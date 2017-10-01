14-й. Как выступил гонщик, ради которого убрали Квята

Ничего выдающегося Гасли не совершил, но и повода для критики не дал. Так что пока в «Торо Россо» не пожалели.

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Последний стал первым. Последний (пока) в истории Формулы-1 этап на «Сепанге» стал первым для гонщика из программы поддержки молодых пилотов «Ред Булл» — дебютировавший на Гран-при Малайзии Пьер Гасли сумел добраться до финиша и сделал это даже не последним.

В первой тренировке пилоты плавали по мокрой от тропического ливня трассе. В этом массовом заплыве Гасли показал девятое время, опередив вторую «Торо Россо» — на ней, правда, ехал не Карлос Сайнс, а индонезийский тест-пилот Шон Гелаэл, ставший только 14-м. Во второй части свободных заездов испанец вернулся за руль и занял 16-ю строчку в протоколах, тогда как его напарник-дебютант был 15-м. В субботней практике француз и его коллега по команде расположились в обратном порядке — 16-м и 15-м соответственно.



В борьбе за стартовые позиции опыт взял верх над молодостью. Из первого сегмента оба болида «Торо Россо» вышли без проблем, и тут Гасли был впереди Сайнса, но во второй части квалификации Карлос смог стать 14-м, а Пьер проиграл ему полторы десятых секунды и забронировал за собой 15-е место на старте.

Пьер Гасли Фото: Red Bull Media House

Без воды и аварии с Грожаном

15-е место превратилось в 14-е из-за проблем на «Феррари» Кими Райкконена, которые помешали финну стартовать. Но и в самом начале гонки для Гасли чуть всё не закончилось: его соотечественник Ромен Грожан пожаловался по радио на инцидент с Пьером, который едва не привёл к сходу «Хааса». Но не привёл, потому что Грожан предпочёл столкновению визит на обочину.



Всю дистанцию новичок Формулы-1 ехал вслед за Карлосом. Но потом Сайнс-младший свернул в боксы из-за проблем с мотором, а француз остался один. Как выяснилось после финиша, нынешний гонщик «Супер Формулы» ехал вообще без воды, а это в жаркой и душной Малайзии не очень-то легко. Кроме того, сказался недостаток работы с резиной «Пирелли» — по признанию самого Гасли, это не дало ему возможности атаковать оба «Хааса». Зато позади остались обе машины «Рено» и два «Заубера».



В руководстве «Торо Россо» высоко оценили дебют Пьера — глава команды Франц Тост и технический директор Джеймс Ки похвалили Гасли и отметили, что для новичка он поработал отлично. Особенно учитывая в целом нехватку темпа болидов команды на «Сепанге».

Оба пилота «Торо Россо» стартовали на новом «суперсофте» — до своего схода на 30-м круге испанец ехал в темпе 1.38-1.39, а вот француз совершил свой первый визит в боксы на 12-м круге и до него ехал так же, как и напарник! Потом, правда, прибавил на новом «софте», но сравнивать его скорость было уже не с кем.

«Феррари» всё дальше от титула и другие итоги Гран-при Малайзии Ферстаппен подарил себе победу, а «Феррари» Райкконену — выходной.

В Японии будет лучше?

Конечно, было бы интересно посмотреть на Пьера Гасли в очном сражении с Даниилом Квятом, но возможности такой не будет. При этом на фоне Сайнса новичок «Торо Россо» абсолютно не потерялся ни в квалификации, ни в гонке.



Испанцу будет ещё сложнее через неделю, когда Формула-1 приедет в Японию — проводя сезон в японском чемпионате «Суперформула», француз с трассой «Сузука» знаком отлично, а прошедший Гран-при Малайзии позволил более-менее адаптироваться за рулём болида мирового первенства. Именно Гран-при Японии станет той точкой, где можно будет сравнивать гонщиков «Торо Россо».



Для россиянина, который остался в системе «Ред Булл», уик-энд в Стране восходящего солнца также во многом будет решающим. Если Пьер Гасли сможет прыгнуть выше головы, то и потенциальный титул в «Суперформуле» может быть отодвинут на второй план. Тем более что когда у Даниила Квята проблемы, то побеждает Макс Ферстаппен. Это, конечно, не более чем глупое совпадение, но в целом вся ситуация пока слишком неопределённая и нервная для нашего соотечественника. Особенно после такого дебюта пилота №10.