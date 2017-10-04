Соцсети Формулы-1: saUBER Верляйна и Перес под капельницей

На Гран-при Малайзии Верляйн поработал таксистом, а Ферстаппен поздравил сам себя.

Спорный момент: кто спровоцировал аварию Стролла и Феттеля? Стролл разбил машину Феттелю, Сайнс развернул Окона, а Палмер ударил Ферстаппена — странно, но никто не виноват!

Mercedes AMG Petronas F1 Team

Для «Мерседеса» этап в Малайзии является особенным, поскольку титульным спонсором команды является компания из этой страны. Так что пилоты и сам гоночный коллектив не без грусти прощались с гонкой.

Scuderia Ferrari

После столкновения на старте Гран-при Сингапура в «Феррари» реабилитироваться в Малайзии не смогли — сначала половинчатым составом выступили в квалификации, затем также лишь один из двух гонщиков стартовал в воскресенье, а по итогу ещё и машина была разбита уже после финиша…

Red Bull Racing

Совсем обратная ситуация в «Ред Булл», который обоих пилотов увидел на подиуме. И пусть речь не о дубле, но о победе и третьем месте!

Williams Martini Racing

«Уильямс» тоже попрощался с Малайзией, но при этом в своих соцсетях команда выложила фотографию не только со своими гонщиками — со всем пилотами Формулы-1.

Scuderia Toro Rosso

Заменив российского пилота, «Торо Россо» привлекла его преемника к участию в мероприятии российской-компании спонсора. Оценивать это можно по-разному, но вышло интересно.

Renault Sport F1 Team

В «Рено» отдали дань уважения преданным малайзийским фанатам, которые на «Сепанге» в полной экипировке поддерживали команду!

McLaren Honda

«Макларен» также не поскупился на слова благодарности в адрес поклонников, приехавших на трассу близ Куала-Лумпура поболеть за команду и её пилотов.

Sauber F1 Team

Не стал отставать от коллег и «Заубер», который к тёплым словам любителям Формулы-1 добавил и горячий приём гостям своей команды.

Лучший подарок — подарок, сделанный своими руками, рассудил голландец и победил к своему дню рождения.

Серхио Перес

Мексиканец хоть и не победил, но тоже совершил подвиг, проведя непростую с точки зрения физических кондиций гонку в период болезни.

Немец стал одним из главных героев малазийского уик-энда, вписав своё имя в перечень пилотов, подрабатывавших на трассе «таксистами» для других гонщиков. Для представителя команды, чьё название созвучно с популярным сервисом заказа такси, всё сделано по высшему разряду!