Голливудская развязка бюджетных войн. Как судьбу титула решило одно очко

Когда с конвейеров заводов в Тольятти, Петербурге и Калуге сходят автомобили бюджетных моделей – Lada Kalina, Kia Rio или Volkswagen Polo, — кажется, судьба у этих автомобилей будет одна на всех: возить владельца на работу, его супругу – по магазинам, детей – в школу и всех вместе – на загородные шашлыки.

Однако в толпе этих похожих друг на друга семейных автомобилей находятся счастливчики, у которых все по-другому. За год они проезжают мизерную (по «гражданским» меркам) дистанцию, зато внимания к ним – выше крыши: с каждым работает по паре механиков, с ними фотографируются, за их ездой следят сотни и тысячи глаз… Как нетрудно догадаться, речь о бюджетных седанах и хэтчбеках, ставших гоночными автомобилями. И выступающими в классе «Национальный» — самой доступной и самой массовой категории Российской серии кольцевых гонок.

Глеб Кузнецов после финиша решающей гонки Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Когда-то на автомобильном рынке России не было особой альтернативы марке Lada – и на российском кольце самым бюджетным соревнованием был монокубок, где участвовали машины тольяттинской марки. Сейчас же иномарки составляют серьезную конкуренцию отечественным машинам: вот и в Российской серии кольцевых гонок последние сезона ознаменовались успехами гонщиков, выступающих на машинах зарубежных брендов. В этом году месяц за месяцем самой популярной машиной в России становится Kia Rio – и в турнирной таблице класса «Национальный» весь сезон на первой строчке находился Айдар Нуриев, выступающий на хэтчбеке корейской марки. Совпадение? Наверное – но уж очень символичное.



22-летний Айдар Нуриев, недавно получивший диплом инженера-теплотехника, известен как очень спокойный и расчетливый пилот. Даже тем, кто не пропускает ни одной прямой трансляции с трасс СМП РСКГ, трудновато вспомнить какие-то яркие обгоны в его исполнении. Что не мешает гонщику из Казани, даже если он стартует с восьмой позиции (на которую в воскресенье отправляют победителя субботней гонки), тихой сапой, не привлекая к себе особого внимания, оказаться среди лидеров. Айдар не лез на рожон, не пытался обогнать полпелетона в одном повороте, не рисковал без необходимости – и в результате к предпоследнему этапу нарастил просто неприличный по меркам класса «Национальный» отрыв от соперников и уже вполне мог играть на удержание счёта.

Однако этап на трассе Moscow Raceway сложился для Нуриева хуже некуда. В субботней гонке испустил дух мотор – это, во-первых, лишило спортсмена ценных очков, а во-вторых, обрекло на старт из задних рядов в воскресенье. В результате Айдар, в среднем набиравший около 30 очков за уик-энд, с подмосковного автодрома увёз всего 6. А один из его преследователей – москвич Глеб Кузнецов, выступающий на автомобиле Volkswagen Polo, — выиграл обе гонки, заработал разом 52 очка и сократил отставание до 8 баллов. Накануне последнего этапа, который должен был пройти в минувшие выходные на трассе в Казани, интрига вновь ожила и зацвела пышным цветом!

Субботние заезды позволили Нуриеву вновь уйти в небольшой отрыв: Айдар выиграл квалификацию, а в гонке финишировал вторым – что показательно, не став особо упорствовать в борьбе за первое место. И даже тот факт, что Глеб Кузнецов должен был начать воскресный заезд с поул-позишн, не особо пугал болельщиков, поддерживавших лидера общего зачета: чтобы выиграть Кубок России, Нуриеву было достаточно сохранить до финиша ту же восьмую позицию, с которой он стартовал.

Повреждённая по ходу воскресного заезда машина Айдара Нуриева Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Не самая сложная задача – однако на первом круге гонки в группе лидеров происходит мини-завал, избежать участия в котором Айдару не удаётся. В результате на поврежденном Kia Rio казанский пилот откатывается во вторую десятку – и попадает, пожалуй, в самую неприятную для гонщика ситуацию. В сражении за Кубок России он остаётся не более чем наблюдателем – ему остается лишь катиться к финишу и надеяться на лучшее. Если Кузнецов сможет в течение 18 кругов удержаться на первой позиции – уведёт титул из-под носа своего соперника. А если финиширует на второй позиции – до звания лучшего по итогам сезона ему не хватит одного-единственного очка.

До 14-го из 18 кругов Кузнецов лидирует более чем уверенно – но в этот момент остановившийся на трассе автомобиль заставляет судей выпустить машину безопасности. За два круга до финиша она уходит с трассы – и лидер оказывается под атаками ульяновского пилота Егора Санина, который прорвался с шестнадцатой стартовой позиции на вторую и не собирается останавливаться. Судьбу титула по итогам соревнований, длившихся четыре месяца и включавшего в себя семь этапов на трассах от Чечни до Смоленской области, должны решить три минуты, которые уходят на преодоление двух кругов по «Казань-рингу».



В итоге Егор Санин, уже не претендующий на титул, решает судьбу этого титула: примерно за круг до финиша он обгоняет Кузнецова, оставляя его без тех самых, самых ценных очков и спасая, казалось бы, окончательно потерянную гонку Айдара Нуриева. Примечательно, что, пожалуй, именно Нуриев является для Санина наиболее принципиальным соперником, так как два молодых пилота соревнуются друг с другом как на кольцевых гонках, так и на трассах для ралли-кросса. Однако в автоспорте иногда случается и такое: твоя победа одновременно оказывается самым ценным подарком для главного конкурента.