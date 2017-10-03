Спорный момент: кто спровоцировал аварию Стролла и Феттеля?

Столкновение Стролла и Феттеля после финиша

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Виталий Крысанов: С тех ракурсов, что есть, я не могу однозначно определить виновника аварии. Да, Стролл не убедился, что его в этот момент никто не обгоняет, но и Феттель как-то очень уж оптимистично для круга возвращения в боксы проезжал мимо соперника. Надо ведь понимать, что гонщики после финиша едут в боксы, не высунув локоть из кокпита, а меняют положение всевозможных переключателей на руле, собирают на шины «червячки» (в борьбе за которые гонщики и столкнулись). То есть канадец вряд ли просто потерял концентрацию, он работал с машиной.

Себ должен был учесть возможное смещение Лэнса. Немец мог оставить ему больше места, мог не обгонять по центру в повороте – мог, в конце концов, отвернуть на обочину в последний момент. Глупый гоночный инцидент, в котором глупо искать виновника – просто двое друг друга не поняли в безобидной ситуации. Такое, оказывается, случается и в Ф-1.



Иван Матушкин: Соглашусь с тем, что инцидент попросту дурацкий. Но виновного всё же назвать возьмусь. В данном случае именно Стролл сместился в сторону объезжавшего его болида, а потому формальная вина на нём.



Видимо, молодой гонщик не удосужился посмотреть в зеркала, пока занимался подготовкой болида к уходу в боксы. Пострадали же в данном случае больше всех механики “Феррари”, которым придётся чинить подвеску. Что до наказания, то официального предупреждения Строллу было бы вполне достаточно.

Разворот Окона в борьбе с Сайнсом

В.К.: Окон атаковал Сайнса в первом повороте, уже прошёл было соперника, но тот в последний момент боднул болид «Форс Индия», отправив француза в разворот. Несмотря на то что контакт получился результативным (Эстебан потерял несколько позиций), я не думаю, что испанец заслуживал наказания. Оба тормозили поздно, оба шли на оправданный риск – это нормальная мужская борьба за позицию, такой и должна быть Формула-1.



Окон мог бы оставить гонщику «Торо Россо» чуть больше места, но тогда тот получил бы шанс на контратаку. Сайнс мог бы не упираться до последнего и нажать на педаль тормоза чуть раньше (тем более находясь внутри), но тогда лишил бы себя шанса на контратаку. Никто не захотел уступать, и это вполне нормально. Гоночный инцидент.



И.М.: По имеющимся повторам кажется, что ошибся всё-таки Сайнс. Окон был впереди и оставлял испанцу достаточно места в повороте. Испанец же решил не прижиматься к обочине, чтобы не пустить “Форс Индия” вперёд.



Если бы Карлос удержал идеальную внутреннюю траекторию, у него всё ещё оставался бы шанс побороться с Оконом — вспомним хотя бы борьбу Риккардо и Боттаса в этом же повороте. Понятно, что Сайнс и Окон — смесь куда более взрывоопасная. Тем более обидно, что вместо красивой и протяжённой борьбы мы получили ненужный контакт.

Столкновение Палмера и Ферстаппена в тренировке

В.К.: Столкновение в тренировке увидишь нечасто, тем интереснее разбирать такие моменты. Палмер был на быстром круге, Ферстаппен впереди него только готовился к своей попытке и вроде бы пропускал соперника. Но дело было в последнем повороте, когда Максу уже надо было начинать разгон – в итоге калитка захлопнулась как раз в тот момент, когда Джолион – с блокировкой колёс – нырял внутрь.

Эпизод неоднозначный: Ферстаппен вроде бы и помешал сопернику, но уж чересчур отчаянной выглядела эта атака гонщика «Рено». Мой вердикт – авария стала результатом несогласованности между двумя пилотами, наказаний за неё никто не заслуживает. Разве что за движение в обратном направлении по пути в боксы Ферстаппену стоило выписать штрафной балл.



И.М.: Ферстаппен и Палмер застали друг друга в неподходящий момент. Чтобы пропустить Джолиона безо всякого риска, Максу пришлось бы принести в жертву свой грядущий быстрый круг. Британцу же и вовсе надо было бросить почти пройденный отрезок.

Однако случилось это не в квалификации, и с этой точки зрения непонятно, к чему было так упираться. Неужели быстрый круг на тренировке был обоим пилотам важнее целостности болида? И Ферстаппен, и Палмер повели себя глупо и малопонятно. Но за глупость не наказывают.



Что до езды Ферстаппена против движения, то, не создав реальной опасности, никаких штрафов Макс не заслужил.

Борьба Магнуссена и Алонсо, Палмера и Магнуссена, Окона и Массы

В.К.: По ходу гонки было ещё несколько мелких стычек – и все они также являются гоночными инцидентами. Магнуссен жёстко боролся с Алонсо и почти вытолкнул испанца с трассы, но в итоге всё закончилось благополучно и в пользу гонщика «Макларена», так что у меня претензий к датчанину нет.

Затем Палмер после собственной ошибки в первом повороте едва не вынес Кевина, но пилоту «Хааса» удалось увернуться от «жёлтой субмарины» – в противном случае Джолион рисковал стать единственным, кого судьи в Малайзии наказали бы.

Что до контакта между Оконом и Массой на старте, где француз получил прокол и сломал переднее антикрыло, то всё было без злого умысла с чьей-либо стороны – в том числе и со стороны Переса, который был внутри и лишил напарника возможности увернуться от поворачивавшего «Уильямса».

И.М.: Сложно с чем-либо поспорить. Перес на старте выбирал траекторию получше, Окон смещался из-за него, а Масса стал безвинной жертвой обстоятельств.



В борьбе Магнуссена и Алонсо оба шли максимально жёстко. Пожалуй, Фернандо был пожёстче Кевина и пожёстче, чем следует. Но на штраф не наработал.



А в эпизоде Палмер — Магнуссен обвинения в адрес пилота “Хааса” и вовсе выглядят дикими. Болид “Рено” попросту не вписался в поворот, его занесло и лишь удача позволила Магнуссену не лишиться переднего крыла в этом эпизоде. К сожалению для Палмера, его от разворота не спасло ничто.

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