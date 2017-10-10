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Текст: Максим Вершинин
Фото: instagram.com/v_drifte

К победе по обочине. «Сочи Автодром» принял Кубок чемпионов RDS-2017

Ночной дрифт на трассе Формулы-1? Если такое где и возможно, то в России!
10 октября 2017, вторник. 11:00 Авто

Формульные трассы, да ещё и действующие, редко принимают дрифтовые соревнования. Что уж говорить, если даже первый международный дрифт-кубок под эгидой Международной автомобильной федерации ФИА прошёл пусть и на культовой в среде поклонников управляемого заноса, но парковке. Правда, Сочи — не Одайба, а FIA Intercontinental Drifting Cup — не Кубок чемпионов RDS, который прошёл в минувшие выходные на «Сочи Автодроме».

Пока о ночном Гран-при Формулы-1 в Сочи только мечтают, дрифтеры делают это реальностью. «Сочи Автодром» пилотам RDS уже знаком, но под занавес 2017 года организаторы Российской дрифт-серии подготовили своим подопечным сюрприз и устроили заезды в ночи! Учитывая отсутствие искусственного освещения на трассе и полное отсутствие зон безопасности, дрифт в окружении бетонных отбойников в темноте стал серьёзным испытанием для всех: пилоты проверяли своё мастерство, механики — крепость нервов, а зрители — остроту зрения, выглядывая в южной ночи и клубах дыма своих кумиров.

Видео вы можете посмотреть в «инстаграме» Ильи Фёдорова.

Естественно, что в таких условиях не обошлось без инцидентов, но, как это привычно для RDS, всё закончилось мятым железом и сверхурочной работой механиков. В квалификации лучше остальных проехал красноярец Георгий Чивчян — Гоча на своём Nissan Silvia S14 в третьей попытке проехал на 99,6 очка, что стало недосягаемым результатом для его соперников. Вторым стал барнаулец Иван Никулин на Nissan Silvia S15 (99 очков), а тройку лучших по итогам квалификации замкнул москвич Павел Бусыгин — его Toyota Supra позволила проехать на 97 очков.

В воскресенье финальные заезды начались вечером, а закончились уже в ночи. В качестве зачётного отрезка «Сочи Автодрома» был выбран третий поворот трассы — знаменитый затяжной 650-метровый вираж, который бросил вызов пилотам Формулы-1 и погубил не один мотор участников серии РСКГ. Дрифтерам предстояло выставлять машину в занос во втором повороте, а дальше ехать не по траектории «кольцевого» поворота, а дымить в заносе на обочину и ехать ближе к отбойникам. И, как вы помните, делать всё это приходилось в темноте!

Победителем этапа в итоге стал пилот из Владивостока Илья Фёдоров на Nissan 180SX. Второе место занял пилот из Милана Федерико Шериффо на Nissan 200 SX, который в сезоне-2017 был главным судьёй RDS, а в силу его присутствия за рулём этап на «Сочи Автодроме» судил знаменитый Слипи — японец Хироки Фурусе. Тройку призёров Кубка чемпионов RDS-2017 замкнул барнаулец Иван Никулин на Nissan Silvia S15.

К сожалению, блеснувший на FIA IDC-2017 красноярец Аркадий Цареградцев своим присутствием «Сочи Автодром» не почтил, зато за руль вернулся Тимофей Кошарный, в последнее время сосредоточившийся на организаторской работе. При этом петербуржец стал даже не последним — занял он 15-е место из 20 участников дрифт-уик-энда в Сочи.

Ну а окончание сезона было бы неполным без итоговой вечеринки, на которой заслуженные награды по итогам сезона RDS-2017 нашли своих обладателей. Впереди у российских дрифтеров межсезонье, которое не обещает быть спокойным — подготовку к Российской дрифт-серии образца уже 2018 года никто не отменял!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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