Не всё так плохо, Себ, или 5 крутейших камбэков в борьбе за титул в Ф-1

За шесть гонок до конца сезона Льюис Хэмилтон опережает Себастьяна Феттеля на 28 очков, и многие считают, что шансов у немца уже не осталось. Это довольно солидный отрыв, его невозможно отыграть за одну гонку. Однако впереди ещё шесть, и сразу несколько случаев в истории показывают, что шансы у Феттеля сохраняются. Лучше других это знает сам Хэмилтон, ведь именно он совсем недавно стал чемпионом, отыграв у соперника схожее число очков. Да и Себ проделывал подобное аж дважды.

Вспоминаем самые яркие случаи, когда пилотам в конце сезона удавалось переломить ход сезона и вырвать уходящее к сопернику чемпионство.

2014 год: Хэмилтон против Росберга

С появлением новых турбомоторов в 2014-м быстро стало ясно, что чемпионский титул между собой разыграют Льюис Хэмилтон и Нико Росберг — «Мерседес» оказался для соперников недосягаем. Дуэль двух напарников была ожесточённой и порой доходила до столкновений. Так произошло и в Бельгии, когда на втором круге Нико решил идти до конца, несмотря на то что Льюис отбил выпад — произошло столкновение, Хэмилтон сошёл с дистанции, а Росберг финишировал вторым и оторвался в чемпионате на 29 баллов — до конца сезона оставалось ещё семь этапов.

В руководстве «Мерседеса» встали на сторону Хэмилтона — Росберг мог убрать ногу с педали газа и избежать столкновения, но не сделал этого. Льюис в итоге одержал пять побед подряд и, даже несмотря на осечку в Бразилии, приехал на финальный этап лидером чемпионата. А заключительной дуэли так и не вышло: у Росберга возникли технические проблемы, и Хэмилтон без проблем завоевал второй титул.

Когда игры кончились. Спа-2014, или Гонка, сломавшая Росберга Два года назад столкновение Хэмилтона и Росберга на Гран-при Бельгии положило начало противостоянию, за которым Формула-1 следит до сих пор.

2012 год: Феттель против Алонсо

Сезон-2012 начался довольно сумбурно — семь первых гонок выиграли семь разных человек, а в лидерах чемпионата закрепился Фернандо Алонсо. Быстрее всех в том году был «Макларен», но машины из Уокинга были катастрофически ненадёжны, а «Ред Булл» не всегда удавалось разобраться с настройками и реализовать потенциал машины. В итоге к Гран-при Италии, где «Ред Булл» единственный раз в сезоне остался без очков, Алонсо опережал Хэмилтона на 37 очков, а Феттеля — на 39. До конца сезона оставалось ещё семь этапов.

Казалось, опытному испанцу хватит отрыва, чтобы удержаться впереди, но во второй половине сезона фортуна ему изменила. В Сингапуре лидировавшего Хэмилтона подвела трансмиссия, а победа досталась Феттелю. В Японии Алонсо в первом повороте задел Райкконен, и Фернандо выбыл уже на первом круге, а победил снова Феттель. Затем Себ первенствовал в Южной Корее и Индии и вышел в лидеры чемпионата. Окончательно титул за Феттелем закрепил заключительный Гран-при Бразилии, в котором немцу пришлось отыгрываться после разворота на первом круге.

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2010 год: Феттель снова против Алонсо

За два года до этого Алонсо и Феттель уже сошлись в битве за чемпионство, причём тогда вместе с ними за титул сражался Марк Уэббер. После победы Алонсо в Южной Корее, когда никто из гонщиков «Ред Булл» не смог закончить гонку — Уэббер вылетел в стену, у Феттеля сгорел мотор, именно испанец стал главным претендентом на чемпионство. Он на 11 очков опережал Уэббера и на 25 — Феттеля. До конца сезона оставалось всего два этапа.

В Бразилии Феттель вернулся на вершину подиума, Уэббер финишировал вторым, а Алонсо занял третье место. Испанец сохранил лидерство перед финалом сезона в Абу-Даби и оставался главным претендентом на победу. Однако тактическая ошибка «Феррари» — Алонсо вслед за Уэббером поехал на ранний пит-стоп — привела к тому, что испанец остался заперт за Виталием Петровым. Феттель тем временем благополучно одержал победу, совершив пит-стоп позже, и стал тогда самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1.

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2007 год: Райкконен против «Макларенов»

В 2007 году вся Формула-1 следила за скандальным противостоянием двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо и его нового напарника по «Макларену» Льюиса Хэмилтона — известного лишь победами в младших сериях дебютанта.

Предполагалось, что британец будет учиться у более опытного партнёра по команде и выступит вторым номером, однако вскоре Хэмилтон навязал Алонсо настоящую борьбу и после победы в Японии повёл в общем зачёте. Льюис опережал Фернандо на 12 очков, а ближайший соперник из другой команды — Кими Райкконен на «Феррари» — проигрывал 17 (за победу тогда давали 10 очков, так что 17 это около 40 баллов «на наши деньги»). До конца сезона оставалось всего два этапа.

Предпоследней гонкой чемпионата был Гран-при Китая. На подсыхающей трассе Хэмилтон лидировал, и пока в «Макларене» следили за соперниками, британец не торопился переходить на «слики». В итоге к моменту пит-стопа резина на болиде Хэмилтона была совершенно изношена, и на въезде на пит-лейн пилот потерял автомобиль, застряв в гравии. Райкконен выиграл, Алонсо финишировал вторым, а борьба в чемпионате значительно уплотнилась.

Всё решил заключительный Гран-при Бразилии. «Феррари» на «Интерлагосе» была очень сильна, а Райкконен и Масса оформили победный дубль для своей команды. У Алонсо шансов против «Скудерии» уже не было, а Хэмилтону нужно было финишировать шестым, чтобы не отдать чемпионство Кими. Но подняться выше шестого места Льюису не удалось, а чемпионство с перевесом в одно очко досталось Райкконену. Хэмилтон и Алонсо набрали равное количество очков и побед, но по числу вторых мест в итоговой турнирной таблице выше оказался британец.

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1983 год: Пике против Проста

В 1983 году за чемпионский титул сражались сразу четыре пилота: Рене Арну и Патрик Тамбэ из «Феррари», гонщик «Рено» Ален Прост и Нельсон Пике на «Брэбэме». В квалификациях в то время доминировали «Феррари» и «Рено», но в восьми первых гонках сезона победы одержали семь разных пилотов, что обеспечило плотнейшую борьбу в чемпионате. Тем не менее в Австрии Просту удалось выиграть уже четвёртый Гран-при в сезоне, а его отрыв от шедшего вторым Пике вырос до 14 очков (более 30 баллов «на наши деньги»). До конца сезона оставалось четыре этапа.

В Зандворте Пике и Прост шли на первом и втором местах, но в первом повороте 42 круга два лидера столкнулись — француз атаковал внутри, но не удержал машину и врезался в соперника. В Монце на «Рено» Проста не выдержала турбина, а в Брэндс-Хэтч он финишировал вторым, сразу за Пике. Так, перед финальным этапом разрыв между двумя претендентами сократился до двух очков. Всё решила гонка в ЮАР, где Пике со старта вырвался в лидеры, а у шедшего третьим Проста снова сломалась турбина. Ален сошёл с дистанции, Нельсон финишировал третьим и с перевесом в два очка снова стал чемпионом.