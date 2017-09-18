«Удар для всех, кто любит «Феррари». СМИ — об аварии на старте в Сингапуре

«Чтобы победить в Сингапуре, Льюису Хэмилтону требовалось чудо, и он его получил!» — сообщает о событиях The Telegraph. «Победа британца имеет огромное значение — теперь он на 28 очков опережает своего главного соперника, который выбыл из борьбы уже в первом повороте», — продолжает The Guardian. Британцы празднуют победу своего соотечественника, для которого этот успех может стать первым шагом на пути к четвёртому чемпионскому титулу. Но главным событием гонки, конечно, стало столкновение двух «Феррари» на стартовой прямой.

Гран-при Сингапура глазами западных СМИ — в обзоре «Чемпионата».

«Удар для всех, кто любит „Феррари“»

Столкновение двух «Феррари» с Максом Ферстаппеном привело к тому, что уже в первом повороте из борьбы выбыли два претендента на победу. Но куда более печальным фактом для «Скудерии» стало резкое отставание в чемпионате: Себастьян Феттель отстаёт уже на 28 очков и независимо от исхода следующей гонки останется догоняющим.

FormulaPassion: «Пока Карлос Сайнс на фоне объявления о переходе в „Рено“ добился своего лучшего результата в Формуле-1, гонка Даниила бесславно завершилась в отбойнике».

«Голландец на „Ред Булл“ коснулся Кими, который вылетел в Себастьяна, и к третьему повороту немец финишировал в стене, — начинает рассказ о Гран-при Сингапура журналист La Corriere della Sera Даниэле Спаричи. — Между стартом с поула и двойным сходом пролетело лишь мгновение. „Мерседес“ должен поблагодарить Санта Клауса за ранний подарок». Позже автор уточняет, что авария началась с манёвра Феттеля: «Немец попытался защитить позицию и сместил свою траекторию, неумышленно спровоцировав контакт между Ферстаппеном и Райкконеном».



«Могло ли всё закончиться ещё хуже? — задаётся вопросом Густо Ферронато из La Gazzetta dello Sport. — По возвращении из Сингапура моральный дух „Феррари“ находится где-то ниже плинтуса. Отставание в чемпионате составляет уже 28 очков, что позволит „Мерседесу“ более гибко применять командную тактику. И всё это красные отдали соперникам сами. Это настоящий кошмар».

«Болельщики в социальных сетях спорят кто виноват, но виноваты здесь все — и гонщики „Феррари“, и сама команда, — продолжает автор. — При таком расположении на стартовой решётке команда должна была проговорить с гонщиками все сценарии старта и расставить приоритеты. Основным должен быть безопасный старт Феттеля, Райкконен в таком случае должен был уходить вправо и блокировать Хэмилтона, а не бороться с Максом. Даже если бы Ферстаппен вышел вперёд, Феттель всё равно взял бы 18 очков и возглавил чемпионат».



«Я хотел бы обратиться ко всем фанатам „Феррари“: это пройдёт. Такое бывало в прошлом и, к сожалению, произойдёт в будущем, — пишет в своём блоге известный итальянский эксперт Лео Туррини. — Я бы не хотел винить в аварии Феттеля. Он был на поуле, он защищал его. Скажете, слишком сильно защищал? Возможно, но поставьте себя на его место. Это был жестокий удар для всех, кто любит „Феррари“. И настоящий подарок для Хэмилтона. Возможно, борьба на титул на этом закончится — я готов это признать, если придётся. Но после тьмы всегда наступает рассвет».

GPUpdate: «„Макларену“ не хватило терпения, и теперь Уокинг стал клиентской командой. С „Рено“ они наберут больше очков, возможно, поднимутся на подиум, где-то даже, может быть, выиграют, но они не будут бороться за титулы».

«Станет ли эта гонка определяющей, если в конце сезона Феттель проиграет титул? Накануне он проехал один из лучших кругов в своей карьере, завоевав поул, но уже через десять секунд после старта гонки тот успех ничего не значил, — пишет британская Sky Sports. — Учитывая как высоки ставки, манёвр Феттеля на старте был совершенно бессмысленным, не говоря уже о том, что Ферстаппен и Райкконен — не соперники в чемпионате. Возможно, это ещё один признак прессинга, в условиях которого Феттель порой принимает не лучшие решения. Из шести оставшихся гонок ни одна не даст „Феррари“ того преимущества, которым она обладала в Сингапуре, а трасса в Малайзии — единственная из этих шести, где „Скудерия“ побеждала хотя бы раз в этом десятилетии».

Топ-авария на Гран-при Сингапура. Кто виноват? Кто же всё-таки организовал мощную аварию на старте в Сингапуре с участием двух «Феррари» и Ферстаппена? Ответы есть на любой вкус.

«Шаг назад с точки зрения чемпионских амбиций»

Журналист портала GPUpdate Филлип Хортон в дни Гран-при Сингапура написал развёрнутый материал о переходе «Макларена» на двигатели «Рено» — официально о сделке было объявлено в минувший уик-энд. В своих рассуждениях автор размышляет о том, что смена японских моторов на французские не убережёт Уокинг от технических проблем и напоминает, что Макс Ферстаппен в этом году проехал меньше кругов, чем Фернандо Алонсо — и это при том, что испанец пропускал Гран-при Монако.

La Gazzetta dello Sport: «По возвращении из Сингапура моральный дух „Феррари“ находится где-то ниже плинтуса. Отставание в чемпионате составляет уже 28 очков».

«В „Макларене“ часто повторяют, что намерены вновь стать топ-командой, но после 1999 года они были таковой лишь однажды — во время сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном. В середине 2000-х вместе с „Мерседесом“ „Макларен“ был близок к тому, чтобы доминировать в Формуле-1, но, в любом случае, нельзя сказать, что „Хонда“ уничтожила лучшую команду чемпионата. „Макларен“ скатился в середину пелотона, и какими бы ни были проблемы с двигателями, к самой команде тоже есть ряд вопросов. Например, почему её механики по среднему времени пит-стопа занимают лишь восьмое место? Машина очень быстра в поворотах, но это действительно заслуга шасси или результат настроек под максимум прижимной силы? Мы никогда не узнаем», — отмечает Хортон.

«Что же касается самой „Хонды“, то худшее для японцев уже позади. Но нет ни одного проекта, который сразу же раскрыл весь свой потенциал. Когда „Макларен“ и „Хонда“ объединились в конце 80-х, японцы уже несколько лет строили моторы для Формулы-1 и первые из них были просто ужасны, — напоминает автор. — Возможно, „Хонда“ и не сможет сделать конкурентоспособный двигатель, но 2018 год будет лучше этого, учитывая достигнутый в этом сезоне прогресс».



«„Макларену“ не хватило терпения, и теперь Уокинг стал клиентской командой, — заключает Хортон. — С „Рено“ они наберут больше очков, возможно, поднимутся на подиум, где-то даже, может быть, выиграют, но они не будут бороться за титулы. Последние три года для „Макларена“ получились унизительными, и теперь команда делает шаг вперёд в плане стартовой решётки, но это шаг назад с точки зрения чемпионских амбиций. Если проблемы „Хонды“ продолжатся и с „Торо Россо“, для Уокинга это будет своего рода сатисфакцией, но если другой команде удастся воспользоваться результатами труда, заложенного в эти моторы „Маклареном“, позор будет практически несмываем».

Четыре «б/о» и блеск Сайнса. Оценки гонщикам за Сингапур Квят, к сожалению, внизу рейтинга. А Алонсо в пылу борьбы слишком размечтался.

«Будущее Квята не очевидно»

Карлос Сайнс в Сингапуре получил официальное подтверждение перехода в «Рено» в следующем году, а на следующий день завоевал лучший результат в Формуле-1 — четвёртое место. Вечером испанец заявил, что это его лучший день в «Больших призах». Для Даниила Квята, второй год выступающего с Карлосом за «Торо Россо», всё сложилось наоборот: не самая сильная квалификация и сход после ошибки. Казалось бы, в связи с уходом Сайнса позиции Квята в Фаэнце окрепли, но не все в паддоке это мнение разделяют.

«Даниил Квят упустил ещё один шанс выбраться из кризиса, — отмечает Марко Беллоро на страницах итальянского сайта FormulaPassion. — Год назад именно здесь россиянину удалось поправить дела после возвращения в „Торо Россо“ и убедить „Ред Булл“ продлить контракт. В этот раз, пока Карлос Сайнс на фоне объявления о переходе в „Рено“ добился лучшего результата в Формуле-1, гонка Даниила бесславно завершилась в отбойнике. Теперь Квят занимает 19-е место в общем зачёте, у него на одно очко меньше, чем у Паскаля Верляйна, „золушки“ из „Заубера“. У Сайнса 48 баллов против четырёх у Даниила — это в двенадцать раз больше».



«Несмотря на то, что в свете ухода Сайнса „Торо Россо“ нужна хоть какая-то преемственность, будущее Квята далеко не очевидно, — пишет портал PaddockTalk. — Ожидается, что на место Сайнса придёт Пьер Гасли, а в Сингапуре во время свободных заездов один из болидов команды пилотировал Шон Гелаэл — сын главы индонезийской сети фаст-фуда. Вместе с этим, Франц Тост заявил, что „Торо Россо“ готова предоставить место гонщику „Хонды“, например, Набухару Мацусите»…