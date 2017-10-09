«Три гонки разбили мечту». СМИ — о том, как «Феррари» теряет чемпионство

Завершивший азиатское турне Формулы-1 Гран-при Японии для «Феррари» стал низшей точкой. Превосходная итальянская машина была очень быстра, едва ли не каждый уик-энд она была фаворитом в борьбе за победу, но после очередной поломки Себастьян Феттель лишился реальных шансов на чемпионство, а в Великобритании уже ждут четвёртого титула Льюиса Хэмилтона. Причём не в конце сезона, а уже на следующем этапе в США.

Гран-при Японии глазами западных СМИ — в обзоре «Чемпионата».

Харакири Сайнса и две ошибки Гасли. Оценки гонщикам за Японию Один из пилотов «Феррари» опять без оценки, и снова не в ударе финские гонщики топ-команд.

«Не просто чемпион, а легенда»

За четыре гонки до конца сезона Льюис Хэмилтон опережает Себастьяна Феттеля на 59 очков. Это значит, что британцу достаточно финишировать не ниже четвёртого места, чтобы стать чемпионом, независимо от результатов соперника. «Чемпионский титул Хэмилтона — это уже вопрос времени. В Формуле-1 бывает всякое, но британцу нужно какое-то катастрофическое невезение, чтобы упустить победу», — передаёт агентство Reuters.

«После восьмой победы в сезоне Хэмилтон может обеспечить себе чемпионство уже на следующем этапе в Остине. Именно там два года назад он завоевал свой третий титул, уверенно переиграв Нико Росберга, — напоминает Люк Смит из NBC Sports. — Сейчас преимущество британца гораздо меньше, и лишь технические проблемы „Феррари“ позволили ему так далеко оторваться. Чтобы стать чемпионом уже в США, Хэмилтону нужно отыграть у Феттеля 16 очков. Даже если Себ затем сравняется с Льюисом по очкам, британец станет чемпионом по числу побед. Но если Хэмилтон финиширует ниже второго места, чемпионская гонка продолжится в Мексике. А вот в Кубке конструкторов „Мерседес“ уже наверняка станет недосягаем уже в Остине: даже если „Феррари“ завоюет там дубль, третьего и четвёртого места „Серебряным стрелам“ будет достаточно».

Sky Sports: «После летнего перерыва превосходство Хэмилтона очевидно. Он ещё никогда не был в лучшей форме и никогда не пилотировал лучше, чем сейчас».

В гонке на «Сузуке» Хэмилтон не продемонстрировал ничего сверхъестественного, а его единственный соперник — Макс Ферстаппен — лишь пару раз прессинговал британца. Тем не менее восторги английской прессы по поводу очередного успеха соотечественника понятны: он в одном шаге от того, чтобы превзойти достижение Джеки Стюарта — три титула чемпиона мира, национальный рекорд, который держится с 1973 года. «Льюису нужно 16 очков, и уже в Остине он станет не просто чемпионом, а легендой, величайшим британским гонщиком всех времён. 61 победа, 71 поул — только Михаэль Шумахер стоит выше в списке великих», — пишет Evening Standard.

«После летнего перерыва превосходство Хэмилтона очевидно. Он ещё никогда не был в лучшей форме и никогда не пилотировал лучше, чем сейчас, — считает Sky Sports. — Себу можно лишь посочувствовать. В двух последних Гран-при от него ничего не зависело, а шансов на титул не осталось из-за неудач „Феррари“. Борьба между Феттелем, Хэмилтоном и Ферстаппеном получилась бы невероятно увлекательной, но Себ, явно разочарованный исходом уик-энда, повёл себя достойно и не стал критиковать команду».

Начало конца Арривабене

Не поскупились британские журналисты и на критику «Феррари», припомнив ей и увольнение Джеймса Эллисона, и некоторые другие кадровые решения. «„Феррари“ может винить только себя, — пишет Ребекка Клэнси для The Times. — У них один из самых больших бюджетов в паддоке, они тратят около £300 млн в год (около ₽23 млрд — прим. Чемпионата) и никак не могут выиграть титул, в то время как их соперники с куда менее глубокими карманами процветают».

«„Феррари“ сделала это снова! — восклицает в своём блоге Джо Сейвард. — В Японии итальянцам нужно было собраться, чтобы реабилитироваться после провалов в Сингапуре и Малайзии, но под огромным давлением всё снова пошло не так. „Скудерия“ проигрывает так много очков, что победа в чемпионате, в отсутствие грандиозных проблем у Хэмилтона, уже невозможна».

Evening Standard: «Когда „Феррари“ всего за шесть недель потеряла чемпионат, назначение главой команды Маурицио Арривабене, продавца сигарет, кажется ещё более странным».

Отдельной темой для обсуждений стал Маурицио Арривабене, под которым после серии провалов явно сгустились тучи. «На пит-уолле у Арривабене было настолько обречённое лицо, что было ясно: в автоспорте нет места опаснее, чем кресло, на котором сидит руководитель „Феррари“, — пишет Джонатан Макэвой на страницах The Daily Mail. — После такого позора, после поломок в Малайзии неделей ранее, это может быть началом конца Арривабене».

«В субботу Феттель квалифицировался на первый ряд, а в воскресенье прошёл через ад. Свеча зажигания отказала уже по пути на стартовую решётку. Шансов на титул у него, судя по всему, уже нет», — соглашается с коллегами редактор немецкой Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

«Феттеля может спасти только чудо. Так же, как и высший руководящий состав команды, — добавляет журналист Evening Standard Кевин Исон. — Сейчас, когда „Феррари“ всего за шесть недель потеряла чемпионат, назначение главой команды Маурицио Арривабене, продавца сигарет, кажется ещё более странным. После летнего перерыва „Мерседес“ доминирует так же, как и в предыдущие три года, а под руководством Джеймса Эллисона, человека, которого „Феррари“ уволила год назад, коллектив только прибавляет».

«Титул уходит к тем, кто его достоин»

Для итальянцев сход Феттеля на «Сузуке» стал всеобщей трагедией. «Это конец. „Феррари“ опять подвела Феттеля. Он мог трижды победить в ходе азиатского турне — и в Сингапуре, и в Малайзии, и в Японии, а титул снова в руках „Мерседеса“ и Льюиса Хэмилтона», — пишет корреспондент La Stampa Стефано Манчини. «Быстрейшая машина в пелотоне оказалась хрупкой как хрусталь. Новая поломка в Японии похоронила надежды „красных“ победить Хэмилтона, а мечта о титуле официально отложена до 2018-го», — соглашается автор Corriere della Sera Даниэле Спаричи.

«Это было классно, но всё кончается. Между Монцей и Сузукой „Феррари“ потеряла уйму очков, а также уверенность и страсть, строившиеся на протяжении всего сезона. Гран-при Японии вынес неутешительный вердикт. Радужным надеждам Феттеля практически конец. Можно цепляться за цифры, но факт в том, что если в Остине Хэмилтон отыграет ещё 16 очков, то станет чемпионом уже там, — рассуждает Массимо Брицци из La Gazzetta dello Sport. — Разочарование велико. Машина этого года была прекрасна — быстра, сбалансирована, понятна, с каждой гонкой она становилась ещё лучше. Цифры не могут передать всего сожаления от того, что столь многообещающий год был потерян за какой-то месяц».

La Gazzetta dello Sport: «Это было классно, но всё кончается. Между Монцей и Сузукой „Феррари“ потеряла уйму очков, а также уверенность и страсть, строившиеся на протяжении всего сезона».

«Очевидно, что-то на базе работает неправильно. В контроле качества. В инспекции деталей, и так далее. Когда я уже это видел? А, точно, летом 1996-го! — пытается разобраться в ситуации известный автоспортивный эксперт и инсайдер Лео Туррини. — Надеюсь, Маркьонне не выплеснет с грязной водой ребёнка. Вплоть до квалификации в Сингапуре „Феррари“ выступала на высочайшем уровне, но три гонки разбили мечту. Будет справедливо сказать, что титул уходит к тем, кто его достоин».

«Феррари» прощается с титулом, Палмер — с Формулой-1. Итоги Гран-при Японии Хэмилтон отрывается уже на 59 очков, а «Феррари» теряет последнюю надежду на титул.

«Пока решён вопрос только о Квяте»

В минувший уик-энд «Рено» и «Ред Булл» объявили, что Джолион Палмер покидает Энстоун, а на его место за три гонки до конца сезона из «Торо Россо» приходит Карлос Сайнс. Благодаря этому, на Гран-при США в кокпит вернётся Даниил Квят, тем не менее, поедет ли в Остин Пьер Гасли до сих пор не ясно. Дело в том, что в тот же уик-энд в Японии пройдёт финал «Супер Формулы», в котором Гасли, гонщик «Хонды», сражается за титул против представителя лагеря «Тойоты» Хироаки Исиуры. Есть вероятность, что француз всё же отправится в Японию, а у Квята на Гран-при США появится неожиданный напарник.

«На вопрос о подтверждении Гасли Хельмут Марко ответил, что пока решён вопрос только о Квяте, — пишет портал GPUpdate. — В качестве возможной замены называлось множество пилотов, включая Такуму Сато и Александра Росси, выступающих в IndyCar на моторах „Хонды“, освободившегося от контракта с „Рено“ Джолиона Палмера, Пола ди Ресту, Антонио Джовинацци и даже чемпион Формулы-2 этого года Шарль Леклер». Добавим, что Motorsport, ещё один англоязычный портал, ещё одним кандидатом на место в «Торо Россо» в США является Джозеф Ньюгарден — первый за последние пять лет американский чемпион IndyCar.

Квят вернётся в Формулу-1. Но что дальше? Даниил Квят проведёт в Формуле-1 ещё минимум четыре Гран-при. Каковы теперь перспективы россиянина?

«Расстановку на решётке никто не знал»

Вечером в субботу в паддоке возникла неразбериха с расстановкой на стартовой решётке. Дело в том, что из-за штрафов Боттаса и Райкконена, не имея под рукой спортивного регламента ФИА, понять, с каких позиций стартуют финны было трудно даже в самом паддоке. Карун Чандхок, экс-пилот Формулы-1, а теперь комментатор телеканала Channel 4, на страницах сайта Motor Sport Magazine в очередной раз призвал пересмотреть систему штрафов.

«В субботу возникла нелепая ситуация. Весь вечер мы ходили по паддоку и спрашивали у команд о расстановке на стартовой решётке. Никто не знал. Жаль, что даже после клетчатого флага никто не мог сообщить нам правильную расстановку, — пишет Чандок. — Из-за штрафов за замену коробки передач Валттери и Кими выбыли из борьбы за победу ещё до старта. Я по-прежнему считаю, что необходимо найти иное решение. Можно штрафовать команды очками в Кубке конструкторов или доливать в квалификации лишних 10-15 килограмм топлива. Эту идею как-то предложил Дэвид Култхард, и мы сошлись, что она могла бы стать неплохим решением. По крайней мере, в конце сессии все знали бы окончательный результат».