Макс делает это опять: Ферстаппен победил Хэмилтона в Гран-при Малайзии

Макс опережает Льюиса

Когда пилоты отправились на прогревочный круг, «Феррари» Райкконена всё ещё стояла на пит-лейне — технические проблемы начались и на втором болиде «Скудерии», а это значит, что Кими предостояло стартовать из боксов. Худшего развития событий для «Феррари» придумать было трудно…



Льюис Хэмилтон уверенно тронулся со своей поул-позиции и легко отбил обозначившуюся атаку Макса Ферстаппена, а порой поворотов позже голландец уже боролся с Валттери Боттасом — финн отлично среагировал на сигналы светофора, сразу прошёл Даниэля Риккардо. Эстебан Окон стартовал неудачно, пропустив на пятое место Вандорна, а на шестое — Переса. В конце второго круга Окон неожиданно свернул в боксы, «переобулся» в «софт» и поехал дальше.

Себастьян Феттель за первый круг пробился на 14-е место. Стартовав на более жёсткой резине, немец прорывался отчаянно — благо «Феррари» была на голову быстрее машин середины пелотона. На третьем круге Себ уже шёл в нескольких десятых позади Фернандо Алонсо.



Лидеры пелотона, казалось, растянулись по трассе, но на четвёртом круге Макс Ферстаппен догнал Хэмилтона и одной выверенной атакой прошёл британца, возглавив гонку. На третье место, тем временем, выбрался Валттери Боттас, обогнавший Риккардо. Контратаковать Ферстаппена Хэмилтону не удалось, а Макс создал себе небольшой задел в полторы секунды и вскоре увеличил его до двух. Чуть далее Даниэль Риккардо в течение нескольких поворотов опередил Боттаса, и «Ред Булл» расположился на первой и третьей позициях. Хотя Ферстаппену Даниэль проигрывал уже более одиннадцати секунд. Феттель же с большим трудом прошёл Алонсо и только-только пробился в топ-10. Райкконен боксов так и не покинул.

Статус-кво не в пользу «Мерседеса»

Первые пит-стопы начались после десяти кругов — это позволило Феттелю подняться на шестое место и избавиться от трафика. «Пирелли» предсказывала, что отимальной в гонке будет тактика одного пит-стопа, и учитывая, что Себ стартовал на более жёстких «сликах», немец мог до предела оттянуть свою остановку. Но и другие пилоты на пит-лейн на спешили.



Макс Ферстаппен, тем временем, уехал от Хэмилтона на восемь с лишним секунд, даже Риккардо шёл быстрее Льюиса и сократил отставание от британца до четырёх секунд. Что до Боттаса, то он проигрывал австралийцу двенадцать секунд и всего на три опережал Переса — «Мерседес» в конфигурации Валттери в Малайзии по-прежнему не хотел работать.



В гонке устоялся некий статус-кво: «Ред Булл» на длинных отрезках действительно был очень силён, и Хэмилтон ничего не мог противопоставить Ферстаппену. Макс контролировал разрыв на уровне девяти секунд и на каждый выпад Льюиса отвечал своим быстрым кругом. Постепенно к британцу подтягивался и Риккардо, но австралиец держался на безопасном расстоянии в четыре секунды. А вот Боттас по сравнению с тремя лидерами совершенно провалился, его уже догонял Феттель, и теперь главное задачей Валттери стало сдерживание Себа, а не собственная борьба. Феттель в этот момент гонки шёл в темпе «Ред Булл» и можно лишь представить, какой получилась бы гонка, если бы «Феррари» стартовала с первого ряда.



Первым из числа лидеров в боксы поехал Льюис Хэмилтон — британец взял до финиша свежий «софт» и выехал непосредственно перед Боттасом и Феттелем. Кругом позже на пит-лейн синхронно отправились Ферстаппен и Феттель. Максу ничего не угрожало, он легко вернулся в гонку перед Льюисом, а Себ после пит-стопа оказался пятым. Правда, теперь «Феррари» ехала на «суперсофте», и не факт, что этой резины хватило бы до финиша. Зато Валттери Боттас, сменивший шины чуть позже, оказался позади.

Сайнс и Окон, Магнуссен и Палмер

На 27-м круге в борьбе за восьмое место трассу не поделили Эстебан Окон и Карлос Сайнс. Француз уже несколько кругов шёл позади Сайнса, прорываясь после раннего пит-стопа. Машины на «Торо Россо» начали изнашиваться, и Окон прошёл соперника на стартовой прямой. Но тот пытался контратаковать и не рассчитал манёвр. Сайнс ударил болид соперника в заднее колесо, Окона развернуло.



Сайнс вроде бы продолжил гонку, но уже через несколько кругов свернул на пит-лейн — автомобиль терял мощность. Окон в этом инциденте потерял три позиции, но без видимых проблем поехал дальше — ему даже удалось удержаться в первой десятке. Более того, Эстебан довольно быстро догнал пару «Уильямсов» и изо всех сил пытался их пройти, но раз за разом Фелипе Масса жёстко блокировал все попытки француза.



Спустя какое-то время всё внимание болельщиков привлёк Кевин Магнуссен. Сначала датчанин жёстко боролся с Алонсо, выдавив его во втором повороте. Перед третьим поворотом Фернандо едва успел встать на траекторию и удержаться на трассе — оттеснив Магнуссена. «Что за идиот? Хюлькенберг был прав», — смеялся над датчанином двукратный чемпион.



Позднее Кевин сошёлся в борьбе с Джолионом Палмером. Гонщики вновь сражались жёстко, и на этот раз борьба дошла до контакта. Правда, обвинять в чём-то Магнуссена тут сложно: Палмер сам потерял машину на торможении, а Кевин лишь задел неуправляемую «Рено». Оба смогли продолжить заезд, но Алонсо уехал уже далеко.

Победа юбиляра

В концовке гонки самым активным из лидеров был Себастьян Феттель. Вооружившись «суперсофтом», Себ атаковал изо всех сил, раз за разом ставил быстрейшие круги и побил рекорд Хуана-Пабло Монтойи, который колумбиец установил 13 лет назад. Феттель стремился догнать Риккардо и побороться с ним за подиум. За 15 кругов до финиша немец уступал экс-напарнику менее трёх секунд. «Ред Булл» даже пришлось подгонять Риккардо, чтобы Феттель не догнал его слишком быстро. Тем не менее, за десять кругов до финиша Себ был уже в зоне DRS позади Дэна.



Первую настоящую атаку Феттель провёл на 49-м круге, но Риккардо заранее прикрыл внутреннюю траекторию и сохранил позицию. Этот манёвр словно встряхнул австралийца, в то время как у самого немца начали изнашиваться шины. Феттель отстал от «Ред Булл», выпал из зоны DRS и смирился с четвёртым местом.



Впереди же ситуацию уверенно контролировал Макс Ферстаппен. Голландец сохранил восемь секунд преимущества и впервые с прошлогодней Барселоны — его первой победы в Формуле-1 — поднялся на вершину подиума. Льюис Хэмилтон финишировал вторым и ещё немного увеличил отрыв в общем зачёте, а третье место Даниэля Риккардо стало для австралийца уже восьмым подиумом в этом сезоне.



Валттери Боттас финишировал лишь пятым, финн целую вечность проиграл лидерам, а от четвёртого места Феттеля его отделили порядка 25 секунд. Серхио Перес, несмотря на лихорадку накануне, занял шестое место, Стоффель Вандорн стал седьмым — во второй раз подряд добившись лучшего результата в карьере, а Лэнс Стролл и Фелипе Масса закончили гонку восьмым и девятым. Эстебан Окон, несмотря на все злоключения, классифицировался 10-м, а Пьер Гасли в своём дебютном Гран-при занял 14-е место.

В общем зачёте Хэмилтон теперь опережает Феттеля на 34 очка, а это значит, что при любом исходе Гран-при Японии британец покинет Сузуку лидером чемпионата. Боттас и Риккардо, занимающие третье и четвёртое место, сохраняют шансы на титул, но отстают от лидера на 59 и 104 очка соответственно. Пятёрку сильнейших замыкает Райкконен, а Ферстаппен, несмотря на победу, подняться выше шестой позиции не смог.



В Кубке конструкторов «Мерседес» отыграл у «Феррари» ещё 16 очков и опережает «Скудерию» уже на 118 баллов, а это значит, что ещё минимум два Гран-при «Серебряные стрелы» будут лидировать в командном зачёте. «Ред Булл» по-прежнему на третьем месте, «Форс Индия» и «Уильямс» замыкают топ-5.



К слову, после финиша Гран-при Малайзии не закончился — на круге возвращения в боксы Лэнс Стролл неожиданно врезался в Себастьяна Феттеля и очень сильно разбил его «Феррари». Канадец наверняка получит штраф, а «Скудерии» предстоит чинить машину, потому что следующая гонка уже через неделю: следующий этап — Гран-при Японии — состоится в Сузуке 8 октября.