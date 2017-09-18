Топ-авария на Гран-при Сингапура. Кто виноват?

Кто же всё-таки организовал мощную аварию на старте в Сингапуре с участием двух «Феррари» и Ферстаппена? Ответы есть на любой вкус.

На Гран-при Сингапура по сути был лишь один спорный эпизод, зато он стал максимально громким и привлёк мощных участников. Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен и Кими Райкконен не сумели разъехаться на стартовой прямой, столкнулись и затем забрали с собой бедного Фернандо Алонсо.

Евгений Кустов, Иван Матушкин и Виталий Крысанов разошлись во мнениях, кто стал главным инициатором.

«Стюард» Кустов: Ферстаппен растерялся и не отступил

Чем больше я смотрю повторов старта, тем больше у меня сомнений насчёт главного виновника. Сначала чётко был уверен насчёт Ферстаппена, потом согласился с мнением, что Макса выдавливал Феттель. Считаю, пилот «Феррари» как претендент на титул обязан был действовать осторожнее, но это не отменяет части вины, лежащей на Ферстаппене. Когда Макс увидел резкий и опасный манёвр Себа, у него ещё оставалась возможность ударить по тормозам и пропустить обоих гонщиков «Феррари» без отруливания вправо и столкновения. Да, с матюками по радио и жалобами на ужасный пилотаж Феттеля, но зато без аварии.



Но мы же знаем, что это не в характере Макса: Ферстаппен в опасных моментах всегда идёт до конца и ждёт, что его оппонент дрогнет, отступит и сам начнёт жаловаться Чарли Уайтингу. Вот только обычно в таких спорных эпизодах Ферстаппен находится впереди — и едущие за ним проявляют благоразумие. Оказавшись в необычной роли «второго номера», Макс не разобрался в ситуации и продолжил атаку, ставшую самоубийственной. Газовать и смещаться влево было не лучшим решением: Кими деваться было некуда, так что неясно, на что рассчитывал пилот «Ред Булл».



При этом никакого наказания Ферстаппен, как ни странно, не заслуживает. Манёвр начал не он, траектория Макса по сравнению с Феттелем была куда более прямой, и в стартовых инцидентах за такой пилотаж, как у голландца, не наказывают. Наказал он сам себя — ненужным упорством.

«Стюард» Матушкин: безусловная вина Райкконена!

В аварии безусловно виноват Кими. Здорово стартовав, он выбрал изначально смертельную траекторию. Будучи зажат внутри, он мог войти в поворот без контакта с кем-нибудь из соперников, только если бы оказался на корпус впереди. Феттель лидировал и предсказуемо сужал, Макс реагировал. А что делал Кими? Упрямился!

Никакого шанса выйти лидером в этой борьбе у финна не было. Плюс ему пришлось корректировать траекторию, чтобы иметь надежду не пролететь поворот по прямой.



А уж если помнить, что речь идёт о пилоте «Феррари», то поведение Кими — вообще не оправдываемый ужас. Давно отстав от борьбы за титул, он подставляет лидера команды. И ради чего? Признаться, эта глупость удивляет сильнее, чем неловкий вход в поворот. Зато теперь Хэмилтон точно не может жаловаться, что «Скудерия» играет на одного парня. Второй-то подарил ему победу. А может, и титул.

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«Стюард» Крысанов: Феттель не учёл Райкконена

То есть Кими, стартовав лучше Макса и уверенно того объезжая – по вполне рабочей, замечу, траектории, – должен был вдруг остановиться? Почему? Он спокойно завершил бы этот обгон, не зажми «Ред Булл» Феттель. Именно немец виноват в этой аварии – его чересчур оптимистичное смещение в сторону пары Ферстаппен – Райкконен и решило данный эпизод. Понятно, что Себастьян стремился лишить стартовавшего чуть лучше голландца возможности для атаки, но не учёл, что слева от соперника может быть ещё более быстрый гонщик.

Что до траектории Райкконена, то да, ему нужно было сместиться вправо, но до поворота оставалось ещё полпрямой, у Кими был лучший разгон, так что он без проблем попал бы в первый поворот – вероятно, уже в качестве лидера гонки. Ситуация же стала опасной и, как выразился Иван, «безнадёжной» лишь тогда, когда Кими почти полностью прошёл Макса. Так что я никак не могу согласиться с тем, что финн изначально лез в петлю. Но вот столкновение, несмотря на его масштаб и значимость для чемпионата, является не более чем гоночным инцидентом, стечением обстоятельств. Это как раз тот случай, когда парами они все разъехались бы, но втроём каждый стал помехой для каждого.

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