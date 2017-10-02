Хит-парад Малайзии: шикарный обгон Риккардо и критика Алонсо Феттелем

А также отличная тактика “Феррари” (хоть что-то у них было хорошо) и внезапная мощь Вандорна.

Гонщик дня: Макс Ферстаппен

Себастьян Феттель был чрезвычайно хорош в Малайзии. Исправляя ошибку техники, Себ совершил почти невозможное и едва не прорвался с последнего места на подиум. Пилот “Феррари” поставил рекорд прохождения круга на “Сепанге”, который теперь останется в силе надолго. И он свёл проигрыш очков Льюису Хэмилтону до шести. Но будем честны: у Феттеля был шанс на подиум, и он его не реализовал. Себастьян не смог пройти Дэна Риккардо, когда шины ещё позволяли.

А вот Макс Ферстаппен не допустил ни одного просчёта на этапе. В квалификации “Ред Булл” традиционно уступал “Мерседесу” и “Феррари”, но Макс опередил и своего напарника Риккардо, и не реализовавшего потенциал “Мерседеса” Валттери Боттаса. А затем сыграла ставка на гоночный темп.

В отличие от Риккардо, Макс отбил атаку Боттаса на старте. И боролся уже с другим “Мерседесом”. Обгон Хэмилтона не стал чем-то из ряда вон выходящим, но проведён был с хирургической точностью. Затем Ферстаппен быстро оторвался ото всех и уверенно удерживал преимущество до финиша. Чем не идеальный уик-энд?

Обгон дня: Даниэль Риккардо проходит Валттери Боттаса

Пропустив Боттаса вперёд на старте, Риккардо не сразу смог догнать финна. А сцепившись, они подарили зрителям самую яркую борьбу этапа. Дэн атаковал Валттери в конце финишной прямой, но мотор “Мерседеса” не уступал “Ред Булл” даже с DRS.

Первый, второй и третий повороты пилоты проехали бок о бок, по очереди выходя вперёд из-за смены траекторий. В третьем повороте “внутри” оказался Боттас и лучшая тяга позволила ему выиграть целый корпус, но Риккардо не отстал, в четвёртом повороте вновь атаковал на торможении и на этот раз отстоял внутреннюю траекторию.

Этот обгон не только вернул Дэна в первую тройку, но и сыграл большую роль в дальнейшей борьбе с Феттелем. Ведь Боттаса пилот “Феррари” прошёл. Застрянь Риккардо за “Мерседесом”, с ним было бы то же самое.

Лучшая тактика: Себастьян Феттель

Оказавшись на последнем месте на старте из-за отказа мотора, Себастьян Феттель предсказуемо выбрал альтернативную к лидерам тактику — стартовал на “софте”. Шины с жёлтыми ободками позволили Себу пересидеть половину опережавших его пилотов и не тратить времени на обгон каждого.

А переобувшись в “суперсофт”, Феттель стал показывать феноменальные времена, выигрывая у всех соперников по половине секунды минимум. Единственный недочёт — Себ рановато провёл пит-стоп, и на финиш мягкой резины уже не хватило.

Сюрприз этапа: Стоффель Вандорн

Активно критикуемый (в том числе и автором этих строк) бельгиец, похоже, обрёл почву под ногами. Стоффель второй раз подряд финиширует в очках, второй раз подряд занимает седьмое место и опережает Фернандо Алонсо в чемпионате.

В отличие от Риккардо, Макс отбил атаку Боттаса на старте. И боролся уже с другим “Мерседесом”.

В Малайзии победу Вандорна над испанцем даже не спишешь на технические проблемы — бельгиец был быстрее в квалификации и всё время впереди в гонке. Лишь пять пилотов набрали за два последних этапа больше очков, чем Вандорн. И нас это пока ещё удивляет. Но если Стоффель больше не допустит провалов первой половины сезона, такие выступления станут нормой.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Formula 1

Провал этапа: “Рено”

Единственная команда, ни один из пилотов которой не опередил оба болида “Рено” на финише в Малайзии, — “Заубер”. В Энстоуне ещё недавно собирались побороться за топ-5 Кубка конструкторов, а на “Сепанге” оказались вторыми с конца. При этом не сказать, чтобы Хюлькенбергу и Палмеру сильно помешала фортуна.

Нико, как всегда, был очень хорош в квалификации, но уже на старте дела у него не пошли. Джолион же больше запомнился вознёй и обменом любезностями с Кевином Магнуссеном. А ещё агрессивной попыткой обгона Макса Ферстаппена на тренировке.

Цитата этапа: Себастьян Феттель

“Да брось, я думал, ты лучше этого”, — бросил Феттель в адрес Фернандо Алонсо, когда тот встал между Риккардо и “Феррари”, проходившими его на круг.



“Фернандо запрыгнул между нами. Я думал, что, когда он покидал „Феррари“, то заявил, что по-прежнему остаётся фанатом команды, но сегодня он повёл себя вовсе не так”, — добавил Феттель после гонки.