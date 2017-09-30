Сюрприз от «Сепанга»: Хэмилтон на поуле, Феттель стартует последним

В последней в истории Гран-при Малайзии квалификации Льюис Хэмилтон сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера и завоевал свой пятый поул на трассе «Сепанг». Победу британец вырвал в плотнейшей борьбе с Кими Райкконеном, которому в итоговых протоколах не хватило считанных сотых. «Ред Булл», очень сильно смотревшийся в тренировках, пробиться на первый ряд не смог, однако Ферстаппен и Риккардо оккупировали второй ряд стартового поля и намерены бороться за победу. А вот Себастьяну Феттелю придётся куда сложнее — на его «Феррари» возникли технические проблемы, и немец вовсем не смог показать никакого результата. Теперь четырёхкратному чемпиону предстоит начинать Гран-при Малайзии с последнего ряда.

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Хэмилтон переломил ситуацию, Валттери — нет

Ещё в пятницу в «Мерседесе» разводили руками и не могли рассказать ничего внятного по поводу отставания в полторы секунды. Однако вечером инженеры серьёзно прибавили с настройками — по крайней мере одной машины, и уже в утренней тренировке W08 была куда ближе к лидерам, а после обеда Льюис Хэмилтон завоевал поул — уже 70-й в своей карьере. «Мы понятия не имели, как всё пройдёт, но каким-то образом удалось переломить ситуацию, мы стали ближе, и, честно говоря, это сюрприз быть здесь, среди этих парней. Но я очень благодарен», — заявил перед трибунами «Сепанга» Хэмилтон. Позади него стартуют очень сильные соперники, и хотя Феттеля среди них не будет, победа лидеру чемпионата не гарантирована. Но именно он теперь главный фаворит Гран-при Малайзии.

Главным соперником Льюиса в этот раз стал Кими Райкконен. Финн показал лучшее время в заключительной тренировке и даже опередил Хэмилтона во втором сегменте, но в решающий момент ему не хватило нескольких сотых.

Главным соперником Льюиса в этот раз стал Кими Райкконен. Финн показал лучшее время в заключительной тренировке и даже опередил Хэмилтона во втором сегменте, но в решающий момент ему не хватило нескольких сотых. «Конечно, обидно быть так близко и проиграть, — признаёт Райкконен. — Думаю, я сделал почти всё, что мог. Всегда есть моменты, в которых можно было улучшить, но в любом случае ты не будешь идеален на 100%. Рывок до первого поворота длинный, произойти может всё, что угодно. Наша задача — чисто пройти три первых поворота, а там уже будем думать».

Для Райкконена этот старт с первой линии — лучший шанс на победу после поула в Монако. Конечно, в этот раз ему придётся сражаться с Хэмилтоном, машина которого, возможно, лучше, однако стратеги финна смогут вести гонку без оглядки на Феттеля. Впрочем, всё это актуально лишь в том случае, если Кими сможет навязать Хэмилтону борьбу, а не отстанет от него уже на первых кругах.



С третьей позиции стартует Макс Ферстаппен, которому 30 сентября исполнилось 20 лет. Голландец на пять сотых опередил Даниэля Риккардо, который пошутил, что подарил напарнику одну десятую на юбилей. «Ред Булл» в квалификации оказался в полусекунде от «Мерседеса» Хэмилтона, но слаженная и безошибочная работа принесла австрийцам второй ряд стартового поля. Суперсила «Ред Булл» — темп на длинной дистанции, а учитывая, что впереди у австрийцев будет две равные по силе машины, они могут позволить себе больше рисковать с тактикой.

В этот уик-энд Боттас и Хэмилтон использовали разные комплекты аэродинамического оперения, и конфигурация Валттери не сработала.

Замыкает первую пятёрку стартового поля Валттери Боттас. Для финна тактика — единственный шанс отыграться. В этот уик-энд Боттас и Хэмилтон использовали разные комплекты аэродинамического оперения, и конфигурация Валттери не сработала. «Если бы у меня был шанс проехать квалификацию заново, я бы поехал с другим комплектом, — развёл руками финн после финиша. — Иногда нам удаётся заставить машину работать, иногда — нет. Это тот день, когда не получилось. Надеюсь, в гонке у нас будет достаточно темпа, чтобы победить обе „Феррари“, а не только одну».

Юниоры выходят вперёд

В середине пелотона быстрее всех стал Эстебан Окон — француз занял шестое место и разделит третий ряд с Валттери Боттасом. Побороться с финном гонщику «Форс Индия» с грязной части стартовой решётки будет трудно, однако потенциально Окон может доставить Боттасу много проблем. Седьмой место на старте займёт Стоффель Вандорн — бельгиец уже в пятый раз в шести последних этапах выходит в финал квалификации и в третий раз опережает Фернандо Алонсо.



Хюлькенберг, ограничившийся в финале, одной попыткой занял восьмое место и рассчитывает побороться с Оконом и Вандорном, но позади немца стартует Серхио Перес. Чеко уступил Окону пару десятых, но на стартовой решётке это означает три позиции. Тем не менее, «Сепанг» подходит шасси «Форс Индия», и обе её машины должны быть очень сильны на дистанции.

Фернандо Алонсо начнёт гонку в Малайзии десятым. Испанец немного уступил напарнику — чуть более десятой, но заявил, что в квалификации возникли проблемы с балансом. «Вчера мы опробовали обновления — и они сработали хорошо, а сегодня почему-то не помогли», — объяснил Алонсо. Не очень уверенно в Малайзии смотрится «Уильямс» — команда уже второй Гран-при подряд вообще не выходит в Q3. Фелипе Масса показал 11-е время, а Лэнс Стролл квалифицировался 13-м — между двумя британскими машинами вклинился Джолион Палмер на «Рено».



На 14-м и 15-м местах две «Торо Россо». Пьер Гасли в своей дебютной квалификации пробился во второй сегмент, а в первом был даже быстрее Сайнса, однако протокол Q2 расставил всё по местам: Карлос впереди, француз — позади, но всего в полутора десятых. «Это значит, что я проехал достойный круг, — сказал Гасли. — Момент перед стартом квалификации был очень волнующим, но мы показали позитивный результат, но главное — завтрашняя гонка. Дождь может сделать её ещё более захватывающей, но я уверенно чувствую себя на влажной трассе, так что не против небольших осадков».

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Чемпион среди аутсайдеров

Главным шоком квалификации стали проблемы Себастьяна Феттеля. «Феррари» немца начала барахлить ещё в тренировке — болид терял мощность. Механики вроде восстановили автомобиль, но на первом быстром круге возникли новые неполадки. Гонщик вернулся в боксы и больше на трассу не возвращался. «Это часть гонок. Конечно, это неприятно, особенно когда ты уверен в машине, — говорит Феттель. — Если пытаться вынести хоть какой-то позитив, то мы сэкономили шины, надеюсь, нам это поможет».

В последний раз Феттель стартовал так далеко в Сингапуре в прошлом сезоне — тогда Себ был на решётке 22-м, но к финишу пробился на пятое место. В Малайзии обгонять проще, чем на ночной уличной трассе, к тому же, «Зауберы», стартующие непосредственно перед немцем, не представляют для «Феррари» проблемы, а пилоты «Хааса» вряд ли будут их создавать.



Тем не менее, завтрашняя гонка станет для Феттеля критичной в плане борьбы за титул. Ещё несколько недель назад Себ лидировал в чемпионате, но унизительное поражение в домашнем для «Феррари» Гран-при Италии, авария на старте в Сингапуре и провал в квалификации в Малайзии могут лишить «Скудерию» последних шансов на чемпионство.