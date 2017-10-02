Кризис Боттаса и мужество Переса под капельницей. Оценки за Малайзию

Феттель у нас не будет гонщиком дня, а ещё два пилота топ-команд получат низкие оценки.

Макс Ферстаппен — 10

Трудно прицепиться к голландцу. Очередная победа над Риккардо в квалификации, важнейшее для исхода гонки сохранение второго места на старте и решающий обгон Хэмилтона. Автомобиль Макса наконец-то не сломался — и есть вторая победа в карьере.

Серхио Перес — 9,5

Кто-то спросит – за что так много? Но, наверное, лишь тот, кто не в курсе болезни мексиканца по ходу уик-энда. Когда после квалификации пилоту приходится ставить капельницу, а впереди самая сложная гонка чемпионата, шестое место не может не вызвать восхищения.

Льюис Хэмилтон — 9

В ситуации, когда «Мерседес» неожиданно угодил в депрессию, Льюис был близок к максимуму. Пожалуй, побороться с Ферстаппеном можно было смелее, но тут Макс был прав: британец наверняка держал в уме ситуацию в чемпионате.

Считаем именно Стролла виновным в аварии после финиша: нужно не забывать смотреть по сторонам, хотя и Феттель мог бы ехать аккуратнее.

Себастьян Феттель — 9

Нет, мы не поставим Себу высший балл, несмотря на мощный прорыв в гонке. Собственно, за что? В распоряжении немца была очень быстрая техника, Себ отработал в свою силу. При этом по ходу уик-энда немец не имел обычного преимущества над Райкконеном, а в гонке не решил задачи-максимум, не сумев обойти Риккардо.

Стоффель Вандорн — 9

Бельгиец впечатлил, опередив Алонсо в квалификации и уверенно проведя гонку. Чемпион GP2 пришёл в себя после слабого начала сезона и начинает оправдывать ожидания «Макларена».

Хорош в дождь.

Фелипе Масса — 8

Про бразильца мы ещё поговорим, когда речь дойдёт до Стролла, а пока посочувствуем Фелипе по поводу инцидента на старте, когда в его машину врезался Окон.

Лэнс Стролл — 7,5

Добротная гонка канадца, но есть и замечания. Во-первых, субботний проигрыш Массе. Во-вторых, странная ситуация с возвращением позиции после пит-стопа — обязательно было, чтобы Фелипе пропускал напарника ровно в тот момент, когда из боксов выезжал Вандорн? Тут было упущено седьмое место. В-третьих, ваш автор всё-таки считает именно Стролла виновным в аварии после финиша: нужно не забывать смотреть по сторонам, хотя и Феттель мог бы ехать аккуратнее.

Эстебан Окон — 7,5

Французу в воскресенье фатально не везло. Сначала на старте его зажали соперники, что привело к сверхраннему пит-стопу, а затем француз столкнулся с Сайнсом. Трудно сказать, кто тут виноват: и Окон мог взять шире, и Карлос — уже.

Пьер Гасли — 7,5

Что ж, для дебюта – вполне пристойно. Француз не выстрелил, но проехал в Малайзии более-менее в темпе машины (учтём, что Сайнс провёл далёкий от идеала уик-энд и был плохим ориентиром). На «Сузуке» будем оценивать Пьера строже.

14-й. Как выступил гонщик, ради которого убрали Квята Ничего выдающегося Гасли не совершил, но и повода для критики не дал. Так что пока в «Торо Россо» не пожалели.

Паскаль Верляйн — 7,5

Немец разгромил Эрикссона в квалификации, выиграв полсекунды, и в гонке приехал впереди напарника.

Даниэль Риккардо — 7

Случилось то, о чём мы долго говорили, но во что отказывались верить читатели: Риккардо вновь оказался хуже Ферстаппена. Просто Макс в этот раз не сошёл. В квалификации пилоты «Ред Булл» были быстры, но слабый старт выбил Риккардо из борьбы за победу. Да и слабого Боттаса он обгонял дольше, чем Макс — более грозного Хэмилтона. Дэн молодец, что отбил атаку Феттеля, но гордиться гонкой не стоит.

Боттас сильно проигрывает Хэмилтону, самовольно провалился на позицию твёрдого второго номера.

Фернандо Алонсо — 7

Испанец исчерпал лимит чудес на сезон? Алонсо проиграл Вандорну в квалификации, а гонка оказалась испорчена случившимся перед Фернандо инцидентом между Оконом и Массой.

Кевин Магнуссен — 7

Боевая гонка датчанина, который в этот раз выбесил Алонсо. Что ж, Фернандо наглядно показал: не нравится жёсткая оборона Магнуссена — сам действуй жёстче, а уже затем выходи в радиоэфир.

Штайнер защитил Магнуссена после критики Алонсо

Ромен Грожан — 7

По сути француз мог завершать борьбу после старта. «Хаас» в Малайзии не ехал, а вынужденный вылет на первом круге лишил Ромена последних шансов.

Карлос Сайнс — 7

Как уже было сказано, испанец выступил в Малайзии неидеально. Карлос не показал максимума в квалификации, а в гонке оценить его тактику с длинным первым отрезком не вышло из-за аварии с Оконом и технических проблем.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Немец в этом году кошмарно стартует. В Малайзии вообще произошла настоящая катастрофа: с седьмого места Нико провалился за пределы очковой зоны. Причём по ходу первого круга боролся с двумя «Уильямсами», а в итоге пропустил ещё и Магнуссена. Ну а дальше трафик не дал Хюлькенбергу шанса отыграться. Единственное, вопрос: раз уже видели, что шансов на очки нет и шины «ушли», почему бы не перейти на «суперсофт» кругов за 15 до финиша и попробовать выстрелить на свежих шинах? Команде и пилоту есть над чем поработать.

Фернандо наглядно показал: не нравится жёсткая оборона Магнуссена — сам действуй жёстче, а уже затем выходи в радиоэфир.

Валттери Боттас — 6

Финн признаёт: сейчас самый сложный момент в его карьере в Формуле-1. Боттас сильно проигрывает Хэмилтону, самовольно провалился на позицию твёрдого второго номера. 44 секунды отставания от Льюиса в гонке – катастрофа.

Маркус Эрикссон — 6

Швед сам пока не понял, почему выглядел на «Сепанге» так слабо. На прошлых этапах он навязывал борьбу Верляйну, а в этот раз всё смотрелось очень печально.

Джолион Палмер — 5,5

Ирония: глобально британец был неплох, поддерживал темп Хюлькенберга, но мы не можем закрыть глаза на два разворота подряд, а также на очередной проигрыш в квалификации. А ещё была странная авария с Ферстаппеном на тренировке.

Кими Райкконен — б/о

Грусть и печаль: второй Гран-при подряд финн лишается отличного шанса одержать первую победу с 17 марта 2013 года.