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Формула-1
Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: Reuters

На волоске от титула. Как Хэмилтон, Вильнёв и Мэнселл чемпионаты теряли

Авария в Сингапуре может лишить Феттеля титула Ф-1. Вспоминаем фатальные ошибки претендентов на чемпионство.
22 сентября 2017, пятница. 15:30 Авто

Столкновение двух «Феррари» на старте Гран-при Сингапура стало одним из главных событий гонки и всего чемпионата. Сход Себастьяна Феттеля, которого большинство специалистов считают главным виновником инцидента, отбросил немца в чемпионате и теперь он проигрывает Льюису Хэмилтону 28 очков. После этой гонки итальянская пресса с горя написала, что для «Скудерии» борьба за чемпионство окончена.

Так это или нет, покажут оставшиеся шесть гонок, а «Чемпионат» вспоминает другие случаи, в которых ошибка пилота стоила ему чемпионского титула или шанса за него побороться.

Йонам-2010: Марк Уэббер вылетает в Корее

Последний случай, когда ошибка в конце концов стоила гонщику чемпионства, произошёл семь лет назад. За чемпионство тогда сражались пилоты «Ред Булл» и только пришедший в «Феррари» Фернандо Алонсо. Машина австрийцев была лучше, но Феттель и Уэббер отбирали очки друг у друга, а в «Скудерии» работали на своего нового лидера. За три этапа до окончания сезона в лидеры турнирной таблицы вырвался Уэббер, опережавший Алонсо и Феттеля на 14 очков. Но на беду австралийца «Большие призы» отправились в Йонам на первый в истории Гран-при Южной Кореи.

В тот день дождь лил с ночи и за 10 минут до старта пошёл с новой силой. Первая попытка старта под автомобилем безопасности не удалась — полотно было слишком мокрым. Второй старт дали только через час — и вновь в режиме сейфти-кара. Наконец после 17 кругов за автомобилем безопасности судьи показали зелёный флаг. Феттель и Уэббер начинали заезд с первой и второй позиций, Алонсо — следом за ними. Первый боевой круг гонщики прошли благополучно, но на 19-м (втором боевом) Марк слишком широко вышел из поворота, поскользнулся на мокром бордюре и поперёк трассы полетел в стену. Гонку снова нейтрализовали автомобилем безопасности, но для австралийского пилота она была уже окончена.

Разбитая машина Марка Уэббера

Разбитая машина Марка Уэббера

Фото: Reuters

Победу в Южной Корее одержал Алонсо, он и отобрал у Уэббера первое место в общем зачёте, но в оставшихся двух гонках сильнейшим стал Себастьян Феттель, который в итоге отпраздновал свой первый титул и в 23 с небольшим года стал самым молодым чемпионом в истории Формулы-1. Уэббер же больше никогда не был так близок к чемпионству в «Больших призах», где выступал до 2013 года. Зато в 2015-м австралиец в составе «Порше» стал чемпионом мира по гонкам на выносливость.

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Шанхай-2007: худший пит-стоп Льюиса Хэмилтона

В 2007 году главной интригой чемпионата стало противостояние гонщиков «Макларена» — Алонсо, который после ухода Шумахера стал самым титулованным пилотом на стартовой решётке, бросил вызов дерзкий новичок Льюис Хэмилтон. Вражда напарников переросла привычные в паддоке границы — они блокировали друг друга в квалификации и давили через прессу. Машина «Макларена» считалась в пелотоне лучшей, но из-за того что Алонсо и Хэмилтон постоянно мешали друг другу, в сражение за чемпионство вмешался Кими Райкконен на «Феррари».

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Впрочем, шансов у финна было немного — за две гонки до конца сезона он уступал лидировавшему Хэмилтону 17 очков, Алонсо проигрывал напарнику 12 баллов (тогда за победу давали только 10 очков). Чтобы стать чемпионом уже в дебютном сезоне, Хэмилтону достаточно было двух пятых мест.

Но в дело вновь вмешался дождь — предпоследний этап чемпионата проходил в Шанхае. Хэмилтон завоевал поул и лидировал на подсыхавшей трассе. Учитывая положение в чемпионате, в «Макларене» выбрали консервативную тактику, и британец дольше других оставался на изношенных дождевых шинах. Именно это и сыграло с дебютантом злую шутку: по пути на долгожданный пит-стоп Льюис ошибся на въезде в боксы и вылетел в небольшую гравийную насыпь, в которой болид застрял намертво.

Победу в Китае тогда одержал Райкконен, Алонсо финишировал вторым, а Хэмилтон перед финальной гонкой потерял весь запас очков. В Бразилии, где решалась судьба титула, равных не было «Феррари» — Райкконен одержал ещё одну победу и увёл титул у «Макларена» — в итоговой таблице у Кими на один балл больше, чем у Хэмилтона и Алонсо, набравших равное количество очков.

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Монца-1996: сломанная подвеска Вильнёва

За 10 лет до появления в Формуле-1 Льюиса Хэмилтона другой дебютант боролся за титул в свой первый сезон — Жак Вильнёв. В 1996 году «Уильямс» доминировал и ни «Феррари», ни «Бенеттон» не могли дотянуться до машин из Гроува, так что борьба за чемпионство свелась к дуэли Деймона Хилла и Жака Вильнёва. Хилл был намного опытнее и считался фаворитом, хотя его новый напарник смог выиграть три гонки и за три этапа до финиша уступал лидеру турнирной таблицы всего 13 баллов.

14-й этап чемпионата проходил в Италии. Тогда, чтобы помешать гонщикам срезать шиканы, один из функционеров предложил поставить в эсках отработанные шины. Они были не очень хорошо закреплены и при каждом контакте с машинами вылетали на трассу, угрожая разбить подвеску или антикрыло. Хилл и Вильнёв стартовали с первой линии, но если Деймон после борьбы с Алези удержался во главе пелотона, то Жак откатился на четвёртое место, а совсем скоро оба претендента на титул сошли с дистанции.

Первым из гонки выбыл Хилл — его болид закрутило, а двигатель заглох. Но ещё до этого шины, установленные в первой шикане, задел Вильнёв — одна из шин отлетела в автомобиль Култхарда, для которого это был конец заезда. На машине Жака была погнута подвеска, но он держался на трассе четвёртым — позади Алези и двух «Феррари». Однако уже через пять кругов после схода Хилла, Вильнёву пришлось ехать в боксы за новым носовым обтекателем — канадец финишировал только седьмым, остался без очков и не смог приблизиться к напарнику в общем зачёте. Титул в финальном этапе выиграл Хилл, а Вильнёв стал чемпионом на следующий год, победив в упорной борьбе Михаэля Шумахера.

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Сузука-1987: квалификация Мэнселла

В 1987 году за чемпионство также боролись лишь «Уильямсы» — Нельсон Пике и Найджел Мэнселл. После победы Мэнселла в Мексике, когда до конца сезона оставалось два этапа, напарников разделяли 12 очков в пользу бразильца. Фаворитом чемпионской гонки был Пике, но Мэнселл не собирался сдаваться, хотя его единственным шансом были победы в обоих оставшихся Гран-при.

Но до Гран-при дело в итоге так и не дошло: в квалификации предпоследнего этапа сезона Мэнселл зацепил левым колесом обочину на трассы и задней частью болида вылетел в отработанную резину. Британец получил травму спины и вынужден был пропустить две последние гонки, а чемпионом автоматически стал Нельсон Пике. Бразилец в том сезоне выиграл три этапа против шести у Мэнселла и назвал свой титул «победой удачи над глупостью».

Хоккенхайм-1982: Пирони влетает в Проста

Сезон-1982 вошёл в историю как один из самых трагичных в истории Формулы-1 — в квалификации в Бельгии разбился Жиль Вильнёв, а во время Гран-при Канады погиб Риккардо Палетти. В чемпионате же за титул сражались сразу несколько пилотов — сначала вперёд вырвался Ален Прост, затем инициативу перехватил Алан Джонс, но несколько подиумов в середине сезона сделали главным фаворитом Дидье Пирони на «Феррари». За пять этапов до финиша француз на девять очков опережал Уотсона и на 14 — Проста. Это, конечно, была не гарантия титула, но запас серьёзный.

Но Пирони его, увы, не хватило. На тренировках в Хоккенхайме, где Пирони уже выиграл поул, француз, как рассказывали современники, «атаковал как безумец». В одном из поворотов Пирони догнал Дерека Дэли, тот пропустил Дидье, но на его беду впереди была «Рено» Проста, которую гонщик не мог видеть. Пирони врезался в Проста на полном ходу — авария напомнила многим трагедию, унесшую жизнь Жиля Вильнёва. В результате столкновения Пирони получил множественные переломы ног и больше на старт «Больших призов» не выходил. В пяти гонках сезона, состоявшихся без Пирони, 20 с небольшим очков набрал Кеке Росберг, сместивший француза с первой строчки. Пирони уступил титул с отставанием в пять баллов.

Моспорт-1974: когда поскользнулся Лауда

В 1974-м за два этапа до окончания чемпионата на титул претендовали сразу несколько пилотов. Регаццони и Шектер лидировали в турнирной таблице, Фиттипальди уступал им несколько очков, а Лауда расположился чуть дальше. Но именно Ники на старте Гран-при Канады вырвался вперёд и уверенно повёл гонку. Фиттипальди держался вторым, а на третье место после проблем у Шектера поднялся Регаццони.

Но так продолжалось лишь до 68-го круга, когда Лауда поскользнулся на грязной части асфальта и вылетел с трассы. Это был уже третий подряд сход Ники, и на фоне третьей в сезоне победы Эмерсона Фиттипальди австриец окончательно расстался с надеждами на чемпионство. Титул 1974 года выиграл Фиттипальди, зато Лауда затем дважды становился чемпионом с «Феррари», а в 80-х стал сильнейшим с «Маклареном».

Монца-1961: смерть приходит в Храм скорости

Некоторые ошибки стоят пилотам победы в гонке, некоторые — чемпионского титула. Ошибка Вольфганга фон Трипса стоила ему и пятнадцати зрителям, стоявших на холме перед «Параболикой», жизни, а 10 сентября 1961 года стал одним из худших дней в истории автоспорта.

В том сезоне всё складывалось в пользу «Феррари» — фон Трипс, Фил Хилл и Джанкарло Багетти побеждали практически везде. За два этапа до окончания сезона фон Трипс и Хилл лидировали в чемпионате с разницей в несколько очков, а шедший третьим Стирлинг Мосс на «Лотусе» усутпал уже двенадцать баллов и шансов практически не имел. Фон Трипсу, фактически, нужно было «доехать» чемпионат — все считали, что именно он возьмёт титул.

В Монце фон Трипс стартовал с поула, но на первом круге вперёд вышли Фил Хилл и Ричи Гинтер. Фон Трипс откатился на шестую позицию и пробивался вперёд. На втором круге немец прошёл Брэбэма и теперь боролся с Джимом Кларком. Но перед входом в «Параболику» «Феррари» фон Трипса занесло — машину боком бросило на болид Кларка. От удара гонщика выбросило из кабины, а неуправляемый болид полетел дальше — на холм, где стояли зрители...

Незадолго до своей гибели фон Трипс открыл картодром в немецком городке Керпен, куда через 10 лет придёт тренироваться 4-летний мальчик по имени Михаэль Шумахер.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Макларен Ред Булл Жак Вильнёв Льюис Хэмилтон Марк Уэббер Ники Лауда
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