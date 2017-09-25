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Текст: Артём Маркелов
Фото: Reuters

«На месте Кими слышать такое решение судей обидно». Маркелов – о Сингапуре

Артём Маркелов – об аварии Ферстаппена и двух «Феррари», а также обмене моторами между «Маклареном» и «Торо Россо».
25 сентября 2017, понедельник. 11:00 Авто
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1. Кто всё-таки виноват в аварии на старте Гран-при Сингапура?

Тут очень спорная ситуация. Макс оказался между двумя болидами «Феррари», Кими был уже у «забора» пит-лейна – ему тоже некуда было деваться. С учётом таких факторов можно посмотреть на довольно агрессивное смещение со стороны Феттеля и сделать упор на то, что, скорее всего, в этой ситуации был виноват Себастьян. Но я много раз пересматривал видео со старта и увидел, что Макс столкнулся с Кими ещё до того, как Феттель сместился слишком близко к болиду «Ред Булл». У Макса был ещё один вариант предотвратить это столкновение. Нужно было немного сбавить скорость, чтобы пропустить «Феррари» вперёд и продолжать борьбу, а не стоять всем вместе в боксах и смотреть гонку по ТВ. Кими в этой ситуации был пассажиром.

Топ-авария на Гран-при Сингапура. Кто виноват?
Кто же всё-таки организовал мощную аварию на старте в Сингапуре с участием двух «Феррари» и Ферстаппена? Ответы есть на любой вкус.

2. Правильно ли сделала ФИА, что не стала никого наказывать?

Очень трудное решение – с учётом нашего разбора в первом вопросе. И один пилот повёл себя некорректно, и другой. На месте Кими мне было бы обидно слышать такое решение судей. Я бы наказал Макса, поскольку авария изначально началась с него – когда он задел Кими своим передним колесом.

3. Верно ли Чарли Уайтинг решил сразу давать старт с места, а не за сейфти-каром?

Если бы старт давали не с места, то они бы полгонки гонялись за сейфти-каром и не на что было бы смотреть. А вот в Италии гонка в нашем классе, считаю, была начата неправильно! Её вообще не нужно было начинать: на трассе было очень много воды, мы вышли за график времени и закончили гонку уже поздно вечером!

4. Отрыв Хэмилтона от Феттеля — 28 очков. Льюис – чемпион?

Если Льюис продолжит выигрывать, то у Себастьяна нет шансов, а так… Это гонки, и здесь может случиться что угодно.

«Удар для всех, кто любит «Феррари». СМИ — об аварии на старте в Сингапуре
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5. «Рено» решил взять Сайнса вместо Палмера — поддерживаете это решение?

Сайнс достаточно сильно проводит гонки под конец сезона, а в «Рено» как раз обещали перемены – тут всё логично. Надеюсь, что результаты в «Рено» у Карлоса станут ещё лучше.

6. «Макларен» перешёл на моторы «Рено» — теперь Алонсо точно надо оставаться?

Алонсо – очень сильный пилот, и его потенциал с моторами «Хонда» явно не был раскрыт. Он ещё может быть на первом месте, если только дать ему отличный болид! Думаю, он останется и сделает ещё одну попытку. Посмотрим, что у «Макларена» получится с двигателями от «Рено» в 2018-м.

7. Верите ли вы, что «Хонда» прибавит и не обрушит «Торо Россо» вниз?

У «Хонды» огромный потенциал, чтобы находиться впереди. У японцев огромный бюджет для того, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Надеюсь, что «Торо Россо» не будет ехать ещё хуже, чем прежде. Хотя в конце года Сайнс вновь начал прибавлять.

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8. Чёрная серия Квята продолжается. Что вы делаете, чтобы «перезагрузиться» после серии неудач?

У меня есть семья, команда и прекрасный наставник, которые в совокупности помогают мне с этим справиться!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Торо Россо Хонда Ф-1 Артём Маркелов Карлос Сайнс-младший Кими Райкконен Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Сингапура
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