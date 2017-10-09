Харакири Сайнса и две ошибки Гасли. Оценки гонщикам за Японию

Льюис Хэмилтон — 9,5
Пока «Феррари» убивает саму себя, Льюис мчится к титулу и попутно громит Боттаса. Очередной поул и новая победа.
Макс Ферстаппен — 9
Балл Макса ниже, чем у Льюиса, потому что в квалификации Ферстаппен на сей раз проиграл Риккардо. Впрочем, сильный старт устранил эту проблему. Жаль, что круговые лишили нас шанса проверить, мог ли голландец атаковать лидера. Сам Макс в этом не был уверен.
Эстебан Окон — 8,5
Очередное сильное выступление француза. Эстебан опередил Переса в квалификации и мощно стартовал, покрасовавшись даже на третьей позиции. Правда, в итоге преимущество над напарником оказалось минимальным.
Кевин Магнуссен — 8
Датчанин опередил Грожана в субботу и удержал этот важный задел день спустя. Кевин долговато не мог пройти медленного Массу, но затем включил фирменный грязный режим — раз стюарды не против, почему нет.
Кевин долговато не мог пройти медленного Массу, но затем включил фирменный грязный режим.
Фернандо Алонсо — 8
Испанец не без проблем опередил Вандорна в квалификации, что было принципиальным моментом. После старта с конца решетки Фернандо неплохо прорвался, но всё же не смог пройти Массу. И при этом получил мини-штраф за блокировку лидеров.
Нико Хюлькенберг — 8
В кои-то веки Нико хорошо стартовал, после чего провёл долгий и сильный отрезок на «софте». Правда, вылет в «Дегнере» стоил немцу трёх секунд — возможно, после пит-стопа Нико выехал бы раньше кого-то из «Хаасов». С учётом поломки DRS — не принципиально.
Даниэль Риккардо — 7,5
Австралийцу всё испортил старт. После долгожданной субботней победы над Максом Дэн выпустил его обратно вперёд и на некоторое время застрял за Оконом — в этот момент шансы Риккардо побороться с лидерами ушли в прошлое.
Серхио Перес и Ромен Грожан — по 7,5
Тут две очень похожие истории. Два пилота стартовали за напарниками, вроде бы смотрелись быстрее их, но шанса на обгон не получили. Нужно было лучше проводить субботу — например Перес сам признался, что проиграл Окону из-за ошибки.
Фелипе Масса — 7,5
Фелипе, в отличие от Стролла, не провалился в квалификации и имел шанс на сильный результат. Увы, по ходу гонки скорость машины начала падать по непонятным причинам. Ну и Масса от многих заслужил критику за то, что не сразу пропустил Ферстаппена на круг и лишил нас даже теоретических шансов на финишную борьбу за победу.
Джолион Палмер — 7
Британец достойно попрощался с «Рено» и, возможно, всей Формулой-1. Да, опять проиграл в квалификации Хюлькенбергу, но в гонке проехал хороший отрезок на «софте». Если бы не виртуальный сейфти-кар, Джолион мог бы успеть догнать пару Масса-Алонсо и напоследок сразиться с заслуженными соперниками за топ-10. Было бы что вспомнить.
Стоффель Вандорн — 7
Достойная квалификация, но на старте гонки Стоффель попал в заварушку, не поделив трассу с Райкконеном. После этого у Вандорна уже не было шансов на высокий результат.
Валттери Боттас — 6,5
Очередное невыразительное выступление Боттаса. Под конец года Валттери приуныл, но этим только помог Хэмилтону: не отбирает очки у напарника, а на «Сузуке» ещё и попридержал Ферстаппена, повредив собственной гонке. Сам виноват, что дошёл до жизни такой.
Паскаль Верляйн – 6,5
Немец проиграл Эрикссону в квалификации и был не слишком доволен собственным темпом по ходу гонки.
Пьер Гасли — 6,5
Малопримечательное выступление новичка. Гасли слабо провёл первую попытку в Q1, а второй его лишил красный флаг. В гонке Пьер оказался в конце группы, борющейся за очки, и с учётом проблем Массы имел неплохие шансы на 10-е место. Но сам виноват, что оквадратил шины и поехал на лишний пит-стоп.
Кими Райкконен — 6
Финн испортил уик-энд аварией в третьей тренировке, после которой не сумел достойно выступить в квалификации. На старте гонки потерял места в борьбе с Хюлькенбергом, после чего уже не имел шанса быть рядом с парой Риккардо-Боттас и бороться за подиум.
Кими испортил уик-энд аварией в третьей тренировке, после которой не сумел достойно выступить в квалификации.
Лэнс Стролл — 6
После неудачи в квалификации (трафик и красный флаг) канадец отлично стартовал, но вскоре повредил машину в борьбе с Магнуссеном. По сути можно было дальше не ехать, и в итоге такое решение приняла сама машина.
Маркус Эрикссон — 5
Всё шло неплохо, пока швед не улетел в отбойник на восьмом круге гонки.
Карлос Сайнс — 4,5
Вылетевший на старте Сайнс честно признал, что решил отчаянно рисковать на первых метрах. Получилось бы — похвалили, но раз подход «пан или пропал» не сработал, высокой оценки не поставим. Это ж Ф-1, а не компьютерная игра.
Себастьян Феттель — б/о
После трёх последних Гран-при остаётся развести руками и пожелать немцу удачи в сезоне-2018.