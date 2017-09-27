Поворот не туда. Почему карьера Квята вдруг пошла под откос

В эти дни критиковать Даниила Квята легко. Человеческая память коротка: работает поговорка про гонщика, который хорош ровно настолько, насколько сильна его последняя гонка. Успехи Даниила на старте карьеры забыты, на ум приходят только свежие неудачи. Но был ведь и совсем другой Даниил! Грозный соперник Фряйнса, Сайнса и Вандорна в Формуле «Рено» 2.0, триумфатор GP3, достойный дебютант в «Торо Россо», не менее достойный напарник Риккардо в первый сезон в «Ред Булл». Куда всё это подевалось, когда наступил перелом и спад, из которого Даниил никак не может выбраться?

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Недооценка-2015

Россиянин не должен был попадать в «Ред Булл» уже в свой второй сезон в Ф-1. Раньше пилоты «быков» получали куда больше времени на адаптацию к Формуле-1, прежде чем продвигались в головной коллектив. Квята вынужденно перевели спустя год, причём по злому совпадению ровно в момент максимального кризиса «Ред Булл» и моторов «Рено». В такой ситуации молодой россиянин смотрелся чуть медленнее Риккардо — ну так, позвольте, за год до этого Дэн просто разгромил Феттеля. А Квят пусть и за счёт неудач напарника обошёл того в личном зачёте и неплохо смотрелся в квалификациях: далеко не позорный счёт 7-12, у Себа годом ранее было 7-11.

Казалось бы, в «Ред Булл» должны остаться довольны новичком. Однако у Хорнера и Марко спрос иной: им не нравилась недостаточная, на их взгляд, стабильность Даниила, из-за чего вместо похвал началось давление. Вдобавок ко всему начался хайп по поводу успешного дебюта юного Макса Ферстаппена — и давление на Квята возросло ещё больше. Такой подход команды явно не способствовал повышению у Квята уверенности в себе.

Нокдаун в 2016-м

Пожалуй, ключевой момент произошёл в начале сезона-2016. Квят плохо адаптировался к новому квалификационному регламенту и провалился в Австралии и Бахрейне. После 18-го и 15-го мест Даниил проиграл напарнику и две следующие квалификации с уже нормальным регламентом: полсекунды отставания в Q3 Китая и три десятых в Сочи. Именно счёт 0-4 и существенный проигрыш в темпе были ключом к решению перевести Квята в «Торо Россо». Чёрт с ней, с аварией в Сочи — она лишь подтолкнула к перестановкам.

Ключевой момент произошёл в начале сезона-2016. Квят плохо адаптировался к новому квалификационному регламенту и провалился в Австралии и Бахрейне.

В чём же было дело? Предположим, во многом в психологии: давление после концовки 2015-го никуда не делось, спрос стал ещё выше, слухи про Ферстаппена не добавляли уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, Даниилу банально не дали раскатиться: в прошлом бывало, что после не очень уверенного начала (смотри GP3 или первый год в «Ред Булл») Квят прибавлял. «Быки» были жёстки: не едешь сходу — уступай место. Прибили ли они этим шагом собственного воспитанника? Без сомнений. Были ли неправы? Смотря на скорость Ферстаппена, обвинять Марко и Хорнера сложно.



Дальше вы помните: прийти в себя и банально успокоиться Квят сумел лишь во время летней паузы, а до того сжигал сам себя мыслями о желании срочно всё всем доказать. Не получалось — и это лишь ухудшало положение вещей.

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Подъём и спуск

Даниил отошёл, хорошо провёл концовку чемпионата и был бодр в стартовых Гран-при сезона-2017. Не блистал, но давал Сайнсу равный бой и заслуживал похвалу руководства.



Что дальше? Похоже, вновь психология. В ситуации, когда напарник по чистой скорости тебя далеко не громит, а вот по очкам вырывается вперёд, Даниил начал психовать. А такое состояние явно не способствует высоким результатам. Канада с её проблемами перед стартом и двумя штрафами, такое ощущение, стала спусковым крючком — уже совсем скоро состоялись стартовые аварии в Австрии и Великобритании.

Обе — словно опять из желания всё всем доказать. Здесь и сейчас, в первом же повороте. Когда тебя постоянно критикуют, когда машина подводит в самый неподходящий момент, забывается истина, что гонки не выигрываются на первых метрах. Ты выкладываешься, работаешь, на людях демонстрируешь полное спокойствие — но результата всё нет. Наверное, когда-нибудь Даниил откровенно расскажет об этом непростом моменте, пока же мы вынуждены гадать. Но вся карьера Квята демонстрирует: он не мог просто разучиться ездить, дело не в мастерстве.

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Выстрелить и убежать

Ещё в 2016-м многие считали: для Квята нет смысла оставаться в семье «Ред Булл». Время показало, что это был верный прогноз. В отношениях уже произошёл разрыв. Ты работаешь под началом людей, которые публично выразили тебе недоверие. Даниил выполняет работу, но наверняка думает: что дальше? Возвращение в «Ред Булл» крайне сомнительно, в «Торо Россо» рано или поздно придёт молодёжь, а общаться с другими командами ты сможешь лишь тогда, когда окажешься не нужен нынешней. Сомнительный расклад.

Общаться с другими командами ты сможешь лишь тогда, когда окажешься не нужен нынешней. Сомнительный расклад.

Добавим сюда неопытного инженера (судя по обилию проблем с настройками и напряжённым радиопереговорам, гармонии в помине нет) и свистопляску «Торо Россо» с двигателями. Квят словно в западне, где отсутствие результатов сочетается с сомнительными перспективами и неидеальной обстановкой. Высадка на пару гонок — лишь звено в печальной цепи событий, бьющих по уверенности гонщика в собственных силах.



Итожим. Слабое начало сезона-2016 привело к мощнейшему психологическому удару, от которого Квят отошёл лишь ближе к концу года. Механические проблемы, мелкие помарки и неидеальные отношения с инженером вновь начали накалять обстановку по ходу сезона-2017 и привели к новой психологической яме, поставившей карьеру Даниила на грань катастрофы.



Что делать? Понимать, что 2018-й станет финальным в «Торо Россо» (если он вообще будет). Жизненно необходимо дать результат, привлечь внимание других команд и тут же сменить обстановку. Ради этого перетряхнуть инженерную бригаду, даже если у самого Квята сильных претензий нет. Это шанс перезагрузиться и начать с чистого листа.

Безусловно, нужно требовать для себя опытного инженера — того же Матассу от уходящего Сайнса.

Виталий Петров в своё время рассказывал про сезон в «Кэтерхэме»: с инженером Джанлукой Пизанелло он не сработался и всё время уступал Ковалайнену в квалификациях. Стоило сменить Пизанелло на Тима Райта — и успех был моментальным. Безусловно, нужно требовать для себя опытного инженера — того же Матассу от уходящего Сайнса. Вариант с инженером-учеником Амленом не сработал, это уже очевидно.



В общем — мини-революция, поиск альтернатив и долгожданная психологическая перезагрузка. Нам нужен Квят-2013. Надеемся, он ещё может вернуться.