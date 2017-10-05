Новая атака «Ред Булл», надёжность «Феррари» — интриги Гран-при Японии

После Гран-при Малайзии прошло лишь несколько дней, а «Большой цирк» Формулы-1 уже готовится к очередному этапу — впереди легендарная японская «Сузука». Изначально постренная как тестовый полигон «Хонды» эта трасса стала одной из любимых для пилотов со всего мира — серия скоростных связок, коварные эски с гравийными зонами безопасности и близкими отбойниками, которые не прощают ошибок, делают круг по-настоящему захватывающим.

Участники прибывают в Японию в совершенно разном настроении. «Феррари» твёрдо намерена отыграться и реабилитироваться за серию обидных поражений — у «Скудерии» отличная машина, но собственные ошибки и технические проблемы не позволяют реализовать потенциал. Тем временем в «Мерседесе» по-настоящему озабочены скоростью автомобиля: проблемы, которые инженеры вроде бы оставили позади, проявились вновь, а W08 уже не лучшая машина в пелотоне.

Очередной раунд борьбы за чемпионский титул и другие интриги предстоящего Гран-при Японии — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Сумеет ли «Феррари» реабилитироваться?

В конце июля «Феррари» уходила на летний перерыв хозяином положения. Уверенный дубль на «Хунгароринге» позволил Феттелю укрепить лидерство в чемпионате, но с тех пор «Скудерия» не побеждала, а отрыв Себа превратился в 34 очка отставания. При этом на трассе «Феррари» очень быстра. «Мы должны были побеждать в Малайзии — это факт, — заявил на неделе президент „Скудерии“ Серджио Маркьонне. — И в Сингапуре тоже».

Гран-при Японии. Статистическая информация



Длина: 5807 м.

Число кругов: 53 (307 км).

Шины: «медиум», «софт» и «суперсофт».

DRS: на стартовой прямой.

Рекорд трассы в гонке: 1.31,540 (Кими Райкконен, «Макларен—Мерседес», 2005 год).

Рекорд трассы в квалификации: 1.29,599 (Рубенс Баррикелло, «Феррари», 2006 год).

Рекорд по количеству побед в ГП Японии: Михаэль Шумахер — 6.

Сентябрь для «Феррари» выдался опустошающим. Команде простили поражения в Бельгии и Италии, где «Мерседесы» были объективно быстрее, но предполагалось, что «Скудерия» возьмёт своё в следующих гонках. Но авария в Сингапуре стала настоящим ударом и сильно отбросила Феттеля назад. И когда каждое очко на счету, в Малайзии за два дня отказывают два мотора. Всего за пару недель «Феррари» полностью утратила инициативу в чемпионате и оказалась в положении догоняющих.

Для многочисленных тифози это ещё более неприятно на фоне того, что в последних гонках «Феррари» была среди быстрейших, если не самой быстрой. Атмосфера работы в Маранелло подразумевает постоянный прессинг, но после заявлений Маркьонне о кадровых перестановках давление выросло ещё больше. И, чтобы продолжить бороться за титул, «Феррари» нужно реабилитироваться на трассе и снова встать на победные рельсы.

«Характер может стоить Феттелю чемпионства». СМИ — о Гран-при Малайзии Феттеля критикуют за аварию после финиша, «Феррари» — за поломки, «Мерседес» — за падение скорости.

В чём проблема «Мерседеса»?

Неспокойно сейчас и в стане «Мерседеса». С самого начала сезона команда испытывает проблемы с капризной W08. После шока от поражений в первых гонках инженеры устранили многие недочёты, в Австрии и Великобритании машина смотрелась по-настоящему здорово, а в Бельгии и Италии болельщики вспомнили о недавнем единоличном доминировании «Серебряных стрел». Даже сложный этап в Сингапуре для «Мерседеса» прошёл гладко: «Феррари» самоустранилась, а единственный оставшийся в гонке «Ред Булл» с самого начала был нейтрализован. Однако в Малайзии темп «Мерседесов» снова был недостаточно сильным, а с новым аэродинамическим пакетом возникли проблемы.

Победители пяти последних Гран-при Японии:



2016 — Нико Росберг («Мерседес»)

2015 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2014 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2013 — Себастьян Феттель («Ред Булл-Рено»)

2012 — Себастьян Феттель («Ред Булл-Рено»)

В Куала-Лумпуре Хэмилтон намекнул, что знает, в чём именно заключаются слабости W08, но отказывался сообщать об этом публике. По словам британца, сама по себе философия длиннобазного шасси «Серебряных стрел» накладывает на автомобиль определённые ограничения, и избавиться от них до конца сезона невозможно. Можно лишь нивелировать эти недостатки настройками, но сохранит ли болид высокий темп, зависит от особенностей каждой конкретной трассы.

На «Сузуку» «Мерседес» едет без конкретных ожиданий. W08 может как выстрелить и доминировать весь уик-энд, так и невзрачно ехать позади главных действующих лиц — как Боттас в последней гонке. Похоже, провал аэродинамического пакета сильно удивил инженеров, и теперь многое зависит от того, удастся ли заставить его работать в Японии.

Когда вернётся прежний Боттас?

Минувший уик-энд в Малайзии Боттас назвал худшим моментом в своей карьере. Финн достойно взял ответственность на себя, не став обвинять ни в чём машину. Однако Боттас уступал Хэмилтону не только на «Сепанге» — после летнего перерыва финн постоянно выглядит бледной тенью напарника, а особенно разница заметна в квалификации.

Переход в команду Льюиса Хэмилтона и выступления бок о бок с трёхкратным чемпионом мира — непростое испытание для 28-летнего гонщика, у которого за плечами лишь несколько лет в «Уильямсе». Тем не менее до недавнего времени Боттас держался на неплохом уровне и выгодно выделялся, например, на фоне Райкконена. В начале сезона даже казалось, что Валттери лучше справляется с проблемами шасси, чем Хэмилтон.

«Свою роль сыграло множество факторов, — говорит о проблемах своего протеже руководитель „Мерседеса“ Тото Вольф. — Но я не сомневаюсь, что ему хватит сообразительности решить эту головоломку. У нас впереди много гонок вместе, чтобы избавиться от этих проблем. По-настоящему хорошие гонщики в трудных ситуациях учатся, и он не исключение. Кто-то умный как-то сказал: „Спокойные воды не порождают стойких моряков“. Так что если Валттери справится, то станет ещё сильнее».

Это первые серьёзные проблемы Боттаса после перехода в «Мерседес». В «Уильямсе» подобные неудачи оставались за кадром и не привлекали внимания, а сейчас он борется на виду у сотен миллионов фанатов по всему миру. Финну ещё повезло, что контракт на следующий год уже продлён, иначе прессинг мог бы оказаться и вовсе невыносимым. У Валттери есть всё, чтобы уже сейчас выступать на прежнем уровне, и пора начинать на него возвращаться.

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«Ред Булл»: снова среди лидеров?

Победа на Гран-при Малайзии стала для «Ред Булл» достойной наградой за упорную работу по ходу сезона. Перед стартом первенства от австрийцев ждали борьбы за чемпионство, команду даже называли фаворитом первенства. Но проект RB13 рождался тяжело, довести до ума инженеры смогли его лишь во второй половине сезона. Да и моторы «Рено» по-прежнему уступают в мощности.

На данный момент «Ред Булл» уже решил все свои турнирные задачи, контракты с обоими пилотами на следующий год подписаны. Так же как и соглашение о поставке моторов, эти контракты действуют лишь до конца 2018-го, а потому в данный момент все ресурсы Милтон-Кейнса и империи сосредоточены на проекте RB14. Возможно, это будет последний шанс «Ред Булл» побороться за титул вплоть до 2021 года и появления новых моторов.

Пока же «Ред Булл» способен удивлять на любой трассе, а в Сузуке, скоростные повороты которой очень требовательны к аэродинамике, RB13 остаётся грозным, хотя и ненадёжным орудием. Но, как показала Малайзия, периодически оно работает исправно. Если у Риккардо и Ферстаппена всё получится в Японии, то они снова будут бороться за самые высокие позиции.

Домашний Гран-при «Хонды»: шанс на очки или тесты нового мотора?

Предстоящий Гран-при Японии для союза «Макларена» и «Хонды» станет последним (в обозримом будущем). Три сезона попыток так и не увенчались успехом, машины из Уокинга не поднимаются на финише выше пятого места — и даже это теперь считается достижением, а непосредственно на «Сузуке» «Макларен» вообще не набрал очков — ни в 2015-м, ни в 2016-м.

Последние гонки показывают, что некоторого прогресса «Хонда» добилась, а «Макларен» только в двух последних Гран-при набрал 12 очков — больше чем «Уильямс» и «Рено». Однако сейчас мотористы стоят перед сложным выбором: готовы обновления силовой установки, но использование новых компонентов автоматически приведёт к штрафу на стартовой решётке.

«Прибавкой в мощности компенсировать старт с последнего места будет трудно, — признаёт Фернандо Алонсо. — Мы должны решить, хотим ли мы провести чистый уик-энд и побороться за очки. От нас тут ничего не зависит. Инженеры „Хонды“ скажут нам, готовы ли обновления к гонке и стоит ли этой возможностью воспользоваться. Посмотрим».

После седьмых мест Вандорна в Сингапуре и Малайзии «Макларен» отстаёт от седьмой строчки Кубка конструкторов на 14 очков, и ещё несколько сильных результатов дали Уокингу шанс подняться в турнирной таблице. Однако для «Хонды» большее значение имеет километраж экспериментальных компонентов и данные о работе силовой установки, чтобы она была готова к следующему сезону — уже с «Торо Россо».

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Прогноз погоды

Синоптики обещают, что гоночный уик-энд вновь не пройдёт без дождя. Правда, на этот раз дожди ожидаются только в пятницу. В субботу осадки тоже возможны, но будут кратковременными. В воскресенье в Сузуке будет облачно, синоптики обещают 27 градусов тепла.

6 октября, пятница: дожди (вероятность — 80%), ветер — 4 м/с, влажность — 80%, 19°C.

7 октября, суббота: облачно, кратковременные дожди, вероятность — 50%, 22°C

8 октября, воскресенье: переменная облачность, вероятность осадков — 10%, 27°C.