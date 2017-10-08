Итальянская трагедия: Хэмилтон победил в Японии, Феттель опять сошёл

Главным соперником «Мерседеса» снова стал «Ред Булл», в то время как «Феррари» из борьбы за победу самоустранилась.

Старт: «Феррари» ломается. Снова

Льюис Хэмилтон стартовал чуть лучше Себастьяна Феттеля и уверенно сохранил за собой поул. За спинами главных фаворитов в борьбе сошлись два гонщика «Ред Булл», и Макс Ферстаппен блестяще опередил Даниэля Риккардо и вышел на третье место. Австралиец очень серьёзно замешкался и пропустил также Эстебана Окона. Ферстаппен же продолжил атаковать и тут же отобрал вторую строчку у Себастьяна Феттеля. Немец успел лишь передать, что у него проблемы с двигателем, а его уже прошли Окон, Риккардо и Боттас. Не повезло и второй «Феррари»: Райкконен вылетел с трассы и откатился в середину второй десятки.

Тревога за мотор Феттеля возникла за несколько минут до старта, когда механики сняли кожух двигателя с его машины. Инженеры провели ряд манипуляций и закрыли машину, казалось, «Феррари» готова к старту, но в итоге без проблем не обошлось.

Тем временем, в задних рядах ошибку допустил Карлос Сайнс. В своей последней гонке за «Торо Россо» испанец проехал всего пару поворотов и врезался в отбойник. Из-за стоявшей в гравийной ловушке машины, судьи нейтрализовали гонку автомобилем безопасности, и пока пилоты переводили дух, Карлос Сайнс брёл по направлению к паддоку.

Рестарт дали на третьем круге, и если первая пятёрка во главе с Льюисом Хэмилтоном уверенно поехала вперёд, то Феттель ещё до первого поворота проиграл шестое место Пересу, а чуть позже по ходу круга пропустил и Массу. «В боксы, Себастьян, — вышел на связь инженер. — Я боюсь, мы должны сойти с дистанции». Ещё несколько недель назад Феттель лидировал в чемпионате, а сейчас, после четырёх кругов Гран-при Японии, не факт, что у него вообще оставались шансы на титул.

>>> Статистика этапа

На восьмом круге с трассы вылетел Маркус Эрикссон. «Заубер» шведа носовым обтекателем уткнулся в отбойник и застрял в гравии. Комиссары объявили режим виртуальной машины безопасности. К моменту рестарта Хэмилтон «вёз» Ферстаппену порядка трёх секунд, ещё в пяти секундах позади шёл Окон, но сначала француза уверенно прошёл Риккардо, а затем «Форс Индия» ничего не смогла противопоставить «Мерседесу» Боттаса.

Командные игры

К пятнадцатому кругу пелотон растянулся по трассе, а разрывы в каждой из пар превышали секунду. Специалисты «Пирелли» предсказывали, что оптимальной в гонке станет тактика двух пит-стопов, первый из которых в таком случае должен состояться на 17-м круге. Разрыв между Хэмилтоном и Ферстаппеном к этому моменту достиг четырёх с половиной секунд, но лидеры в боксы не торопились. Первым на пит-лейн отправился Фелипе Масса. Следующим на пит-лейне оказался Эстебан Окон. Француз весь первый отрезок держался в первой пятёрке, но заминка механиков обошлась ему по меньшей мере в полсекунды.

На 21-м круге на пит-лейн отправился Макс Ферстаппен, потерявший относительно Хэмилтона ещё порядка полутора секунд — британец «вёз» преследователю уже шесть секунд. «Ред Булл» сработал без заминок и выпустил пилота на свежем «софте» прямо перед Кими Райкконеном — финн стартовал на этом типе резины и собирался пройти дистанцию с одной остановкой.

Кругом позже «Мерседес» позвал в боксы Хэмилтона. Льюис получил такие же шины и благополучно вернулся на трассу впереди Ферстаппена, разрыв между ними, тем не менее, сократился до двух секунд. Несколькими кругами позже на пит-лейн отправился Риккардо — на трассу австралиец вернулся позади Кими Райкконена и уже в 14 секундах от Макса Ферстаппена.

Гонку же возглавил Боттас, который, как и Райкконен, стартовал на «софте» и ждал своего единственного пит-стопа. Правда, резина на болиде финна уже была разрушена, на 28-м круге Валттери вернул лидерство Хэмилтону и засел в глухую оборону перед накатывавшим сзади Ферстаппеном. Так Боттас уже во второй раз подряд стал своего рода тормозом для соперников Льюиса. Валттери держался до тридацатого круга, позволив Ферстаппену вернуться на второе место, но Хэмилтон уехал уже на три секунды. В гонку Боттас вернулся четвёртым — позади Риккардо. Пятым шёл Хюлькенберг, а на шестое место вышел Кими Райкконен, опередивший за счёт пит-стопов обе «Форс Индия».

Льюис против Макса

Когда до финиша оставалось 18 кругов, на вторые пит-стопы поехали Вандорн и Стролл, вскоре в боксы отправились Хюлькенберг и Палмер — для них это были первые остановки на дистанции, во второй раз «нырнул» в боксы Гасли. Все получили свежий «суперсофт» и шанс атаковать в концовке. Лучше всех с этим справлялся Нико Хюлькенберг, но после пары красивых обгонов у немца заклинило DRS, которая положила конец выступлению немца.

Лидеры в боксы не торопились. Хэмилтон и Хюлькенберг обменивались лучшими кругами, но из стадии позиционной борьба так и не выходила. Зато чуть дальше Боттас на более мягкой резине догонял Риккардо — «Мерседес» финна на каждом круге отыгрывал у австралийца по секунде. Кипела борьба и в середине пелотона: несколько кругов Масса сдерживал пару «Хаасов», но в конце концов ветеран всё же дрогнул, а Магнуссен с Грожаном пробились вперёд.

За шесть кругов до финиша в скоростных связках первого сектора вылетел Лэнс Стролл. На «Уильямсе» лопнула передняя правая шина, канадец вылетел на обочину, но смог поймать болид и вернуться на асфальт. Увы, на машине также оказалась повреждена подвеска, и она застряла в опасной близости от полотна. Гонку во второй раз нейтрализовали виртуальным автомобилем безопасности.

В «боевом» режиме гонка продолжилась за четыре круга до финиша. За это время температура шин упала, и у ряда пилотов возникли проблемы. Так, Льюис Хэмилтон почувствовал вибрации и явно потерял темп — Ферстаппен мгновенно вплотную приблизился к лидеру. Но в борьбе с круговыми резина на «Мерседесе» британца вновь прогрелась, и тот смог восстановить отрыв. На финише Хэмилтон опередил Ферстаппена на 1,2 секунды.

Для Льюиса эта победа стала уже четвёртой в пяти последних Гран-при и позволила ему существенно оторваться в общем зачёте. Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо уже во второй раз подряд вместе поднялись на подиум, а Валттери Боттас вынужден был удовлетвориться лишь четвёртой позицией. Кими Райкконен занял пятое место. Эстебан Окон и Серхио Перес принесли «Форс Индия» двойной финиш в очках — шестое и седьмое места, Кевин Магнуссен и Ромен Грожан завоевали для «Хааса» восьмую и девятую позицию, а на десятой строчке клетчатый флаг принял Фелипе Масса, сдержавший под конец атаки Алонсо.

В общем зачёте отрыв Хэмилтона от Феттеля вырос до 59 очков, а это значит, что даже если Льюис пропустит две следующие гонки, он всё равно останется лидером. Третьим идёт Боттас, и он уже в 13 очках позади Себа. Риккардо и Райкконен по-прежнему замыкают топ-5, опережая Макса Ферстаппена. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 145 очков, «Ред Булл» идёт третьим, далее расположились «Форс Индия», «Уильямс» и «Торо Россо», а «Хаас» опередил «Рено» и вышел на седьмую позицию.

Следующий этап — Гран-при США — состоится через две недели в Остине.