100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Иван Матушкин
Фото: Reuters

Хит-парад Малайзии: шикарный обгон Риккардо и критика Алонсо Феттелем

А также отличная тактика “Феррари” (хоть что-то у них было хорошо) и внезапная мощь Вандорна.
2 октября 2017, понедельник. 12:15 Авто

Гонщик дня: Макс Ферстаппен

Себастьян Феттель был чрезвычайно хорош в Малайзии. Исправляя ошибку техники, Себ совершил почти невозможное и едва не прорвался с последнего места на подиум. Пилот “Феррари” поставил рекорд прохождения круга на “Сепанге”, который теперь останется в силе надолго. И он свёл проигрыш очков Льюису Хэмилтону до шести. Но будем честны: у Феттеля был шанс на подиум, и он его не реализовал. Себастьян не смог пройти Дэна Риккардо, когда шины ещё позволяли.

А вот Макс Ферстаппен не допустил ни одного просчёта на этапе. В квалификации “Ред Булл” традиционно уступал “Мерседесу” и “Феррари”, но Макс опередил и своего напарника Риккардо, и не реализовавшего потенциал “Мерседеса” Валттери Боттаса. А затем сыграла ставка на гоночный темп.

В отличие от Риккардо, Макс отбил атаку Боттаса на старте. И боролся уже с другим “Мерседесом”. Обгон Хэмилтона не стал чем-то из ряда вон выходящим, но проведён был с хирургической точностью. Затем Ферстаппен быстро оторвался ото всех и уверенно удерживал преимущество до финиша. Чем не идеальный уик-энд?

Обгон дня: Даниэль Риккардо проходит Валттери Боттаса

Пропустив Боттаса вперёд на старте, Риккардо не сразу смог догнать финна. А сцепившись, они подарили зрителям самую яркую борьбу этапа. Дэн атаковал Валттери в конце финишной прямой, но мотор “Мерседеса” не уступал “Ред Булл” даже с DRS.

Первый, второй и третий повороты пилоты проехали бок о бок, по очереди выходя вперёд из-за смены траекторий. В третьем повороте “внутри” оказался Боттас и лучшая тяга позволила ему выиграть целый корпус, но Риккардо не отстал, в четвёртом повороте вновь атаковал на торможении и на этот раз отстоял внутреннюю траекторию.

Этот обгон не только вернул Дэна в первую тройку, но и сыграл большую роль в дальнейшей борьбе с Феттелем. Ведь Боттаса пилот “Феррари” прошёл. Застрянь Риккардо за “Мерседесом”, с ним было бы то же самое.

Лучшая тактика: Себастьян Феттель

Оказавшись на последнем месте на старте из-за отказа мотора, Себастьян Феттель предсказуемо выбрал альтернативную к лидерам тактику — стартовал на “софте”. Шины с жёлтыми ободками позволили Себу пересидеть половину опережавших его пилотов и не тратить времени на обгон каждого.

А переобувшись в “суперсофт”, Феттель стал показывать феноменальные времена, выигрывая у всех соперников по половине секунды минимум. Единственный недочёт — Себ рановато провёл пит-стоп, и на финиш мягкой резины уже не хватило.

Сюрприз этапа: Стоффель Вандорн

Активно критикуемый (в том числе и автором этих строк) бельгиец, похоже, обрёл почву под ногами. Стоффель второй раз подряд финиширует в очках, второй раз подряд занимает седьмое место и опережает Фернандо Алонсо в чемпионате.

В отличие от Риккардо, Макс отбил атаку Боттаса на старте. И боролся уже с другим “Мерседесом”.

В Малайзии победу Вандорна над испанцем даже не спишешь на технические проблемы — бельгиец был быстрее в квалификации и всё время впереди в гонке. Лишь пять пилотов набрали за два последних этапа больше очков, чем Вандорн. И нас это пока ещё удивляет. Но если Стоффель больше не допустит провалов первой половины сезона, такие выступления станут нормой.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Formula 1

Провал этапа: “Рено”

Единственная команда, ни один из пилотов которой не опередил оба болида “Рено” на финише в Малайзии, — “Заубер”. В Энстоуне ещё недавно собирались побороться за топ-5 Кубка конструкторов, а на “Сепанге” оказались вторыми с конца. При этом не сказать, чтобы Хюлькенбергу и Палмеру сильно помешала фортуна.

Нико, как всегда, был очень хорош в квалификации, но уже на старте дела у него не пошли. Джолион же больше запомнился вознёй и обменом любезностями с Кевином Магнуссеном. А ещё агрессивной попыткой обгона Макса Ферстаппена на тренировке.

Цитата этапа: Себастьян Феттель

“Да брось, я думал, ты лучше этого”, — бросил Феттель в адрес Фернандо Алонсо, когда тот встал между Риккардо и “Феррари”, проходившими его на круг.

“Фернандо запрыгнул между нами. Я думал, что, когда он покидал „Феррари“, то заявил, что по-прежнему остаётся фанатом команды, но сегодня он повёл себя вовсе не так”, — добавил Феттель после гонки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Рено Спорт Ф-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Стоффель Вандорн Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
2 октября 2017, понедельник
13:50 Верляйн о поездке с Феттелем: куда направить счёт?
13:33 Марко исключил возможность замены Квята на Мацуситу или Гелаэла
13:12 Зафнауэр: Перес хотел сойти по ходу Гран-при Малайзии, но продолжил ехать
12:25 Лауда: столкновение со Строллом может дорого обойтись Феттелю в Японии
12:08 «Хёнде» выставит на Ралли Великобритании четыре автомобиля
11:27 Харианто примет участие в тестах Формулы-Е в Валенсии
10:43 Филиппи сменил Пике в команде Формулы-Е NIO
10:11 Феттель рискует потерять пять мест на старте ГП Японии из-за коробки передач
09:57 Цареградцев стал вторым на FIA Intercontinental Drifting Cup, Чивчян — пятый
09:24 Кайл Буш выиграл гонку NASCAR Cup в Довере
00:54 Хэмилтон: у «Мерседеса» серьёзные проблемы
00:54 Боттас: в моей карьере настало самое сложное время
1 октября 2017, воскресенье
23:56 Грожан: я ошибся в выборе настроек
22:45 Марко посетит штаб-квартиру «Хонды»
21:30 Кубица проведёт тесты в «Уильямс» в октябре
20:08 В «Уильямсе» объяснили применение командной тактики
19:02 Хорнер: приятно видеть заслуженную победу Ферстаппена после полосы неудач
18:13 Гасли повредил спину из-за плохо закреплённого сиденья
17:44 Окон: не знаю, чем руководствовался Сайнс
17:43 Хюлькенберг: разочаровывающее воскресенье, не смогли показать потенциал машины
17:29 Палмер объяснил причины двух своих разворотов подряд
17:28 Гасли готов пожертвовать титулом «Супер Формулы» ради Гран-при США
17:16 Вольф: конечно, я обеспокоен результатами Боттаса
17:11 «Форс Индия» недовольна незаконной сушкой позиций на стартовой решётке
17:02 Ферстаппен: не думал, что машина «Ред Булл» будет так быстра
16:45 Феттель: я по-прежнему оптимистичен
16:36 Феттель остался недоволен поведением Алонсо во время гонки Гран-при Малайзии
16:24 Алонсо заявил, что Магнуссен не нравится всем пилотам чемпионата
15:54 Арривабене: у «Феррари» есть всё, чтобы бороться до конца
15:36 Вандорн: это была моя лучшая гонка в Формуле-1
15:23 Алонсо: надеюсь, в оставшихся гонках «Макларен» наберёт больше очков
14:59 Сайнс: темп «Торо Россо» был гораздо лучше, чем в квалификации
14:48 Тост: Гасли вновь проделал фантастическую работу
14:40 Коктейли от Ферстаппена и Риккардо — в фотообзоре Гран-при Малайзии
14:32 Гасли: я никогда не забуду этот день
14:18 Магнуссен и Палмер обсудили столкновение после гонки
13:58 Гасли провёл гонку в Малайзии, не потребляя воды
13:44 Перес: вероятно, это была самая сложная гонка в моей карьере
13:44 Вольф: я очень расстроен, «Мерседес» сильно уступал в темпе
13:16 Ферстаппен: будь у нас мощность «Феррари» и «Мерседеса», они бы нас и не видели
12:45 Боттас: это был не тот уик-энд, которого ожидали в «Мерседесе»
12:28 Стюарды решили не наказывать Феттеля или Стролла
12:28 Стролл: Феттель поехал по внешнему радиусу, словно гонка ещё шла
12:25 Риккардо: Феттель провёл лишь одну сильную атаку
12:22 Феттель об аварии: думаю, Лэнс просто не смотрел
Все новости RSS
Партнерский контент