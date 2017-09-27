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Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: Reuters

«Терпение „Ред Булл“ кончилось». СМИ — об отстранении Квята

«За 18 месяцев Квят проделал путь от подиумов с «Ред Булл» до скамейки запасных в «Торо Россо», — пишут западные СМИ.
27 сентября 2017, среда. 17:30 Авто

За несколько дней до старта Гран-при Малайзии стало известно, что за руль «Торо Россо» вместо Даниила Квята сядет резервист «Ред Булл» Пьер Гасли. О замене россиянина французом говорили уже давно, но в свете ухода Сайнса позиции Квята выглядели прочными, а теперь не до конца ясно, что вообще будет с карьерой гонщика, а его замена для многих стала неожиданностью.

«Тяжёлый удар для Дани, но смысл есть»

«В руководстве „Ред Булл“ решили проверить Гасли в боевых условиях, чтобы убедиться, готов ли он к роли призового пилота в 2018 году, — объясняет редактор портала Motorsport Джонатан Ноубл. — Первоначальная идея заключалась в том, чтобы посадить француза в кокпит Сайнса, который должен был уйти в „Рено“ ещё до окончания сезона. Однако Джолион Палмер на волне недавнего успеха в Сингапуре отказался от отступных и решил завершить чемпионат в составе французской команды».

«Четвёртое место Сайнса в той же гонке также символ того, что в „Торо Россо“ не горят желанием отпускать испанца досрочно, учитывая, что в Кубке конструкторов команда борется с „Уильямсом“ и „Рено“. И благодаря набранным Сайнсом очкам „Торо Россо“ теперь на 10 очков опережает „Рено“, — продолжает автор. — Поскольку Сайнс остаётся в „Торо Россо“ до конца сезона, в команде решили дать передышку Квяту, чтобы проверить в деле Гасли. Предполагается, что француз выступит в Малайзии и Японии, но не сможет приехать на Гран-при США, поскольку он пересекается с финалом „Супер Формулы“. В этот уик-энд Квят, скорее всего, вернётся в кокпит, но пока неясно, каковы долгосрочные планы „Ред Булл“ в отношении россиянина».

«Тяжёлый удар для Дани, но в этом есть смысл, — пишет в „Твиттере“ другой известный журналист Уилл Бакстон. — Гасли нужна подготовка перед сезоном-2018, а отстранять Сайнса, учитывая его результаты, не вариант. Думаю, в „Торо Россо“ в следующем году будут Квят и Гасли».

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«Последние полтора года — настоящее бедствие»

«Очередной удар для Квята, — соглашается с Бакстоном Джо Сейвард. — Команда утверждает, что гонщик остаётся в „семье“ „Ред Булл“, но любопытно, хочет ли он сам этого, учитывая, как австрийцы обращались с ним эти годы. В следующем году за „Торо Россо“ наверняка поедут Квят и Гасли — у „Ред Булл“ больше нет пилотов, готовых перейти в Формулу-1. „Хонда“ может предложить кого-то из своих юниоров, но тем не хватает суперлицензии. Но японцев может устроить и Гасли, полюбившийся болельщикам „Супер Формулы“».

Джо Сейвард: Команда утверждает, что гонщик остаётся в „семье“ „Ред Булл“, но любопытно, хочет ли он сам этого, учитывая как австрийцы обращались с ним эти годы.

Журналисты в первую очередь задаются вопросом: эта замена — просто желание проверить в боевых условиях Гасли или сигнал к тому, что в «Ред Булл» окончательно утратили веру в россиянина?

«Почему замена столь резкая? Просто очередной шаг в программе Гасли? Пробы на сезон-2018? Или знак раздражения Хельмута Марко результатами Квята? Второй период Квята в „Торо Россо“ резко контрастирует с многообещающим дебютом россиянина в 2014-м. Последние полтора года стали настоящим бедствием. За 29 совместных гонок Карлос Сайнс набрал 94 очка, Квят — 8. Даниил в этом году штрафных баллов набрал больше, чем зачётных, — напоминает Уильям Брайерти из Read Motorsport. — Терпение „Ред Булл“ по отношению к Квяту кончилось, а в свете назревающего противостояния с „Рено“ Хельмут Марко и Франц Тост видят новую надежду в Пьере Гасли. Речь идёт не об одной, а о нескольких гонках, это значит, что команда утратила веру в возможности Квята помочь отстоять позицию в Кубке конструкторов».

«Нехарактерно мягкий шаг для Марко»

«Кто бы мог заменить россиянина? — задаётся вопросом журналист. — Нобухару Мацусита? У протеже „Хонды“ недостаточно очков для суперлицензии. Кроме того, говорят, на тестах с „Заубером“ он не произвёл впечатления. „Торо Россо“ мог бы пригласить кого-то из юниоров „Мерседеса“ или „Феррари“ с соответствующей финансовой компенсацией. Леклеру, Джовинацци и Верляйну явно не хватает одного-единственного места в „Заубере“. Фактически, только эти трое могли бы стать для „Торо Россо“ адекватной заменой, но „Ред Булл“ и её дочерняя „Торо Россо“ исторически работают только со своими собственными пилотами. А, кроме Гасли, готовых к Формуле-1 среди них пока нет. В то же время справедливо утверждать, что продление контракта с Квятом обеспечило бы „Торо Россо“ преемственность, а сам россиянин стал бы точкой отсчёта для оценки результатов Гасли. И пусть этот шаг выглядит для Хельмута Марко нехарактерно мягким, он позволил бы сохранить тот формат, в котором „Торо Россо“ работает со дня своего создания».

«У Квята был шанс — и не один, причём в команде, известной тем, что не даёт вторых шансов, — заключает Брайерти. — Даниилу повезло куда больше, чем многим другим. Для любой другой команды подобное понижение в принципе немыслимо — гонщик сразу был бы уволен. Исход всей этой ситуации продемонстрирует, насколько гибким может быть австрийский концерн в свете первого сезона „Торо Россо“ с „Хондой“».

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«Квят слишком быстро поднялся в автоспорте»

Многие журналисты вспоминают стремительный взлёт Квята к Формуле-1, когда тот ещё в совсем юном возрасте раскатился в GP3 и сумел переубедить руководство «Ред Булл» посадить в кокпит именно его, а не Антониу Феликса да Кошту, который считался главным претендентом на переход в «Большие призы». И пытаются понять, куда делась та скорость и как карьера Квята будет развиваться дальше.

«Что же ждёт Квята? В данный момент у „Ред Булл“ нет других вариантов, а чтобы посадить за руль протеже „Хонды“ Нобухару Мацуситу, придётся как-то обойти правила присвоения суперлицензии. Так что высока вероятность, что Квят продолжит выступать за „Торо Россо“ в следующем году, но зачем? — пишет GPUpdate. — Шансы вернуться в „Ред Булл“ близки к нулю, последние полтора сезона с „Торо Россо“ не складываются, а в следующем году с моторами „Хонда“ всё может быть ещё хуже. За счёт своего таланта Квят слишком быстро поднялся в автоспорте. Причиной его падения во многом стали обстоятельства, но недостаточно высокая скорость и неудачи на трассе сильно этому поспособствовали. График Гасли в „Супер Формуле“ подразумевает, что в Остине Квят вернётся за руль, но надолго ли? И что он будет делать после этого?»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Торо Россо Даниил Квят Даниэль Риккардо Карлос Сайнс-младший Макс Ферстаппен Пьер Гасли
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