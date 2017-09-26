Команда отстранила Квята от Гран-при Малайзии. Всё пропало?

Сенсационные новости накануне Гран-при Малайзии Формулы-1: команда «Торо Россо» на ближайшие этапы заменит Даниила Квята на своего резервного гонщика Пьера Гасли. Вероятно, россиянин вернётся за руль в США (у Гасли в те же дни будет этап японской Супер Формулы, где он борется за титул), а что будет дальше, неизвестно. Как же Квят дошёл до столь жёсткого решения команды и каковы его перспективы?
За что меняют
Если говорить про некоего сферического гонщика в вакууме, а не единственного российского пилота Формулы-1, то решение вряд ли может вызвать вопросы. Взглянем на личный зачёт: у напарника Квята Карлоса Сайнса 48 очков, у самого Даниила — 4. При этом, увы, в Формуле-1 очень быстро забывают, в чём именно было дело: в ошибках самого пилота или в технических проблемах.
В случае с Даниилом ситуация комплексная: глупо отрицать, что Квят по собственной вине попал в несколько аварий, однако неоднократно он терял очки из-за поломок машины. По ходу нынешнего чемпионата мы уже анализировали, где Даниил терял очки. После девяти Гран-при «на счету» Квята было пять проблем с машиной, пять неудачных стартов (включая таран на старте в Австрии), две ошибки по стратегии и сумасбродная атака со стороны Переса в Монако.
Если говорить про некоего сферического гонщика в вакууме, а не единственного российского пилота Формулы-1, то решение вряд ли может вызвать вопросы.
К сожалению, дальше лучше не стало: авария с Сайнсом на первом круге в Сильверстоуне, невыразительная Венгрия, проблемы с машиной на тренировках в Бельгии, неудачный старт в Италии и авария в Сингапуре. Зарекомендовать себя в глазах руководства не вышло.
На кого меняют
Француз Пьер Гасли угрожал месту Квята ещё осенью 2016 года, когда стал чемпионом GP2. Однако руководство «Ред Булл» не слишком высоко котировало Гасли, который с трудом опередил дебютанта серии Антонио Джовинацци. А Квят во второй половине сезона Формулы-1 сумел прийти в себя после понижения в «Торо Россо». В такой ситуации Даниил получил ещё один шанс, а Гасли отправился покорять японскую Супер Формулу.
За год до Пьера в Японии выступал Стоффель Вандорн и после не слишком сильного начала сумел выбраться на четвёртое место, выиграв две гонки из девяти. Учитывая, что Гасли в GP2 смотрелся не так мощно, далеко не каждый ожидал от Пьера сильных выступлений. Гасли начал даже хуже Вандорна, но раскатился, в последних трёх гонках дважды победил и один раз стал вторым — и теперь уступает лидеру чемпионата всего полбалла. В общем, впечатлил — и в «Ред Булл» это оценили.
Гасли начал даже хуже Вандорна, но раскатился, в последних трёх гонках дважды победил и один раз стал вторым.
Что с контрактом на 2018-й
Итак, Квят останется на скамейке запасных на два Гран-при, прежде чем, вероятно, получит возможность вернуться в Остине. Подобное решение — явный удар по авторитету гонщика, яркая демонстрация, что «Ред Булл» не ценит Квята. Иначе Даниил сохранил бы место в кокпите, а Гасли работал только на первых пятничных тренировках.
Как ни странно, при всём этом россиянин ещё имеет шанс остаться в «Торо Россо» на сезон-2018. Дело в том, что Карлос Сайнс отправится в аренду в «Рено», а «телятам» банально некого взять в напарники к Гасли. У «Ред Булл» нет на подходе гонщиков, готовых к дебюту в чемпионате мира. Правда, на тренировках в составе «Торо Россо» работает индонезиец Шон Гелаэл, но с учётом его слабых результатов в Формуле-2 просто не верится, что команда посадит в кокпит столь откровенного рента-драйвера.
Главная опасность для Квята — японец Нобухару Мацусита, гоняющий в Ф-2 при поддержке «Хонды». Это третий год Мацуситы в серии, сейчас он занимает шестое место, а в прошлые сезоны был девятым и 11-м, хотя всё время выступает за сильную команду «АРТ». В общем, не орёл, но к его приходу в «Торо Россо» паддок отнесётся с куда большим пониманием, чем к контракту с Гелаэлем. Вот только Мацусите не хватает очков для суперлицензии: чтобы «квалифицироваться» для Ф-1, Нобухару нужно занять в чемпионате место не ниже третьего. Идущему на этой позиции Артёму Маркелову японец проигрывает 37 очков за два этапа до конца сезона.
Главная опасность для Квята — японец Нобухару Мацусита, гоняющий в Ф-2 при поддержке «Хонды».
Ещё одна теоретическая угроза — если «Ред Булл» возьмёт и подпишет одного из гонщиков Формулы-2, GP3 или Формулы-3, то есть повторит сценарий Макса Ферстаппена. Правда, наиболее перспективные пилоты вроде протеже «Макларена» Ландо Норриса разобраны, но есть, например, идущие в Ф-3 вторым и третьим Максимильян Гюнтер (правда, у него есть связи с «Мерседесом») и Джоэль Эрикссон. Если «Ред Булл» подпишет кого-то из них, то останется лишь развести руками.
Повторимся: если бы речь шла про «отставку» условного Джолиона Палмера, мы бы просто констатировали, что Формула-1 жестока, а замена гонщика справедлива. Когда речь идёт про пилота, с которым время от времени общаешься и за которого переживаешь, то наряду с обычным анализом прорывается банальная грусть. Грусть несбывшихся надежд и грусть за пилота, который делает всё, что в его силах, но не может переломить ситуацию. Переломит ли ещё в будущем? Шансов и возможностей для этого остаётся всё меньше.