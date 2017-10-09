Харакири Сайнса и две ошибки Гасли. Оценки гонщикам за Японию

Один из пилотов «Феррари» опять без оценки, и снова не в ударе финские гонщики топ-команд.

«Феррари» прощается с титулом, Палмер — с Формулой-1. Итоги Гран-при Японии Хэмилтон отрывается уже на 59 очков, а «Феррари» теряет последнюю надежду на титул.

Льюис Хэмилтон — 9,5

Пока «Феррари» убивает саму себя, Льюис мчится к титулу и попутно громит Боттаса. Очередной поул и новая победа.

Макс Ферстаппен — 9

Балл Макса ниже, чем у Льюиса, потому что в квалификации Ферстаппен на сей раз проиграл Риккардо. Впрочем, сильный старт устранил эту проблему. Жаль, что круговые лишили нас шанса проверить, мог ли голландец атаковать лидера. Сам Макс в этом не был уверен.

Эстебан Окон — 8,5

Очередное сильное выступление француза. Эстебан опередил Переса в квалификации и мощно стартовал, покрасовавшись даже на третьей позиции. Правда, в итоге преимущество над напарником оказалось минимальным.

Кевин Магнуссен — 8

Датчанин опередил Грожана в субботу и удержал этот важный задел день спустя. Кевин долговато не мог пройти медленного Массу, но затем включил фирменный грязный режим — раз стюарды не против, почему нет.

Кевин долговато не мог пройти медленного Массу, но затем включил фирменный грязный режим.

Фернандо Алонсо — 8

Испанец не без проблем опередил Вандорна в квалификации, что было принципиальным моментом. После старта с конца решетки Фернандо неплохо прорвался, но всё же не смог пройти Массу. И при этом получил мини-штраф за блокировку лидеров.

Нико Хюлькенберг — 8

В кои-то веки Нико хорошо стартовал, после чего провёл долгий и сильный отрезок на «софте». Правда, вылет в «Дегнере» стоил немцу трёх секунд — возможно, после пит-стопа Нико выехал бы раньше кого-то из «Хаасов». С учётом поломки DRS — не принципиально.

Даниэль Риккардо — 7,5

Австралийцу всё испортил старт. После долгожданной субботней победы над Максом Дэн выпустил его обратно вперёд и на некоторое время застрял за Оконом — в этот момент шансы Риккардо побороться с лидерами ушли в прошлое.

Серхио Перес и Ромен Грожан — по 7,5

Тут две очень похожие истории. Два пилота стартовали за напарниками, вроде бы смотрелись быстрее их, но шанса на обгон не получили. Нужно было лучше проводить субботу — например Перес сам признался, что проиграл Окону из-за ошибки.

Фелипе Масса — 7,5

Фелипе, в отличие от Стролла, не провалился в квалификации и имел шанс на сильный результат. Увы, по ходу гонки скорость машины начала падать по непонятным причинам. Ну и Масса от многих заслужил критику за то, что не сразу пропустил Ферстаппена на круг и лишил нас даже теоретических шансов на финишную борьбу за победу.

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Джолион Палмер — 7

Британец достойно попрощался с «Рено» и, возможно, всей Формулой-1. Да, опять проиграл в квалификации Хюлькенбергу, но в гонке проехал хороший отрезок на «софте». Если бы не виртуальный сейфти-кар, Джолион мог бы успеть догнать пару Масса-Алонсо и напоследок сразиться с заслуженными соперниками за топ-10. Было бы что вспомнить.

Стоффель Вандорн — 7

Достойная квалификация, но на старте гонки Стоффель попал в заварушку, не поделив трассу с Райкконеном. После этого у Вандорна уже не было шансов на высокий результат.

Валттери Боттас — 6,5

Очередное невыразительное выступление Боттаса. Под конец года Валттери приуныл, но этим только помог Хэмилтону: не отбирает очки у напарника, а на «Сузуке» ещё и попридержал Ферстаппена, повредив собственной гонке. Сам виноват, что дошёл до жизни такой.

Паскаль Верляйн – 6,5

Немец проиграл Эрикссону в квалификации и был не слишком доволен собственным темпом по ходу гонки.

Пьер Гасли — 6,5

Малопримечательное выступление новичка. Гасли слабо провёл первую попытку в Q1, а второй его лишил красный флаг. В гонке Пьер оказался в конце группы, борющейся за очки, и с учётом проблем Массы имел неплохие шансы на 10-е место. Но сам виноват, что оквадратил шины и поехал на лишний пит-стоп.

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Кими Райкконен — 6

Финн испортил уик-энд аварией в третьей тренировке, после которой не сумел достойно выступить в квалификации. На старте гонки потерял места в борьбе с Хюлькенбергом, после чего уже не имел шанса быть рядом с парой Риккардо-Боттас и бороться за подиум.

Кими испортил уик-энд аварией в третьей тренировке, после которой не сумел достойно выступить в квалификации.

Лэнс Стролл — 6

После неудачи в квалификации (трафик и красный флаг) канадец отлично стартовал, но вскоре повредил машину в борьбе с Магнуссеном. По сути можно было дальше не ехать, и в итоге такое решение приняла сама машина.

Маркус Эрикссон — 5

Всё шло неплохо, пока швед не улетел в отбойник на восьмом круге гонки.

Карлос Сайнс — 4,5

Вылетевший на старте Сайнс честно признал, что решил отчаянно рисковать на первых метрах. Получилось бы — похвалили, но раз подход «пан или пропал» не сработал, высокой оценки не поставим. Это ж Ф-1, а не компьютерная игра.

Себастьян Феттель — б/о

После трёх последних Гран-при остаётся развести руками и пожелать немцу удачи в сезоне-2018.