Соцсети Формулы-1: горячее празднование и ледяные ванны Сингапура

На Гран-при Сингапура было всё — интервью в ванной, истёртая педаль газа и милое обустройство быта в кокпите.

Mercedes AMG Petronas F1 Team

На Гран-при Сингапура «Мерседес» стартовал аж с третьего ряда, но блестяще смог избежать проблем на старте и по ходу всей дистанции, чтобы оба пилота поднялись на подиум ночной дождевой гонки. Естественно, такому успеху в команде радовались очень сильно!

Scuderia Ferrari

Лишиться обеих машин сразу на старте гонки — такого у «Феррари» не случалось ни разу за всю историю их участия в Формуле-1 до Гран-при Сингапура 2017 года. Этапа, который может команде стоить очень дорого.

Scuderia Toro Rosso

Четвёртое место часто называют самым обидным, но только не для «Торо Россо» — финиш в шаге от подиума на Гран-при Сингапура команда праздновала почти как победу!

Haas F1 Team

На ночной гонке Формулы-1 почётным гостем «Хааса» стал легендарный пилот NASCAR Джефф Гордон.

McLaren Honda

В «Макларене» в Сингапуре поделились с любителями технических инсайдов Формулы-1 тем, что остаётся за кадром телетрансляций — что происходитс с болидом по окончании каждого дня уик-энда.

Sauber F1 Team

В «Заубере» в технические подробности этапа в городе-государстве пускаться не стали, но наглядно продемонстрировали, насколько тяжко приходится пилотам при жаре и высокой влажности.

Добившийся в Сингапуре своего лучшего результата за время выступлений в Формуле-1 испанец наглядно продемонстрировал, что есть pedal to the metal.

Нико Хюлькнберг

Немец проводил блестящую гонку, но в итоге вновь вынужден был сойти по техническим причинам. Из блестящих воспоминаний о Сингапуре-2017 остался только блестящий шлем…

Ромен Грожан

Француз подобно офисным сотрудникам, которые обустраивают рабочее место памятными вещицами, разместил у себя в кокпите болида рисунок за авторством своего ребёнка.