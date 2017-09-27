До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Константин Михайлов
Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Голливудская развязка бюджетных войн. Как судьбу титула решило одно очко

Полтора круга, шесть десятых секунды и одно-единственное очко решили судьбу титула в самом массовом классе русских гонок.
27 сентября 2017, среда. 15:15 Авто

Когда с конвейеров заводов в Тольятти, Петербурге и Калуге сходят автомобили бюджетных моделей – Lada Kalina, Kia Rio или Volkswagen Polo, — кажется, судьба у этих автомобилей будет одна на всех: возить владельца на работу, его супругу – по магазинам, детей – в школу и всех вместе – на загородные шашлыки.

Однако в толпе этих похожих друг на друга семейных автомобилей находятся счастливчики, у которых все по-другому. За год они проезжают мизерную (по «гражданским» меркам) дистанцию, зато внимания к ним – выше крыши: с каждым работает по паре механиков, с ними фотографируются, за их ездой следят сотни и тысячи глаз… Как нетрудно догадаться, речь о бюджетных седанах и хэтчбеках, ставших гоночными автомобилями. И выступающими в классе «Национальный» — самой доступной и самой массовой категории Российской серии кольцевых гонок.

Глеб Кузнецов после финиша решающей гонки

Глеб Кузнецов после финиша решающей гонки

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Когда-то на автомобильном рынке России не было особой альтернативы марке Lada – и на российском кольце самым бюджетным соревнованием был монокубок, где участвовали машины тольяттинской марки. Сейчас же иномарки составляют серьезную конкуренцию отечественным машинам: вот и в Российской серии кольцевых гонок последние сезона ознаменовались успехами гонщиков, выступающих на машинах зарубежных брендов. В этом году месяц за месяцем самой популярной машиной в России становится Kia Rio – и в турнирной таблице класса «Национальный» весь сезон на первой строчке находился Айдар Нуриев, выступающий на хэтчбеке корейской марки. Совпадение? Наверное – но уж очень символичное.

22-летний Айдар Нуриев, недавно получивший диплом инженера-теплотехника, известен как очень спокойный и расчетливый пилот. Даже тем, кто не пропускает ни одной прямой трансляции с трасс СМП РСКГ, трудновато вспомнить какие-то яркие обгоны в его исполнении. Что не мешает гонщику из Казани, даже если он стартует с восьмой позиции (на которую в воскресенье отправляют победителя субботней гонки), тихой сапой, не привлекая к себе особого внимания, оказаться среди лидеров. Айдар не лез на рожон, не пытался обогнать полпелетона в одном повороте, не рисковал без необходимости – и в результате к предпоследнему этапу нарастил просто неприличный по меркам класса «Национальный» отрыв от соперников и уже вполне мог играть на удержание счёта.

Однако этап на трассе Moscow Raceway сложился для Нуриева хуже некуда. В субботней гонке испустил дух мотор – это, во-первых, лишило спортсмена ценных очков, а во-вторых, обрекло на старт из задних рядов в воскресенье. В результате Айдар, в среднем набиравший около 30 очков за уик-энд, с подмосковного автодрома увёз всего 6. А один из его преследователей – москвич Глеб Кузнецов, выступающий на автомобиле Volkswagen Polo, — выиграл обе гонки, заработал разом 52 очка и сократил отставание до 8 баллов. Накануне последнего этапа, который должен был пройти в минувшие выходные на трассе в Казани, интрига вновь ожила и зацвела пышным цветом!

Субботние заезды позволили Нуриеву вновь уйти в небольшой отрыв: Айдар выиграл квалификацию, а в гонке финишировал вторым – что показательно, не став особо упорствовать в борьбе за первое место. И даже тот факт, что Глеб Кузнецов должен был начать воскресный заезд с поул-позишн, не особо пугал болельщиков, поддерживавших лидера общего зачета: чтобы выиграть Кубок России, Нуриеву было достаточно сохранить до финиша ту же восьмую позицию, с которой он стартовал.

Повреждённая по ходу воскресного заезда машина Айдара Нуриева

Повреждённая по ходу воскресного заезда машина Айдара Нуриева

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Не самая сложная задача – однако на первом круге гонки в группе лидеров происходит мини-завал, избежать участия в котором Айдару не удаётся. В результате на поврежденном Kia Rio казанский пилот откатывается во вторую десятку – и попадает, пожалуй, в самую неприятную для гонщика ситуацию. В сражении за Кубок России он остаётся не более чем наблюдателем – ему остается лишь катиться к финишу и надеяться на лучшее. Если Кузнецов сможет в течение 18 кругов удержаться на первой позиции – уведёт титул из-под носа своего соперника. А если финиширует на второй позиции – до звания лучшего по итогам сезона ему не хватит одного-единственного очка.

До 14-го из 18 кругов Кузнецов лидирует более чем уверенно – но в этот момент остановившийся на трассе автомобиль заставляет судей выпустить машину безопасности. За два круга до финиша она уходит с трассы – и лидер оказывается под атаками ульяновского пилота Егора Санина, который прорвался с шестнадцатой стартовой позиции на вторую и не собирается останавливаться. Судьбу титула по итогам соревнований, длившихся четыре месяца и включавшего в себя семь этапов на трассах от Чечни до Смоленской области, должны решить три минуты, которые уходят на преодоление двух кругов по «Казань-рингу».

В итоге Егор Санин, уже не претендующий на титул, решает судьбу этого титула: примерно за круг до финиша он обгоняет Кузнецова, оставляя его без тех самых, самых ценных очков и спасая, казалось бы, окончательно потерянную гонку Айдара Нуриева. Примечательно, что, пожалуй, именно Нуриев является для Санина наиболее принципиальным соперником, так как два молодых пилота соревнуются друг с другом как на кольцевых гонках, так и на трассах для ралли-кросса. Однако в автоспорте иногда случается и такое: твоя победа одновременно оказывается самым ценным подарком для главного конкурента.

Егор Санин — лучший из пилотов на Lada — смог закончить сезон лишь на третьем месте

Егор Санин — лучший из пилотов на Lada — смог закончить сезон лишь на третьем месте

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
РСКГ
Новости. Авто
27 сентября 2017, среда
15:01 Феттель: впереди ещё достаточно гонок, я всё ещё могу победить в чемпионате
14:17 Петров и Алёшин поработали тренерами для участников «Фабрики звёзд»
13:57 Наср признаёт, что его возвращение в Ф-1 пока маловероятно
13:39 Довициозо не обеспокоен отрывом Маркеса в чемпионате
13:25 Фёдоров: почти весь сезон я провёл в борьбе с машиной, но подмял её под себя
12:53 Acronis стал новым партнёром команды Формулы-Е «Рено е.ДАМС»
12:05 Штайнер: «Рено» предстоит проделать большой путь, чтобы бороться с лидерами
12:00 Воробьёв: покажем на «Сочи Автодроме» обалденный дрифт
11:32 «Хонда» изменила стратегию развития двигателя для «Макларена»
10:43 Патрик: либо NASCAR Cup, либо ничего
09:58 Росси: в Арагоне Маркес сделал большой шаг навстречу чемпионству
00:40 Верляйн: в Малайзии заставить работать шины будет сложно
26 сентября 2017, вторник
23:59 Тото Вольф: оставьте Мика Шумахера в покое
23:13 Эрикссон: в Малайзии «Заубер» ждёт очередной сложный уик-энд
22:48 Стоимость «гало» может достигнуть € 24 тыс.
21:44 Глава «Акрониса»: сезон-2018 всё ещё открыт для Квята
20:44 Ди Реста: делаю всё, что в моих силах, чтобы получить место в «Уильямсе»
19:53 Этап на трассе «Сепанг» в 2001 году признан лучшим в истории Гран-при Малайзии
18:19 Сайнс: выступление в Сингапуре до сих пор воодушевляет меня
17:55 Гасли — о Гран-при Малайзии: я не волнуюсь, я в восторге
17:00 Феттель и Хэмилтон сделали одинаковый выбор шин на Гран-при Японии
16:50 Леклер — Гасли: очень рад за тебя, мой друг!
16:26 В «Макларене» готовы к компромиссу по вопросу распределения призовых в Ф-1
15:49 Косаченко: думаю, Квят продолжит гоняться в «Торо Россо» в сезоне-2018
15:04 Гасли будет выступать в Формуле-1 под номером 10
14:42 Вернь поздравил Гасли с предстоящим дебютом в Формуле-1
14:38 Лоттерер дебютирует в Формуле-Е в сезоне-2017/18
14:02 Алёшин: у Квята всё ещё хорошие шансы на участие в Ф-1 в следующем году
13:40 Тост: Квят не показал свой истинный потенциал в этом году
13:36 Гасли: сделаю всё возможное, чтобы хорошо выступить в составе «Торо Россо»
13:22 В «Торо Россо» подтвердили замену Квята на Гасли в Малайзии
12:51 Марцин Будковски покинул пост руководителя технического департамента ФИА
11:48 Гасли может заменить в «Торо Россо» Квята на Гран-при Малайзии
11:39 Семейство Стролл разрушило планы Кубицы по проведению частных тестов на «Сузуке»
11:00 Омаров: ночью дрифтить на трассе Формулы-1? Грех не воспользоваться возможностью
10:19 Хэмилтон: грустно осознавать, что это последний Гран-при Малайзии
10:05 Виньялес: догнать Маркеса в борьбе за чемпионство почти невозможно
00:54 Виттман: Мюллер нарочно заблокировал меня после обгона
25 сентября 2017, понедельник
23:50 Глок: в аварии на старте Гран-при Сингапура нет вины Феттеля
22:58 История побед «Порше» в Ле-Мане и болид-чемпион — в спецпроекте «Чемпионата»
22:45 Маллья: я доволен работой своих гонщиков
21:47 «Форс Индия» обновит аэродинамику в Малайзии
19:22 В «Уильямсе» подтвердили интерес к Кубице
18:53 Вандорн: едем в Малайзию с целью сохранить положительную тенденцию
17:51 Кубица: моё будущее не зависит от моих спонсоров
Все новости RSS
Партнерский контент