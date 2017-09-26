5 худших гонок Квята в Формуле-1

Накануне Гран-при Малайзии из стана «Ред Булл» пришла грустная для российских болельщиков новость: на этапе в Куала-Лумпуре за руль болида «Торо Россо» вместо Даниила Квята сядет Пьер Гасли. Квят остаётся гонщиком программы «Ред Булл», вероятно, ещё выступит в этом году в цветах «Торо Россо» и даже может продлить контракт с командой на следующий сезон, но это второй серьёзный удар в карьере 23-летнего пилота. Вспоминаем пять худших гонок Даниила Квята.

Команда отстранила Квята от Гран-при Малайзии. Всё пропало? Ещё не всё, но дела российского гонщика плохи.

Сузука-2015: первый сигнал

Квят попал в Формулу-1 в 2014 году, а уже в следующем сезоне выступал в составе «Ред Булл» — топ-команды, выигрывающей гонки и стремящейся сражаться за чемпионские титулы. Это был первый случай, когда российский пилот выступал в «Больших призах» на столь высоком уровне. На Гран-при Венгрии, заключительной гонке перед летним перерывом, Даниил занял второе место и впервые в карьере поднялся на подиум.

Лидером «Ред Булл» оставался Даниэль Риккардо, и команда не спешила продлевать контракт с россиянином: на фоне напарника и Себастьяна Феттеля, предыдущей звезды австрийцев, Квят был не таким публичным и приносил меньше пользы с точки зрения маркетинга и продвижения бренда. После первого успеха прессинг меньше не стал, даже наоборот — в руководстве ждали новых трофеев. Этот прессинг привёл к первой большой ошибке Квята — аварии в квалификации к Гран-при Японии в 2015-м.

После первого успеха прессинг меньше не стал, даже наоборот — в руководстве ждали новых трофеев. Этот прессинг привёл к первой большой ошибке Квята.

Шёл третий сегмент квалификации, на последних минутах россиянин отправился на свою единственную попытку в Q3. В одном из скоростных поворотов Даниил зацепил траву за пределами гоночного полотна, и в мгновение ока машину бросило в отбойник. Шасси было разрушено, и на следующий день Квят стартовал на запасном с пит-лейна, но до очков так и не добрался.

Фото: Reuters

Сочи-2016: столкновение с Феттелем

2016-й начался для Квята неплохо: агрессивный манёвр, за который Феттель прозвал россиянина торпедой, позволил прорваться на подиум Гран-при Китая. «Никто же не сошёл», — ответил тогда Себу явно довольный собой Квят. На следующем этапе — Гран-при России в Сочи — Даниил вновь попытался за счёт агрессивного старта прорваться вперёд. На этот раз всё получилось намного хуже.

Квят слишком поздно затормозил в первом поворот и врезался в заднюю часть болида Феттеля. «Феррари» немца отбросило на «Ред Булл» Риккардо, но красная машина продолжила движение. В третьем повороте Квят не заметил, что «Феррари» перед ним потеряла темп и врезался в неё во второй раз. Так россиянин похоронил не только свою гонку, но и выбил из борьбы напарника, а Феттель, добравшись до боксов, первым делом побежал разбираться с Кристианом Хорнером, начальником Квята.



Через несколько дней «Ред Булл» официально заявил о переводе Квята в «Торо Россо», свою младшую команду, и приходе на место россиянина Макса Ферстаппена. Для Квята возвращение в «Торо Россо» стало сильным ударом, кое-как оправиться от которого россиянин смог лишь к концу сезона.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Шпильберг-2017: «Торпеда» возвращается

Новый — уже четвёртый в карьере Квята — сезон тоже начался не лучшим образом. Проблемы с настройками, поломки техники, а порой и собственные ошибки раз за разом не позволяли добиться высоких результатов. При этом напарник россиянина, Карлос Сайнс, исправно приносил команде очки и практически в одиночку тащил «Торо Россо» в Кубке конструкторов.

Возвращение в «Торо Россо» стало сильным ударом, кое-как оправиться от которого россиянин смог лишь к концу сезона.

А вот в квалификациях Квяту удавалось держаться более-менее на равных с Сайнсом. Казалось, результаты вот-вот придут, нужен лишь один чистый уик-энд, чтобы вторая часть гаража «Торо Россо» тоже обрела силу, но после двух сходов подряд в Канаде и Азербайджане дела пошли ещё хуже. На старте Гран-при Австрии Квят снова ошибся — промахнулся мимо точки торможения в первый поворот, что привело к столкновению с Фернандо Алонсо и Максом Ферстаппеном. Алонсо и Ферстаппен сошли сразу, Квят же добрался до финиша, но лишь последним и в трёх кругах от победителя.

Фото: Reuters

Сильверстоун-2017: столкновение с напарником

Следующей гонкой стал Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Квят на этот раз квалифицировался лучше Сайнса, но опять не смог как следует стартовать. В одном из поворотов россиянин допустил ошибку и немного вылетел за пределы трассы. На асфальт Квят возвращался параллельным курсом с напарником и рассчитывал, что тот оставит ему место. Сайнс же был уверен, что не должен ни перед кем расступаться и шёл по своей траектории. В итоге произошло столкновение, после которого испанец выбыл из борьбы сразу же, а Квят поехал дальше — хотя очков снова не набрал.



Сложно обвинить кого-то одного из пилотов в этом столкновении, хотя судьи выписали Квяту штраф за нарушение границ трассы. Тем не менее именно ошибка россиянина привела к цепочке событий, в результате которых вся команда лишилась шансов набрать очки. И это в условиях упорной борьбы в Кубке конструкторов, где пять-десять очков могут решить судьбу двух, а то и трёх позиций. Ни Квят, ни Сайнс так и не взяли за себя ответственность за этот эпизод, который окончательно испортил отношения между напарниками.

В трёх баллах от дисквалификации. Как Квят набирал штрафные баллы На счету Даниила Квята тревожные 9 штрафных баллов — ещё 3, и россиянин пропустит гонку. Как были набраны эти очки и что говорил сам пилот?

Сингапур-2017: последняя капля

Последней большой ошибкой Квята стала авария на недавнем Гран-при Сингапура. В условиях влажной после дождя уличной трассы россиянин не удержал болид в одном из поворотов и по прямой влетел в отбойник. Гонка в Сингапуре была главной надеждой «Торо Россо» во второй половине сезона: здесь мощность двигателя не играет роли, а на первый план выходят эффективность шасси и мастерство пилота. И пока Сайнс шёл к четвёртому месту — своему лучшему результату в карьере, Даниил Квят упустил верный шанс и уже в пятый раз в этом году сошёл с дистанции. «К сожалению, я допустил ошибку, — признал после финиша Квят. — Я очень расстроен, но так бывает».

Объявление о замене Квята на Пьера Гасли состоялось через неделю после гонки в Сингапуре. Есть ли прямая связь между этой ошибкой и заменой, знают только в «Ред Булл».



«Эта замена позволит получить больше информации для выбора гонщиков „Торо Россо“ на 2018 год, — прокомментировал дебют Пьера Гасли Франц Тост, руководитель команды из Фаэнцы. — По ряду причин, часть из которых связана с техническими проблемами, а часть — с его собственными ошибками, Даниил Квят в этом году не продемонстрировал свой истинный потенциал. По этой причине мы отстраним его от следующих гонок — это даст нам возможность оценить Пьера на трассе в формате гоночного уик-энда».

Франц Тост, руководитель команды: Эта замена позволит получить больше информации для выбора гонщиков „Торо Россо“ на 2018 год.

Предполагалось, что в следующем году «Торо Россо» будут представлять Квят и Гасли, поскольку кроме француза у «Ред Булл» нет готовых к «Большим призам» резервистов. Франц Тост, однако, дал понять, что «Торо Россо» готова прислушаться к предложениям «Хонды», своего нового поставщика моторов, относительно состава пилотов. Учитывая, что среди японцев нет гонщика с достаточным для получения суперлицензии количеством очков, Квят и Гасли остаются основными претендентами на болиды «Торо Россо» в следующем году. Тем не менее карьера Квята теперь висит на волоске, и если россиянин получит новый шанс, он точно станет последним.