«Характер может стоить Феттелю чемпионства». СМИ — о Гран-при Малайзии

Макс Ферстаппен одержал вторую победу в Формуле-1 и снова заставил всех говорить о себе, в то же время главные герои текущего сезона — Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон — столкнулись в Малайзии с проблемами. И неясно, чьи серьёзнее. Гран-при Малайзии глазами западных СМИ — в обзоре «Чемпионата».

«Бесстрашным стилем напоминает Шумахера»

Хотя пилотом дня по итогам Гран-при Малайзии болельщики признали Себастьяна Феттеля, в паддоке главным героем был Макс Ферстаппен. После стольких технических проблем в середине сезона и сложных первых этапов, ему наконец улыбнулась удача.

PlanetF1: «В первый раз Ферстаппен победил, когда место в „Ред Булл“ потерял Квят. Во второй раз Макс выиграл, когда Квята отстранили от гонки ради нового юниора».

«Ферстаппен уверенно контролировал гонку, ни в чём не уступив Хэмилтону, и за рулём конкурентоспособной машины раскрыл весь свой талант. Зимой Ферстаппен рассчитывал бороться за чемпионство, но сезон сложился для него довольно тяжело. Однако эта победа демонстрирует, что несмотря на разочарования предыдущих гонок, Макс сохраняет голову холодной. Он пилотировал умело и зрело — словно не ему только в этот уик-энд исполнилось 20. И каждый раз, когда Хэмилтон пытался прессинговать Ферстаппена, тому находилось чем ответить», — пишет обозреватель The Guardian Жиль Ричардс.

Топ-команды гоняются за Ферстаппеном ещё со времён его выступлений в Формуле-3, и британская пресса пишет, что предложения голландцу уже готовы. «Интерес „Феррари“ и „Мерседеса“ к Ферстаппену лишь усиливается, гранды предлагают голландцу контракт с зарплатой £20 млн в год, что сделает его одним из самых богатых гонщиков в истории спорта, — сообщает на страницах EveningStandard Кевин Исон. — Сейчас первым в очереди стоит „Мерседес“, „Феррари“ намерена сделать официальное предложение в следующем году, ближе к концу текущего контракта Ферстаппена с „Ред Булл“. В „Феррари“ считают, что Ферстаппен со своим бесстрашным стилем напоминает Михаэля Шумахера. Феттель против этого перехода — за последние годы у немца не раз возникали стычки с гонщиком „Ред Булл“».

«Стоит упомянуть, что в первый раз Ферстаппен победил, когда место в „Ред Булл“ потерял Квят. Во второй раз Макс выиграл, когда Квята отстранили от гонки ради нового юниора», — добавляет Ричард Роуз из Planet F1.

«Всё равно хороший результат»

Лучшее время в субботней квалификации принесло Хэмилтону 70-й поул в Формуле-1, но победить в воскресенье британец не смог — «Ред Булл» оказался заметно быстрее «Мерседеса», шансов у Льюиса не было. Лидер чемпионата, тем не менее, должен быть рад тому, что укрепил своё преимущество. «Хэмилтон, очевидно, не очень доволен тем, что упустил возможность оторваться от Феттеля больше, чем на шесть очков. Но это всё равно хороший результат, учитывая, что „Мерседес“ на „Сепанге“ был лишь третьей по скорости машиной», — отмечает Sky Sports.

SkySports: «На трассе Феттель ведёт себя так, будто все ему должны, и сейчас это уже граничит с неуважением. Характер может стоить Феттелю чемпионства».

Этап в Малайзии продемонстрировал, что «Мерседес» испытывает проблемы на куда большем спектре трасс, чем казалось ранее. «На двух совершенно разных трассах — в Сингапуре и Малайзии — W08 оказывалась медленнее „Феррари“, — напоминает эксперт SkySports Мартин Брандл. — По каким-то причинам обновлённая аэродинамика не работает: ВалттериБоттас с ней смог финишировать только пятым, в минуте от напарника».

К слову, для Боттаса этот уик-энд совершенно не заладился. Именно финн ехал в гонке с неудачными новинками, а потому составить конкуренцию ни напарнику, ни «Феррари» не смог. Однако эта неудача стала продолжением целой серии невыразительных гонок после летнего перерыва и поставила под угрозу статус Валттери в команде.

«Гонщики — мастера выдумывания оправданий, но не ВалттериБоттас. Его пресс-брифинг после неудачной гонки в Малайзии был невероятно честным и открытым. Он не оправдывался и назвал этот момент худшим в карьере, — пишет в своём блоге Джеймс Аллен. — На „Сепанге“ „Мерседес“ использовал финна, чтобы сдержать прорыв Феттеля. И это нехарактерно для „Серебряных стрел“, всегда старавшихся обеспечить максимальный результат двум машинам. Но позиции в Кубке конструкторов в безопасности, и теперь приоритеты сосредоточены на чемпионате пилотов».

Кризис Боттаса и мужество Переса под капельницей. Оценки за Малайзию Феттель у нас не будет гонщиком дня, а ещё два пилота топ-команд получат низкие оценки.

«Характер может стоить Феттелю чемпионства»

Себастьян Феттель в Малайзии провёл очень сильную гонку — с последнего места немец прорвался на четвёртую позицию и лишь из-за слишком изношенных шин не смог побороться с Риккардо за подиум. Однако перед стартом уик-энда «Феррари» рассчитывала на куда более высокий результат, но технические проблемы лишили шанса на победу как Феттеля, так и Райкконена. И в Италии всерьёз озабочены надёжностью красных машин.

AutoMotorundSport: «Теперь Будковски — самый ценный кадр во всей Формуле-1. „Мерседес“, „Феррари“ и „Ред Булл“ совместно заявили, что не собираются его нанимать. Но можно ли таким заявлениям верить?»

«„Феррари“ быстра, но ненадёжна. Райкконен даже не смог стартовать, а Феттель остановился в шаге от подиума, что лишь усилило боль от упущенной победы. Проблемы с надёжностью не могут не беспокоить, зато скорость машины в „Сепанге“ позволяет сохранить надежду на борьбу за чемпионство», — пишет на страницах LaGazzettadelloSportАндреаКремонези. «Две поломки за два дня — это слишком много, чтобы ни было тому причиной», — заявляет авторитетный эксперт Лео Туррини.

В то же время Мартин Брандл не разделяет итальянских восторгов по поводу Себа. Эксперт SkySports признаёт, что Феттель — очень сильный пилот, однако его характер и поведение уже стали причиной ряда проблем — и могут стать ими вновь.

«На трассе Феттель ведёт себя так, будто все ему должны, и сейчас это уже граничит с неуважением. Мы уже слышали от него фразу „уберите его с дороги“, а в Малайзии он жаловался на Алонсо, — напоминает Брандл. — После финиша, когда произошла авария со Строллом, он, рискуя получить дисциплинарный штраф, забрал рулевое колесо из разбитой „Феррари“ и доехал до боксов на борту „Заубера“, хотя рядом уже стояла судейская машина. Нет смысла так испытывать правила. Я люблю гонщиков с характером, но именно характер может стоитьФеттелю чемпионства. Он отлично пилотирует, но его поведение вне трассы и отношение всё усложняют».

«В Японии Феттелю, вероятно, придётся выдержать ещё один удар, так как команде наверняка придётся менять коробку передач, а гонщик получит пять позиций штрафа на стартовой решётке, — напоминает журналист портала F1 Fanatic Кит Коллантайн. — Замена трансмиссии потребовалась после столкновения немца со Строллом после гонки в Малайзии. Каждый пилот, согласно правилам чемпионата, должен использовать одну и ту же коробку передач в шести гонках подряд. Для трансмиссии Феттеля это был первый этап».

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«Самый ценный кадр в Формуле-1»

На неделе перед Гран-при Малайзии стало известно, что МарцинБудковски покидает пост руководителя технического департамента ФИА по Формуле-1. Будковски был тем человеком, с которым команды обсуждали свои технические новинки, чтобы те не нарушали правил, и доверяли самые ценные секреты. Обязанности Будковски до конца сезона будет исполнять Чарли Уайтинг, а сам Будковски, по слухам, намерен продолжить карьеру в «Рено». Предполагалось, что информация, которой инженеры делились с ФИА в лице Будковски, будет сохранена в тайне, а теперь он может быть доступна одному из ключевых участников.

«Теперь Будковски, бывший инженер аэродинамики в „Макларене“, — самый ценный кадр во всей Формуле-1. Эрик Булье считает, что людям на позициях, которые занимал Будковски, должны отбыть годичный отпуск. В какой команде он мог бы оказаться? „Мерседес“, „Феррари“ и „Ред Булл“ совместно заявили, что не собираются его нанимать. Но можно ли таким заявлениям верить? Наш источник предполагает, что это „Рено“, где Будковски займёт один из руководящих постов», — написал редактор Auto Motorund Sport Михаэль Шмидт.

«В Малайзии шесть команд из Стратегической группы собрались на экстренное заседание. Там были Тото Вольф, КристианХорнер, МаурициоАрривабене, Эрик Булье, Падди Лоу и Боб Фернли. „Рено“, по совпадению, в группе не состоит. По итогам собрания они обратились к ФИА и LibertyMedia с просьбой о более длительном отпуске для занимающих подобные должности, прежде чем те получат право работать в другой структуре Формулы-1», — сообщает Адам Купер.

Команды надеются, что на Гран-при Японии сторонам придётся прийти к какому-то заключению. Опасения участников понятны, но неясно, что именно в данной ситуации они могут предпринять. Трудовые договоры сотрудников ФИА оформлены в Швейцарии, а по местным законам Будковски должен пробыть в отпуске три месяца и уже с 1 января 2018 года может выйти на работу в «Рено» или любую другую команду чемпионата мира.