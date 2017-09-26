Команда отстранила Квята от Гран-при Малайзии. Всё пропало?

Сенсационные новости накануне Гран-при Малайзии Формулы-1: команда «Торо Россо» на ближайшие этапы заменит Даниила Квята на своего резервного гонщика Пьера Гасли. Вероятно, россиянин вернётся за руль в США (у Гасли в те же дни будет этап японской Супер Формулы, где он борется за титул), а что будет дальше, неизвестно. Как же Квят дошёл до столь жёсткого решения команды и каковы его перспективы?

За что меняют

Если говорить про некоего сферического гонщика в вакууме, а не единственного российского пилота Формулы-1, то решение вряд ли может вызвать вопросы. Взглянем на личный зачёт: у напарника Квята Карлоса Сайнса 48 очков, у самого Даниила — 4. При этом, увы, в Формуле-1 очень быстро забывают, в чём именно было дело: в ошибках самого пилота или в технических проблемах.



В случае с Даниилом ситуация комплексная: глупо отрицать, что Квят по собственной вине попал в несколько аварий, однако неоднократно он терял очки из-за поломок машины. По ходу нынешнего чемпионата мы уже анализировали, где Даниил терял очки. После девяти Гран-при «на счету» Квята было пять проблем с машиной, пять неудачных стартов (включая таран на старте в Австрии), две ошибки по стратегии и сумасбродная атака со стороны Переса в Монако.

Если говорить про некоего сферического гонщика в вакууме, а не единственного российского пилота Формулы-1, то решение вряд ли может вызвать вопросы.

К сожалению, дальше лучше не стало: авария с Сайнсом на первом круге в Сильверстоуне, невыразительная Венгрия, проблемы с машиной на тренировках в Бельгии, неудачный старт в Италии и авария в Сингапуре. Зарекомендовать себя в глазах руководства не вышло.

Тост: Квят не показал свой истинный потенциал в этом году

На кого меняют

Француз Пьер Гасли угрожал месту Квята ещё осенью 2016 года, когда стал чемпионом GP2. Однако руководство «Ред Булл» не слишком высоко котировало Гасли, который с трудом опередил дебютанта серии Антонио Джовинацци. А Квят во второй половине сезона Формулы-1 сумел прийти в себя после понижения в «Торо Россо». В такой ситуации Даниил получил ещё один шанс, а Гасли отправился покорять японскую Супер Формулу.



За год до Пьера в Японии выступал Стоффель Вандорн и после не слишком сильного начала сумел выбраться на четвёртое место, выиграв две гонки из девяти. Учитывая, что Гасли в GP2 смотрелся не так мощно, далеко не каждый ожидал от Пьера сильных выступлений. Гасли начал даже хуже Вандорна, но раскатился, в последних трёх гонках дважды победил и один раз стал вторым — и теперь уступает лидеру чемпионата всего полбалла. В общем, впечатлил — и в «Ред Булл» это оценили.

Гасли начал даже хуже Вандорна, но раскатился, в последних трёх гонках дважды победил и один раз стал вторым.

Что с контрактом на 2018-й

Итак, Квят останется на скамейке запасных на два Гран-при, прежде чем, вероятно, получит возможность вернуться в Остине. Подобное решение — явный удар по авторитету гонщика, яркая демонстрация, что «Ред Булл» не ценит Квята. Иначе Даниил сохранил бы место в кокпите, а Гасли работал только на первых пятничных тренировках.

Как ни странно, при всём этом россиянин ещё имеет шанс остаться в «Торо Россо» на сезон-2018. Дело в том, что Карлос Сайнс отправится в аренду в «Рено», а «телятам» банально некого взять в напарники к Гасли. У «Ред Булл» нет на подходе гонщиков, готовых к дебюту в чемпионате мира. Правда, на тренировках в составе «Торо Россо» работает индонезиец Шон Гелаэл, но с учётом его слабых результатов в Формуле-2 просто не верится, что команда посадит в кокпит столь откровенного рента-драйвера.



Главная опасность для Квята — японец Нобухару Мацусита, гоняющий в Ф-2 при поддержке «Хонды». Это третий год Мацуситы в серии, сейчас он занимает шестое место, а в прошлые сезоны был девятым и 11-м, хотя всё время выступает за сильную команду «АРТ». В общем, не орёл, но к его приходу в «Торо Россо» паддок отнесётся с куда большим пониманием, чем к контракту с Гелаэлем. Вот только Мацусите не хватает очков для суперлицензии: чтобы «квалифицироваться» для Ф-1, Нобухару нужно занять в чемпионате место не ниже третьего. Идущему на этой позиции Артёму Маркелову японец проигрывает 37 очков за два этапа до конца сезона.

Главная опасность для Квята — японец Нобухару Мацусита, гоняющий в Ф-2 при поддержке «Хонды».

Ещё одна теоретическая угроза — если «Ред Булл» возьмёт и подпишет одного из гонщиков Формулы-2, GP3 или Формулы-3, то есть повторит сценарий Макса Ферстаппена. Правда, наиболее перспективные пилоты вроде протеже «Макларена» Ландо Норриса разобраны, но есть, например, идущие в Ф-3 вторым и третьим Максимильян Гюнтер (правда, у него есть связи с «Мерседесом») и Джоэль Эрикссон. Если «Ред Булл» подпишет кого-то из них, то останется лишь развести руками.

Повторимся: если бы речь шла про «отставку» условного Джолиона Палмера, мы бы просто констатировали, что Формула-1 жестока, а замена гонщика справедлива. Когда речь идёт про пилота, с которым время от времени общаешься и за которого переживаешь, то наряду с обычным анализом прорывается банальная грусть. Грусть несбывшихся надежд и грусть за пилота, который делает всё, что в его силах, но не может переломить ситуацию. Переломит ли ещё в будущем? Шансов и возможностей для этого остаётся всё меньше.