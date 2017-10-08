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Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: Reuters

«Феррари» прощается с титулом, Палмер — с Формулой-1. Итоги Гран-при Японии

Хэмилтон отрывается уже на 59 очков, а «Феррари» теряет последнюю надежду на титул.
8 октября 2017, воскресенье. 12:30 Авто
Формула-1 2017. Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
08 октября 2017 года, воскресенье. 08:00 МСК
1 Льюис ХэмилтонMercedes AMG F1 1:27:31.194
2 Макс ФерстаппенRed Bull Racing +1.211
3 Даниэль РиккардоRed Bull Racing +9.679

Льюис Хэмилтон в позиционной борьбе с Максом Ферстаппеном одержал уже восьмую победу в сезоне и в четвёртый раз в карьере выиграл Гран-при Японии. Однако главная драма разыгралась уже на первом круге: из-за проблем с мотором Себастьян Феттель сначала потерял темп и уйму позиций, а затем свернул в боксы и прекратил борьбу. Второй сход в трёх последних гонках сильно ударил по шансам Феттеля стать чемпионом в этом году — разрыв между ним и Льюисом Хэмилтоном всего за несколько недель вырос до гигантских 59 очков, а судьба титула теперь находится в руках лидера «Мерседеса».

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Главным соперником «Мерседеса» снова стал «Ред Булл», в то время как «Феррари» из борьбы за победу самоустранилась.

«Феррари» потеряла этот сезон

После аварии в Сингапуре казалось, что отставание Феттеля не так уж и велико — одна неудача Хэмилтона и гонщики вновь сравняются. После проблем в квалификации Гран-при Малайзии и прорыва на четвёртое место казалось, что скорость у «Феррари» есть и в следующих гонках «Скудерия» уж точно начнёт отыгрываться. А после третьей поломки в двух последних Гран-при кажется, что Феттель окончательно потерял шансы на чемпионство.

В «Феррари» обязательно разберутся с причиной проблем и снова усилят департамент контроля качества, но отрыв Льюиса Хэмилтона в общем зачёте вырос уже до 59 очков. Это значит, что британец может пропустить две следующие гонки и всё равно приедет на «Интерлагос» лидером чемпионата. Это также значит, что в четырёх оставшихся гонках Хэмилтону достаточно каждый раз финишировать четвёртым, и тогда он независимо от результатов соперников выиграет чемпионат. Более того, если «Феррари» продолжат ломаться и дальше, Льюис может оформить титул уже на следующем этапе в США.

Положение в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» — 540
2. «Феррари» — 395
3. «Ред Булл» — 303
4. «Форс Индия» — 147
5. «Уильямс» — 66
6. «Торо Россо» — 52
7. «Хаас» — 43
8. «Рено» — 42
9. «Макларен» — 23
10. «Заубер» — 5.

«До этого момента мы работали великолепно. Очень жаль, что надёжность подвела нас в двух последних гонках, но такое бывает, это часть нашего спорта, — защищал команду Феттель. — Конечно, это больно, все мы разочарованы. Теперь мы должны вернуться домой и немного отдохнуть, чтобы атаковать в четырёх последних гонках. И посмотрим, что произойдёт».

«Честно говоря, я мог только мечтать о таком отрыве, — сказал чуть позже с вершины подиума Хэмилтон. — И всё это — заслуга команды. Надёжность — один из ключевых элементов, и ребята справились просто великолепно, именно благодаря им у нас есть такие результаты. Я посвящаю эту победу всем, кто здесь, и всем на фабрике».

«Ред Булл» возрождается

В двух последних гонках «Ред Булл» набрал 73 очка, копилка «Мерседеса» за это время пополнилась 65 баллами, а «Феррари» смогла набрать лишь 22. Уже две гонки подряд оба пилота «Ред Булл» финишируют на подиуме, чего с австрийцами не случалось с 2012 года, когда цвета Милтон-Кейнса представляли Феттель и Уэббер. Да, такому резкому прорыву немало поспособствовали проблемы «Феррари», но нельзя отрицать, что «Ред Булл» добился огромного прогресса и всё чаще сражается с парой грандов на равных.

В этом году турнирных задач у «Ред Булл» не осталось. После гонки в Японии третье место Кубка конструкторов команде практически гарантировано, а в общем зачёте Даниэль Риккардо уступает Валттери Боттасу более 40 очков. У австралийца, конечно, есть теоретический шанс опередить финна, но для этого потребуется помощь всей команды, а пока сложно представить, что Ферстаппен будет пропускать напарника ради того, чтобы тот стал в чемпионате четвёртым, а не пятым. Так что все усилия Милтон-Кейнса теперь сосредоточены на следующем сезоне.

Положение в чемпионате мира. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 306
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 247
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 234
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 192
5. Кими Райкконен («Феррари») — 148
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 111
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 82
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 65
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 48
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34…
19. Даниил Квят («Торо Россо») — 4.

В Сузуке руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз подтвердил, что считает RB13 лучшим с аэродинамической точки зрения шасси в пелотоне. Разница в мощности моторов постепенно выравнивается, а это значит, что при сохранении нынешних темпов развития, «Ред Булл» в 2018-м станет очень сильным игроком.

Боттас: снова вторая скрипка

На «Сузуке» Валттери Боттас провёл сильную гонку и прорвался на четвёртое место. Ещё немного, и финн смог бы пройти Риккардо и вернуться на подиума, но второй Гран-при подряд церемония награждения обходится без участия финна. Тото Вольф выступлением своего подопечного остался доволен: Боттас помог закрепить результат и вновь показал себя командным игроком. Проблема в том, что для этого Валттери уже во второй раз использовали в качестве тормоза для соперников.

В середине Гран-при Малайзии Боттас, дожидавшийся на изношенных шинах пит-стопа, оставался на трассе как можно дольше, чтобы сдержать прорыв накатывавшего сзади Себастьяна Феттеля. В Японии ситуация повторилась, только на этот раз Валттери придерживал Макса Ферстаппена, атаковавшего на свежих шинах. За пару кругов, которые финн боролся с голландцем, Хэмилтон уехал от Ферстаппена на три секунды, Боттас помог «Мерседесу» обезопасить победу.

Переходя в «Серебряные стрелы», Боттас говорил, что хочет бороться за титулы. В этом году Валттери явно уступает Хэмилтону — британец стал однозначным лидером «Мерседеса», но в первый сезон в новой команде такие результаты простительны. Тем не менее, если немцы хотят видеть в своём составе двух гонщиков чемпионского калибра, в 2018-м Валттери должен существенно прибавить.

«Рено» начинает новый сезон

В Японии «Рено» использовала тактику максимально оттянутого пит-стопа, которая позволила бы гонщикам по максимуму воспользоваться преимуществом «суперсофта» в концовке. Идея была неплохая, Нико Хюлькенберг уже готов был пробиваться мимо двух «Хаасов», но совершенно невовремя заклинило DRS. Не порадовал в своей последней гонке и Джолион Палмер — бесславное 12-е место. «Рено» в итоге откатывается на восьмое место Кубка конструкторов, но этот уик-энд может стать для Энстоуна своего рода облегчением — уже с понедельника там стартует сезон-2018.

Как стало известно в Японии, уже со следующей гонки во французский кокпит из «Торо Россо» пересядет Карлос Сайнс, чтобы инженеры уже сейчас смогли начать работу. Это позволит испанцу более активно участвовать в разработке машины следующего года и освоиться в команде ещё до старта предсезонных тестов. В то же время, в сезоне текущем у «Рено» ещё есть шанс поправить положение — от идущей на шестом месте «Торо Россо» французов отделяет всего 10 очков.

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Палмер: ушёл по-английски

Для Джолиона Палмера гонка на «Сузуке», вероятно, стала в Формуле-1 последней. Британец обратил на себя внимание в 2014-м, став чемпионом серии GP2, год отработал в «Лотусе» резервистом, а с возвращением в Энстоун «Рено» в 2016-м стал призовым пилотом команды. Надежд за эти два сезона Палмер не оправдал, он бледно смотрелся на фоне Магнуссена, а став напарником Хюлькенберга и вовсе разочаровал. О том, что в следующем году вместо него в «Рено» будет выступать Сайнс стало известно пару недель назад, а в этот уик-энд Палмер сам объявил, что покидает команду досрочно.

В общей сложности Джолион стартовал в 35 гонках (29-й показатель среди всех британцев в истории Формулы-1) и набрал девять очков. Его лучшей гонкой стал недавний Гран-при Сингапура, в котором Палмер финишировал шестым. Кроме этой гонки, он лишь раз финишировал в топ-10 — десятое место в Малайзии в прошлом году. На стартовой решётке Палмер выше десятой позиции не поднимался.

На данный момент свободные места на следующий год формально остаются в четырёх командах, но вряд ли там найдётся вакансия для Палмера. Так, «Уильямс» выбирает между Робертом Кубицей и Полом ди Рестой, «Макларен» наверняка продлит контракт с Фернандо Алонсо, новым напарником Эрикссона скорее всего станет кто-то из юниоров «Феррари», а «Торо Россо», судя по всему, подпишет Квята и Гасли. Сам Палмер говорил о том, что рассматривает варианты за пределами «Больших призов», например, в IndyCar, так что вряд ли мы увидим британца в паддоке в 2018-м.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Феррари Валттери Боттас Джолион Палмер Карлос Сайнс-младший Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Японии
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