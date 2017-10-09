Хит-парад Японии: Ферстаппен круто обогнал, Массу отправили на пенсию

Гонщик дня: Макс Ферстаппен

В Японии Дэн Риккардо впервые за долгое время опередил Ферстаппена в квалификации. После сессии австралиец обмолвился, что его машина больше настроена под гонку, имеет меньше прижимной силы и должна проявить себя в воскресенье. Но вышло наоборот.

Именно болид Ферстаппена оказался лучше готов к гоночным условиям, а сам Макс провёл практически идеальный Гран-при. Единственное, чего не хватило голландцу, это финального обгона. Пилот “Ред Булл” не посмотрел на преимущество “Мерседеса” на прямых и всю гонку заставлял Льюиса Хэмилтона спасаться бегством. Очевидно, что если бы не жертва Валттери Боттаса (3,5 секунды, которые отняли у финна подиум), британец не устоял бы.

Пилот “Ред Булл” не посмотрел на преимущество “Мерседеса” на прямых, и всю гонку заставлял Льюиса Хэмилтона спасаться бегством.

Так или иначе, а Ферстаппен уверенно превзошёл партнёра по команде, напугал лидера чемпионата и обеспечил этап борьбой до последнего круга.

Обгон дня: Ферстаппен проходит Феттеля

Себастьян Феттель уже начал терять темп и отставать от Льюиса Хэмилтона, но ещё не окончательно встал на трассе. Этот момент был крайне важным для борьбы за победу: застрянь Ферстаппен позади замедляющейся “Феррари” на лишний круг, Хэмилтон мог бы уехать очень далеко. И ждать Макс не стал.



В связке двух левых поворотов голландец агрессивно нырнул внутрь, но сумел удержать машину на траектории, перекрыв дорогу Феттелю. В отличие от похожего обгона Фелипе Массы Кевином Магнуссеном под финиш гонки, Ферстаппен вёл свой “Ред Булл” плавно, без бросков, и контакта с “Феррари” не допустил.

Ферстаппен обгоняет Феттеля Фото: Red Bull Media House

Тактика дня: никто

Успешного прорыва за счёт тактики мы на “Сузуке” не увидели, несмотря на то что пелотон поделился почти пополам в выборе стартовых шин.



Успеха за счёт очень долгого первого отрезка на “софте” мог добиться Нико Хюлькенберг. Немец всерьёз претендовал на восьмое место, но заклинившая DRS привела к его сходу.

Что до Валттери Боттаса и Кими Райкконена, то до четвёртого и пятого мест соответственно они должны были доезжать при любой тактике. Просто потому что все машины позади были явно медленнее, а с лидерами финны так и не справились.

Сюрприз дня: “Хаас”

В Японии “Хаас” показал лучший результат сезона в плане выступления обеих болидов. Шестое место Ромена Грожана в Австрии принесло им больше очков, но двумя болидами в десятку американцы попадали лишь в Монако. Тогда это были восьмое и десятое места. Сейчас восьмое и девятое.



На “Сузуке” “Хаасы” были весьма быстры, хотя и провели не идеальный этап. Кевин Магнуссен ехал медленнее напарника, но оказался впереди него и сдерживал Грожана. Вдобавок датчанин упёрся в ещё более медленного Фелипе Массу и позволил Хюлькенбергу подъехать к Грожану вплотную. Не случись у Нико поломки, восьмого места Кевину не видать.



Однако Магнуссен всё же смог грязноватым манёвром опередить Массу и не пустил вперёд Грожана. А “Хаас” сократил отставание от “Торо Россо” до девяти очков.

Провал дня: Валттери Боттас

Финский пилот продолжает своё падение во второй половине сезона. После отпуска Валттери ни разу не опередил Льюиса Хэмилтона и даже борьбы ему не навязал. Вот и в Японии Боттас претендовал максимум на второе место в квалификации и гонке. В квалификации это удалось, но штраф отбросил финна назад. А прорыв у него получился не особо.

После отпуска Валттери ни разу не опередил Льюиса Хэмилтона и даже борьбы ему не навязал.

Оказавшись позади Дэна Риккардо задолго до финиша, Боттас так и не смог его пройти. Конечно, на результате Валттери сказался момент с пропуском Хэмилтона и оттормаживанием Ферстаппена. Но в эту ситуацию Боттас поставил себя сам. И никакие лучшие круги ситуацию не исправят.

Цитата дня: Хельмут Марко

После финиша серый кардинал “Ред Булл” выразил недовольство Фелипе Массой, который в роли кругового помешал борьбе Ферстаппена с Хэмилтоном. Австриец то ли пожелал Массе схода, то ли вовсе отправил за пенсионным удостоверением.

“У Макса был темп, чтобы попробовать атаковать Хэмилтона. Когда на карту поставлена победа в гонке, круговой не должен мешать лидерам на протяжении нескольких поворотов. Лучше бы Масса вообще сошёл. В таком случае финиш был бы захватывающим”.