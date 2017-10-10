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Спорный момент
Текст: «Чемпионат»
Фото: Red Bull Media House

Спорный момент: виновен ли Масса в помехе лидерам?

И стоило ли наказать Магнуссена за силовой обгон “Уильямса”?
10 октября 2017, вторник. 15:15 Авто

Гран-при Японии получился на удивление миролюбивым и безаварийным. Однако пара эпизодов всё же вызвала споры в редакции “Чемпионата”.

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Вмешались ли Алонсо и Масса в борьбу за победу в конце?

Виталий Крысанов: Ну да, вмешались, да, агрессивно, но о чём спорить-то? Вмешались тем, что отстали на круг. Да ещё и на последних кругах. Да ещё и на «Сузуке», где одни кривые. Всё. Большего влияния я не увидел. Любой круговой создаёт помеху. Масса и Алонсо боролись между собой, поэтому просто отъехать покурить ни тот, ни другой, не мог. Где могли подвинуться без больших потерь — там подвинулись. Не вижу тут даже намёка на преступление.

Иван Матушкин: На мой взгляд, Фелипе продержал Макса позади дольше, чем было нужно. Шансов не потерять на этом времени у пилота «Уильямса» не было. Разве что возить Ферстаппена позади целый круг и получить большой штраф. По-хорошему, ему стоило отъехать в первой связке поворотов. Да, Алонсо за счёт этого бы накатил. Но, во-первых, он и так накатил. А во-вторых, Фернандо отстал потому, что пропускал максимально корректно. Фелипе этого не сделал.

Когда два человека борются за победу на последнем круге, а кто-то им мешает, это не любой круговой и любая атака. В такой ситуации аутсайдеры должны быть максимально корректны. Их борьба за 15-е, 10-е или 7-е место никому не интересна. Ещё раз: Фелипе повёл себя не совсем корректно.

Но, возможно, решать эту проблему надо не в частном случае, а в общем. Например, переводить круговых в режим виртуального сейфти-кара. Или разметить в повороте траектории, которым должны следовать аутсайдеры. Так или иначе, именно из-за Массы Ферстаппен выпал из зоны DRS, и мы не увидели борьбы на финише. И с такими случаями надо бороться.

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В.К.: Я просто не считаю, что гонщик лишается права на свою борьбу только потому, что ему надо пропустить лидера на круг. Ни в здравом смысле, ни в правилах этого нет. Подвинулся при первой же возможности — требование уступить дорогу выполнил, всё. Остальное — то, что одного смог пропустить на прямой, а другого только после связки поворотов — обстоятельства.

И.М.: А я не считаю, что обстоятельства борьбы за 10-е место должны мешать борьбе за лидерство. Мне здравый смысл подсказывает, что 90% зрителей смотрят гонку ради мест на подиуме, а не борьбы за одно очко. И если гонка не для зрителей, то для кого?

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Обгон Массы Магнуссеном

В.К.: С Магнуссеном ещё проще. Мог атаковать. Мог не атаковать. Атаковал, обогнал — молодец. Жёстко? Ну, почему бы и нет?

Могу лишь добавить, что чисто на «Сузуке» можно обогнать только в результате ошибки соперника или при условии явного преимущества в скорости. Ферстаппен, к слову, не менее жёстко прошёл Феттеля на первом круге.

И.М.: Что до обгона Массы Магнуссеном, то, как и в большинстве случаев, я встану на сторону Кевина. На мой взгляд, датчанина зачастую обвиняют в излишней жажде борьбы и готовности доходить в ней до предела.

Однако меня неприятно удивляет непоследовательность судей. Если мы вспомним прошлые штрафы (в том числе и Кевина), то момент с агрессивным обгоном до контакта явно заслуживал их внимания. Но никакого внимания не было. И это ещё одна проблема судейства в Формуле-1: у пилотов нет чётких ориентиров. Сегодня тебя наказывают за мелочь, а через неделю подобную ситуацию даже не разбирают.

В.К.: Фактор трассы тоже необходимо учитывать. Если на трассе пять мест для чистого обгона и гонщик жёстко лезет в одном из них — это одно. Если на «Сузуке» рискованной является атака в любом повороте — это другое. Тот случай, где стюарды должны учитывать обстоятельства.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кевин Магнуссен Макс Ферстаппен Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Японии
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