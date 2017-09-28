Дебют Гасли, ответ Феттеля и другие интриги последнего Гран-при Малайзии

Азиатское турне Формулы-1 продолжается, и на этой неделе «Большой цирк» прибыл в Малайзию на 15-й этап чемпионата мира. В грядущий уик-энд Малайзия простится с Формулой-1 — после 18 лет власти страны решили отказаться от проведения столь дорогостоящих гонок. За этот срок «Сепанг» успел стать неотъемлемой частью истории чемпионата, именно он в прошлом году решил судьбу титула, когда лидировавший Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции из-за сгоревшего мотора.

На этот раз британец приезжает в Куала-Лумпур лидером чемпионата, но с новым соперником — Себастьяном Феттелем, который решительно настроен реабилитироваться за ошибку на предыдущем этапе. Эти и другие интриги предстоящего Гран-при Малайзии — в обзоре «Чемпионата».

Гран-при Малайзии. Статистическая информация



Длина: 5543 м.

Число кругов: 56 (310 км).

Шины: «медиум», «софт» и «суперсофт».

DRS: две — на стартовой прямой и на прямой перед последним поворотом.

Рекорд трассы в гонке: 1.34,223, Хуан-Пабло Монтойя, «Уильямс-БМВ», 2004 год.

Рекорд трассы в квалификации: 1.32,582, Фернандо Алонсо, «Рено», 2005 год.

Рекорд по количеству побед: 5543 м.56 (310 км).«медиум», «софт» и «суперсофт».две — на стартовой прямой и на прямой перед последним поворотом.1.34,223, Хуан-Пабло Монтойя, «Уильямс-БМВ», 2004 год.1.32,582, Фернандо Алонсо, «Рено», 2005 год. Себастьян Феттель (4).

Чем ответит Феттель?

Две недели мир Формулы-1 обсуждал столкновение на старте Гран-при Сингапура, из-за которого Себастьян Феттель теперь уступает в чемпионской гонке 28 очков. Подавляющее большинство экспертов сошлось во мнении, что немец излишне рисковал на старте и сам виноват в произошедшем. И перед этапом в Малайзии Феттель впервые ответил на эту критику. «Со стороны легко судить, — сказал Себ. — Я всегда стараюсь добиться максимального результата. И если есть шанс защищить позицию, я буду её защищать. Это моё кредо».

28 очков — большой, но не непреодолимый разрыв. Даже в карьере Феттеля бывали случаи, когда он отыгрывал в концовке сезона и больше очков. Правда, тогда в его распоряжении была сильнейшая машина в пелотоне. В этот же раз «Феррари» наверняка вновь будет уступать «Мерседесу». Но преимущество «Серебряных стрел» вряд ли будет столь же подавляющим, как в Монце, и вопрос в том, сможет ли «Скудерия» что-нибудь противопоставить лидерам чемпионата.

После Сингапура инициатива полностью перешла к Льюису Хэмилтону, который находится в превосходной форме и штампует победу за победой — на данный момент на его счету уже три Гран-при подряд, чего не случалось с прошлого года. Однако в Формуле-1 всё может быстро измениться, и британец отлично это знает — он возвращается на трассу, которая в прошлом году лишила его верной победы, а вместе с ней — и чемпионского титула.

«Удар для всех, кто любит «Феррари». СМИ — об аварии на старте в Сингапуре Итальянские слёзы, реквием по чемпионским амбициям «Макларена» и провал Квята — глазами западных СМИ.

Где находится «Ред Булл»?

По ходу всего сезона «Ред Булл» находится где-то рядом с лидерами, но не среди них. Австрийцам удавалось бороться за победу только в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств, и даже в Сингапуре, на который австрийцы делают основную ставку, Даниэль Риккардо по-настоящему побороться с Хэмилтоном не смог, хотя и занял очень высокое второе место. Тем не менее парадокс в том, что в Италии, где «Ред Булл» предсказывали оглушительный провал, австрийцы тоже смотрелись здорово, а Даниэль, несмотря на десятки позиций штрафов, выбрался в гонке на четвёртое место.

«Ред Булл» очень близок к паре топ-команд, сражающихся за чемпионство. Если австрийцы смогут время от времени вмешиваться в их борьбу, это серьёзно повлияет на динамику дуэли Хэмилтона и Феттеля. При этом Ферстаппену и Риккардо уже недостаточно просто отбирать у фаворитов очки и подниматься на подиумы — оба жаждут побед. И возможный хаос дождевой гонки в Малайзии — на этот уик-энд у местных синоптиков не самые радужные прогнозы — может стать именно тем шансом, который даст «Ред Булл» вернуться на вершину.

Как покажет себя Гасли?

Главная новость этой недели — Пьер Гасли дождался своего шанса и уже на Гран-при Малайзии заменит Даниила Квята в «Торо Россо». Когда стало известно о переходе Сайнса в «Рено», в «Ред Булл» попытались договориться о переводе испанца ещё до конца сезона, чтобы пораньше обкатать дебютанта. Сайнс в итоге остался в Фаэнце — как и желание попробовать Гасли. В итоге на скамейку запасных сел Квят, а француз поедет в гонке.

Гасли прежде всего известен чемпионским титулом в GP2 в прошлом году, но для «Ред Булл» он по-настоящему раскрылся лишь в этом сезоне, когда быстро адаптировался в «Супер Формуле» и вмешался в борьбу за титул чемпиона японского первенства — перед финальным этапом он уступает лидеру турнирной таблицы, Хироаки Исиуре, лишь половину зачётного балла. До этого Гасли не удавалось так быстро раскрываться — в Формуле«Рено» 3.5 и GP2 гонщику требовалось время, чтобы выйти на уровень регулярной борьбы за победы. Посмотрим, сможет ли он сразу «вкатиться» в болид Формулы-1. Отметим лишь, что Квят, Сайнс и Риккардо в своих первых гонках за «Торо Россо» заняли девятое место, а Макс Ферстаппен не добрался до финиша из-за отказа мотора.

«Терпение „Ред Булл“ кончилось». СМИ — об отстранении Квята «За 18 месяцев Квят проделал путь от подиумов с «Ред Булл» до скамейки запасных в «Торо Россо», — пишут западные СМИ.

Кубок конструкторов: продолжит ли прорыв «Рено»?

По итогам Гран-при Сингапура в середине Кубка конструкторов сформировалась плотная группа в составе трёх команд, сражающихся за пятую позицию. В условиях оторвавшихся далеко вперёд трёх грандов и невероятно стабильной «Форс Индия», первые четыре строчки турнирной таблицы уже забронированы и вряд ли изменятся до конца сезона, а вот за пятое место сражаются «Уильямс», «Торо Россо» и «Рено» — «Хаас» слишком нестабилен и постепенно отстаёт от этой тройки.

За счёт сильного начала сезона и подиума Стролла в Азербайджане на пятой позиции пока держится «Уильямс», но с тех пор британцы заметно сдали и уже откатились бы назад, если бы не сильная гонка в Италии. Тем временем «Рено» существенно прибавил и даже начал набирать очки обеими машинами — Палмер завоевал в Сингапуре шестое место, в то время как по чистой скорости (при условии благоприятного развития событий и проблем у лидеров) болид способен бороться за финиш в топ-5.

«Торо Россо» находится между этими двумя командами, и чего ждать от Фаэнцы, совершенно неясно. Результаты «Торо Россо» нестабильны весь сезон, и приход Пьера Гасли не станет стабилизирующим фактором. Тем не менее «младшие быки» способны удивлять, и недавнее четвёртое место Сайнса — отличное тому подтверждение.

Как Малайзия простится с Формулой-1?

Формула-1 впервые приехала в Малайзию в 1999 году, когда с Микой Хаккиненом за чемпионство боролся Эдди Ирвайн, а Михаэль Шумахер был его оруженосцем в «Феррари». За эти без малого два десятка лет «Сепанг» повидал множество удивительных и редких событий. Как, например, подиум «Тойоты». Или дубль «Феррари» в 2001-м, когда шторм буквально смывал болиды с трассы. Или «Мульти-21» и победу Феттеля, которая в конце концов привёл к уходу Марка Уэббера из Формулы-1.

К слову, именно Феттель останется лучшим пилотом в истории «Сепанга» — у него четыре победы в Куала-Лумпуре, включая скандально известный Гран-при Малайзии-2013. В этом году «Большие призы» в последний раз приезжают в эту страну: организаторы сочли, что Формула-1 уже сыграла свою роль в становлении международного имиджа Малайзии, а местным промоутерам не удавалось собрать полные трибуны. Таким образом, если Фернандо Алонсо не одержит каким-то сверхъестественным образом победу, четыре победы Феттеля останутся рекордом — или же он завоюет пятую. И будем надеяться, что обещанный дождь не испортит прощание с «Сепангом».

«Мульти-21» и ещё 4 истории, после которых мы будем скучать по Малайзии Гран-при Малайзии 2017 года станет для Куала-Лумпура последней гонкой Формулы-1. Прощаясь с «Сепангом», вспоминаем самые знаменитые гонки.

Прогноз погоды

Прогнозы погоды с вероятностью в 80% обещает ливневые грозы вплоть до конца следующей недели. Речь, при этом, идёт о тропических ливнях, а потому вероятность задержек и переносов заездов в этот уик-энд вновь довольно велика.

29 сентября, пятница: ливни и грозы, вероятность осадков — 80%, влажность — 72%, ветер — 4 м/с, температура — 32°C.

30 сентября, суббота: временами грозы, вероятность осадков — 80%, влажность — 71%, ветер — 3 м/с, температура — 31°C.

1 октября, воскресенье: ливни и грозы, вероятность осадков — 90%, влажность — 72%, ветер — 3 м/с, температура — 31°C.