«Феррари» всё дальше от титула и другие итоги Гран-при Малайзии

«Ред Булл» возвращается на вершину: Макс Ферстаппен принёс команде вторую в сезоне победу, при чём по ходу всей дистанции голландец ни разу не дал соперникам усомниться в своём преимуществе. Сражение Хэмилтона с двумя «Ред Булл» на этот раз прошло без участия Феттеля, который подключился к лидерам лишь в концовке: после неудачи в квалификации немец прорывался с последнего места. Себ справился на ура и остановился всего в шаге от подиума, но его отставание в чемпионате снова выросло, а пятый титул стал ещё дальше.

Эти и другие итоги Гран-при Малайзии — в нашем традиционном обзоре.

Макс делает это опять: Ферстаппен победил Хэмилтона в Гран-при Малайзии Блестящий прорыв Феттеля, борьба Макса и Льюиса и множество аварий, в том числе после финиша — таким запомнится последний Гран-при Малайзии.

Победа Макса: привет сезону-2018

Победа Макса Ферстаппена в Малайзии смотрелась убедительно и уверенно — после обгона голландец уехал вперёд и о Льюисе Хэмилтоне больше не беспокоился. Третье место Даниэля Риккардо и то, с какой лёгкостью австралиец уехал от Боттаса, лишь подчёркивает силу «Ред Булл», по делу завоевавшую вторую в сезоне победу. Однако следует понимать, что RB13 не была быстрейшей машиной на трассе — «Феррари» ехала как минимум на том же уровне и лишь технические проблемы во время уик-энда отбросили «Скудерию» далеко назад.



Тем не менее, стоит отдать «Ред Булл» должное: залогом победы стали уверенный и стабильный темп по ходу всей дистанции, а также продуманные и своевременные тактические решения без лишнего риска. «Хэмилтон борется за чемпионство, перед атакой я знал, что он не пойдёт до конца», — сказал Ферстаппен, для которого этот триумф на фоне многочисленных технических проблем (и не только) стал большим облегчением.

От «Ред Булл» ждали сильного выступления в Сингапуре, но там сразиться за победу не удалось. Тем не менее, австрийцы взяли своё в Малайзии, хотя предполагалось, что здесь сильнее будут «Серебряные стрелы». Это уже 54-я победа «Ред Булл» в Формуле-1 и седьмая в новейшую турбо-эру. Не факт, что «Ред Булл» в этом году удастся снова бороться за первое место — хотя, у австрийцев есть всё для этого, но если RB14 получится более надёжной, а моторы «Рено» ещё немного прибавят в мощности, то в 2018-м Милтон-Кейнс наверняка вернётся в чемпионскую гонку.

«Феррари»: так уплывают титулы

На летний перерыв Феттель ушёл лидером чемпионата с отрывом в 14 очков, но за прошедшие с тех пор пять гонок проиграл Хэмилтону 48 баллов и теперь идёт лишь вторым — в 34 очках позади. Гонку в Малайзии Себ провёл отлично и почти дотянулся до подиума, тем не менее с каждым Гран-при немец оказывается всё дальше от своего пятого титула.



В пятницу «Феррари» демонстрировала отличный темп, в то время как у «Мерседеса» не ладилась работа с новинками. Казалось, у «Скудерии» отличные шансы реабилитироваться за провал в Сингапуре, но сначала в субботу проблемы на стыке турбины и компрессора возникли у Феттеля, а за пять минут до старта та же поломка возникла и на болида Райкконена. В итоге единственная на решётке «Феррари» стояла последней.



Для «Мерседеса» уик-энд тоже сложился непросто, но немцам удалось вовремя идентифицировать проблему: не работали аэродинамические новинки. Хэмилтон в субботу утром вернулся к старой конфигурации, а Боттас продолжил работать с новой. В результате именно Льюис боролся с «Ред Булл», а Валттери всю гонку боролся с машиной и не только провалился на фоне напарника, но также отдал очки Риккардо и Феттелю.

Положение в чемпионате мира. Топ-10



1.

2.

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 222

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 177

5. Кими Райкконен («Феррари») — 138

6.

7. Серхио Перес («Форс Индия») — 76

8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 57

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 48

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34…

19. Даниил Квят («Торо Россо») — 4. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 2812. Себастьян Феттель («Феррари») — 2473. Валттери Боттас («Мерседес») — 2224. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1775. Кими Райкконен («Феррари») — 1386. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 937. Серхио Перес («Форс Индия») — 768. Эстебан Окон («Форс Индия») — 579. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 4810. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34…19. Даниил Квят («Торо Россо») — 4.

Так за пять гонок до конца чемпионата Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля до 34 очков — даже у Росберга после прошлогоднего Гран-при Малайзии было меньшее преимущество. Боттас по-прежнему идёт третьим — он в 59 баллах от напарника и теперь едва ли будет настаивать на своих шансах на титул. Мозаика складывается в четвёртое чемпионство Хэмилтона, но впереди ещё пять гонок, в которых Льюису необходимо избежать проблем. Если говорить о Кубке конструкторов, то отрыв «Мерседеса» составляет 118 очков, это значит, что «Серебряные стрелы» гарантировали себе лидерство вплоть до Гран-при Мексики, после которого останется всего два этапа.

Не всё так плохо, Себ, или 5 крутейших камбэков в борьбе за титул в Ф-1 Феттель проигрывает Хэмилтону 28 очков, но это не приговор. История Формулы-1 легко это подтвердит.

Настало время Вандорна

На протяжении всего сезона в разговорах о «Макларене» в первую очередь речь заходит о Фернандо Алонсо, в то время как его напарник Стоффель Вандорн оставался глубоко в тени. Винить дебютанта в этом сложно: за рулём постоянно ломающегося «Макларена» не так много возможностей проявить себя. Не в пользу бельгийца говорили и постоянные поражения в квалификации. Но MCL32 прибавила, Вандорн почувствовал уверенность и «повёз» результат: по итогам 15 этапов у Стоффеля больше очков, чем у Алонсо.

На «Сепанге» Вандорн провёл образцово-показательную гонку, он не допускал ошибок и не терял времени в трафике, а на финише занял седьмое место, уступив лишь заведомо более быстрым машинам. Начиная с квалификации и заканчивая последним кругом гонки, Вандорн был впереди Алонсо и празднует уже второй успех подряд. Фернандо же после летнего перерыва ещё ни разу не финишировал в топ-10.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 503

2. «Феррари» — 385

3. «Ред Булл» — 270

4. «Форс Индия» — 133

5. «Уильямс» — 65

6. «Торо Россо» — 52

7. «Рено» — 42

8. «Хаас» — 37

9. «Макларен» — 23

10. «Заубер» — 5.

«Уильямс» укрепил пятое место

Лишь три коллектива, за исключением тройки топ-команд, смогли в Малайзии пополнить копилку Кубка конструкторов: «Форс Индия» набрала девять очков, а гонщики «Макларена» и «Уильямса» заработали по шесть баллов. «Торо Россо», «Рено» и «Хаас» по разным причинам остались без очков и не смогли прибавить в командном зачёте. Их неудачи позволили «Форс Индия» и «Уильямсу» закрепить свои позиции.



«Форс Индия» идёт четвёртой и опережает ближайших соперников почти на 70 очков — её позициям ничего не угрожает, но «Уильямс» всерьёз бьётся за пятую строчку с «Торо Россо» и «Рено». «Торо Россо» теперь проигрывает «Уильямсу» 13 очков, а французы расположились в 23 баллах от Гроува. Учитывая, что до конца сезона ещё пять гонок — разрыв совсем невелик.

Гасли справился

Пьер Гасли достойно провёл свой первый уик-энд в Формуле-1, хотя добиться успеха французу было не суждено. В Малайзии «Торо Россо» не могла похвастаться высоким темпом, в Q2 Сайнс и Гасли заняли последние места, да и гоночный темп оставлял желать много лучшего. Тем не менее, француз запомнился тем, что не совершал ошибок, а в квалификации держался более или менее на уровне опытного напарника.



В Фаэнце выступлением Гасли остались довольны, а сам гонщик уже дал понять, что не против пропустить финал «Супер Формулы» ради Гран-при США, где ожидается возвращение Даниила Квята. Но очков Пьер не набрал, на финише был лишь 14-м и опередил только совсем никакие в этот уик-энд «Рено» и пару «Зауберов». Так что каким-то выдающимся этот дебют тоже не стал. Зато на «Сузуке» Гасли по-настоящему может блеснуть — он гонялся здесь в «Супер Формуле» и через неделю будет гораздо лучше знаком с STR12.