весьма эмоционально и не совсем печатно. Ну а отставание объяснил тем, что не удалось адаптироваться к изменению условий на трассе во втором сегменте.

Гонка

Юбилейный десятый Гран-при Сингапура обещал стать интересным сразу же. До старта прошёл дождь, и начинать заезд предстояло на подсыхающем асфальте, но он превратился в мокрый, ибо буквально в последние мановения подготовки к старту осадки возобновились. Не сильные, но достаточные для перехода кого из пилотов на промежуточные шины, а кого и на дождевые.

Старт Квяту явно помог. К первому повороту самоликвидировались обе «Феррари» и один «Ред Булл» (естественно, «везунчика»-2017 голландца Макса Ферстаппена), а заодно три машины прихватили с собой и блестяще стартовавшего испанца Фернандо Алонсо на «Макларене». Правда, Квят сумел подняться всего на два места вверх.

После ухода машины безопасности ставка «Торо Россо» на промежуточные покрышки сыграла. Квят долгое время примеривался к Кевину Магнуссену и в итоге успешно его атаковал, но… Пройдя «Хаас» на 11-м круге, россиянин тут же финишировал в стене — как потом сказал пилот, заблокировались передние колёса и болид уехал в седьмом повороте по прямой, в отбойники.

На трассе вновь появился Mercedes-AMG S под управлением Бернда Майландера. Немцу ещё не раз пришлось возглавлять пелетон Формулы-1 в Сингапуре, но Квята в нём уже не было. Россиянин сошёл на 11-м круге, а вот Сайнс увидел клетчатый флаг в шаге от подиума — четвёртым!

Работа команды и пилота

В пятницу пилотам помешали неоптимальные настройки болидов. А по итогам субботы главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс объяснил результат россиянина в квалификации одновременно небольшими проблемами с болидом и трудностями с работой на конкретном комплекте шин. Так что команда не без греха отработала в Сингапуре, но всё же главную ошибку на этапе совершил сам гонщик. Если бы не авария, то на финише Даниил должен был оказаться в районе восьмого места.

Фото: Red Bull Media House

Цитата

«Как жаль! К сожалению, я допустил ошибку и упустил превосходную возможность добиться хорошего результата. Я сумел обойти Магнуссена, а сразу после этого заблокировал колёса и въехал в стену. Я не ожидал, что это произойдёт. Очень расстроен, но так бывает».

Что дальше

Через две недели Формула-1 проведёт свой последний Гран-при Малайзии, где Квяту в очередной раз нужно сделать всё от него зависящее, чтобы исправить впечатление. Шансов реабилитироваться остаётся очень и очень мало — за шесть этапов до конца сезона-2017 россиянин занимает в личном зачёте 19-е место из 20 возможных! Хуже дела идут только у шведа Маркуса Эрикссона, который так и не открыл счёт набранным в Формуле-1 очкам — немец Паскаль Верляйн на втором «Заубере» набрал на одно очко больше, чем Квят, а уж британец Джолион Палмер на «Рено» разом разжился восемью и вдвое опережает Даниила… Обошёл россиянина и Вандорн. Ситуация для нашего соотечественника не просто плохая — она критическая.