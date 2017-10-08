Квят вернётся в Формулу-1. Но что дальше?

Что случилось?

Гоночный уик-энд Гран-при Японии принёс болельщикам Даниила Квята хорошие новости: появилась гарантия, что россиянин спустя два этапа вернётся за руль болида Формулы-1 и выступит не только в Гран-при США, но и на всех оставшихся этапах Ф-1. Ранее этот вопрос зависел от того, что концерн «Ред Булл» решит дальше сделать со сменщиком Квятом Пьером Гасли, но в итоге француз и россиянин как минимум на четыре гоночных уик-энда станут напарниками.

Дело в том, что заводская команда «Рено» всё же договорилась со своим нынешним пилотом Джолионом Палмером об условиях расторжения контракта. Не оправдавший надежд британец мог покинуть Формулу-1 ещё перед Гран-при Малайзии, но в итоге выступил на «Сепанге» и сейчас пропоёт лебединую песню в Японии.

Насколько можно судить, в «Торо Россо» были готовы заранее сразу отпустить своего гонщика Карлоса Сайнса на место Палмера в «Рено» — всё зависело лишь от того, расторгнут французы контракт с Джолионом или решат не платить британцу отпускные. Досрочный разрыв с Палмером произошёл, Сайнс получил возможность заранее познакомиться с командой, за которую ему выступать на правах аренды в сезоне-2018, а вакантное место в «Торо Россо» займёт Квят. Что же до Гасли, то он теперь точно пропустит финальный этап японской серии «Супер Формула» и составит компанию Даниилу и на Гран-при США (проходящим в один уик-энд с последними гонками «Супер Формулы»), и на трёх остальных этапах Ф-1 сезона-2017.

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Почему так произошло?

То, что в «Рено» недовольны Палмером и хотели бы расстаться с ним в пользу Сайнса ещё до конца сзеона-2017, было Секретом Полишинеля. Не помогло тут и шестое место Джолиона на Гран-при Сингапура: даже в той гонке британец на самом деле был существенно медленнее Нико Хюлькенберга и забрался так высоко благодаря не только собственному пилотажу, но и многочисленным сходам соперников.



По слухам, перед Гран-при Малайзии Палмер был готов освободить собственный кокпит за шесть-семь миллионов долларов. Вероятно, спустя пару гонок «прайс» стал ниже, да и сам британец после успеха в Малайзии решил, что теперь может покинуть Ф-1 с высоко поднятой головой, и пошёл на скидку. А его команда уж очень хочет всё-таки достичь цели на сезон и занять пятое место в Кубке конструкторов. Так что Палмер и «Рено» договорились, а в «Ред Булл» подтвердили прежнюю готовность заранее отпустить Сайнса.

Британец после успеха в Малайзии решил, что теперь может покинуть Ф-1 с высоко поднятой головой, и пошёл на скидку.

Сговорчивость «быков» и их младшей команды понятна. Во-первых, досрочная аренда Сайнса вполне могла быть согласована ещё в тот момент, когда стороны договорились о переходе Карлоса в «Рено» в 2018 году. Во-вторых, нынешний сезон для «Торо Россо» в любом случае получился не слишком удачным: команда пока ещё занимает шестое место в Кубке конструкторов, но вряд ли опередит «Уильямс» в споре за пятую позицию, а по скорости уступает и идущим седьмым и восьмым «Рено» и «Макларену». Так что пусть даже Сайнс принёс «Торо Россо» львиную долю очков, шанс на пополнение лицевого счёта не слишком большой.

При этом сам Карлос сейчас предсказуемо больше думает о грядущем сезоне в составе заводской команде «Рено», а не о том, как добарахтаться до конца 2017-го в «Торо Россо». В то же время самой команде и её владельцу было бы важно заранее сравнить новичка Формулы-1 Пьера Гасли и временно отстранённого Даниила Квята, чтобы принять окончательное решение о составе гонщиков на сезон-2018. Возвращение россиянина позволит понять, как Даниил отреагировал на жёсткое решение «быков» и можно ли делать на него ставку в следующем году.

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Что делать Квяту?

Практически сразу после отстранения Квята мы написали большой текст о причинах падения формы талантливого россиянина и о вероятных шагах, которые могли бы позволить Даниилу вернуться на верный путь. Спустя пару недель многие пункты того материала остались актуальными.

Поворот не туда. Почему карьера Квята вдруг пошла под откос Мы помним Квята — чемпиона GP3 и конкурента Риккардо. Что же потом пошло не так?

Во-первых, Квяту точно не стоит психовать и стараться уже на Гран-при США показать 150 процентов собственного потенциала, чтобы «уничтожить» Гасли. Есть подозрение, что это скорее приведёт к ошибкам и авариям, чем к желаемому результату. Правильнее просто ехать в свою силу, условно на 98 % потенциала. Судя по двум первым Гран-при Гасли, такого подхода вполне хватит, чтобы опережать Пьера.



Во-вторых, никуда не уходит вопрос с инженерной командой Даниила. Ради исправления прежних проблем и старта с чистого листа было бы здорово сменить гоночного инженера и заполучить к себе нынешнего инженера Сайнса (и своего бывшего, ещё из 2014 года) Марко Матассу. Квят уже настрадался от работы с молодыми и перспективными — было бы здорово увидеть результаты его сотрудничества с опытными людьми.



В-третьих, будет очень любопытно посмотреть, что сам Даниил скажет в дни Гран-при США. Как он отнёсся к решению «Ред Булл»? Какие уроки извлёк для себя? Видит ли проблемы, которые привели к подобной ситуации? Каким видит собственное будущее в программе «быков»? Даниил, время выйти из тени и двигаться вперёд и вверх.