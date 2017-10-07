Квалификация по-чемпионски: Хэмилтон и Феттель стартуют с первого ряда

Льюис Хэмилтон уверенно выиграл 71-й поул в карьере и начнёт Гран-при Японии с первой позиции. А первый ряд с лидером чемпионата разделит его главный соперник в борьбе за титул — Себастьян Феттель. Немец не смог сразиться с Хэмилтоном ни в Сингапуре, ни в Малайзии, зато «Сузука» обещает подарить болельщикам эпичную битву двух главных звёзд современной Формулы-1.

Стартовая решётка Гран-при Японии — в нашем традиционном обзоре.

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Чемпионы снова в первом ряду

Несмотря на то, что в Сингапуре и Малайзии Хэмилтон одержал две победы, в Японию «Мерседес» приехал в тревожном состоянии: в последних гонках машина явно ехала не так здорово, как могла бы, а инженерам не удавалось обнаружить причину проблем. Но на «Сузуке» всё встало на свои места, а на одном быстром W08 уверенно превзошла всех соперников. Хэмилтон и Боттас показали два лучших времени, и лишь из-за штрафа за замену трансмисии Валттери вынужден стартовать шестым, а его вторая позиция перешла к Феттелю.

В последний раз Хэмилтон и Феттель делили первый ряд стартовой решётки на Гран-при Бельгии. Себ тогда не смог пробиться вперёд, а победу одержал Льюис, хотя немец и потрепал ему немало нервов. Это пока лучшая гонка «Феррари» после летнего перерыва, а предстоящий заезд на «Сузуке» — прекрасная возможность реабилитироваться за серию унизительных поражений.

Как и в Малайзии, на втором ряду стартового поля будут стоять два болида «Ред Булл». Впервые с Гран-при Австрии, состоявшегося ещё в июле, Даниэль Риккардо оказался быстрее Макса Ферстаппена, поэтому именно австралиец начнёт гонку третьим. Далеко не факт, что в Японии RB13 окажется столь же быстра, как и на «Сепанге», но «Ред Булл» известен тем, что в гонках зачастую смотрится сильнее, чем в квалификации.

Так или иначе, всё внимание будет приковано к дуэли Хэмилтона и Феттеля, и многое будет зависеть от того, кто будет готов бороться агрессивнее. Себ уже много проигрывает в чемпионате, ему уже практически нечего терять, но и Льюис вряд ли будет поднимать ногу с педали газа — время и ситуация в чемпионате работают на него, а авария и обоюдный сход лишь усложнят жизнь Феттелю.

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Валттери и Кими среди середняков

За спинами лидеров вновь блистают гонщики «Форс Индия», которые в результате штрафов пробились на третий ряд стартовой решётки. Эстебан Окон на полторы десятых опередил Серхио Переса, а потому именно он стартует пятым. Чеко уйдёт в бой только шестым и это уже второе подряд поражение мексиканца в квалификации — Окон впервые в карьере побеждает Переса два этапа подряд.

Валттери Боттас, вынужденный менять коробку передач после аварии в тренировках, начнёт заезд с седьмой позиции и разделит четвёртый ряд стартового поля с Фелипе Массой. Под занавес сезона бразилец вновь демонстрирует, что несмотря на весь прогресс Стролла, именно он — главная надежда «Уильямса» в Кубке конструкторов. Сам Стролл уже в шестой раз в восьми последних этапах не вышел из первого сегмента и стартует только 15-м.

На пятой линии стартовой решётки встретятся Стоффель Вандорн и Нико Хюлькенберг. Вандорн, освоившись в Формуле-1, в последнее время демонстрирует впечатляющие результаты, а в Японии бельгийский дебютант уже в четвёртый раз подряд пробился в Q3. В гонке он вновь будет главной надеждой «Макларена», у которого ещё есть шанс подвинуть в Кубке конструкторов «Хаас».

Важно хорошо выступить и для Хюлькенберга — в трёх последних гонках Нико остался без очков, а в свете прихода Карлоса Сайнса в следующем году немцу следует позаботиться о своей репутации.

Кими Райкконен, который вместе с Боттасом получил пять позиций штрафа, в итоге будет стоять на стартовой решётке только одиннадцатым — бок о бок с Кевином Магнуссеном и впереди его напарника Ромена Грожана. «Хаас» явно прибавил по сравнению с провальным этапом в Малайзии, но американцы по-прежнему уступают своим прямым конкурентам — «Рено» и «Макларену».

Наконец, с 14-й позиции стартует лучший представитель «Торо Россо», и на этот раз это Пьер Гасли. Сменщик Квята выбыл из сессии уже в первом сегменте, но за счёт штрафов соперников поднялся на решётке на 14-е место. «Сузука» — довольно техничная и требовательная к пилотам трасса. Однако Гасли справился с нагрузками «Сепанга», а с «Сузукой» знаком по выступлениям в «Супер Формуле», так что мы в праве ждать от новой звезды «Ред Булл» сюрпризов.

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Оштрафованные

7 октября исполняется ровно пять лет с того дня, когда Камуи Кобаяси поднялся на подиум Гран-при Японии. С тех пор гонщики «Заубера» ни разу не финишировали в первой тройке, а швейцарская команда скатилась до уровня главного аутсайдера чемпионата. Уже три месяца ни Верляйну, ни Эрикссону не удаётся квалифицироваться выше 18-го места. В Японии они в третий раз в пяти последних квалификациях заняли 19-е и 20-е места. Но за счёт крупных штрафов трём пилотам Эрикссон на стартовой решётке будет 16-м, а Верляйн уйдёт в бой 17-м.

По 20 позиций штрафа в этот уик-энд получили сразу два пилота. Джолион Палмер, которому инженеры поставили уже пятый двигатель внутреннего сгорания и шестую турбину, стартует 18-м, а на 19-е место отправился Карлос Сайнс — испанец разбил машину в тренировках, а чтобы починить её, механикам пришлось заменить несколько компонентов силовой установки.

С последней позиции в Японии стартует Фернандо Алонсо. В последний момент инженеры решили сменить на его «Макларене» двигатель, что обошлось испанцу в 35 позиций на стартовой решётке. «Сузука» — довольно скоростная трасса, у Алонсо не так много шансов пробиться в очки. Зато десяткам тысяч японских болельщиков будет интересно услышать, что Фернандо думает о своём моторе.

Стартовая решётка Гран-при Японии:



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Эстебан Окон («Форс Индия»)

6. Серхио Перес («Форс Индия»)

7. Валттери Боттас («Мерседес»)

8. Фелипе Масса («Уильямс»)

9. Стоффель Вандорн («Макларен»)

10. Нико Хюлькенберг («Рено»)

11. Кими Райкконен («Феррари»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Ромен Грожан («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Торо Россо»)

15. Лэнс Стролл («Уильямс»)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

17. Паскаль Верляйн («Заубер»)

18. Джолион Палмер («Рено»)

19. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

20. Фернандо Алонсо («Макларен»)