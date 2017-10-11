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Текст: Максим Вершинин
Фото: instagram.com/lewishamilton

Соцсети Формулы-1: памятник Хатико и проделки Риккардо в телефоне Хэмилтона

Риккардо дорвался до телефона Хэмилтона, Сайнс и Палмер попрощались, а в «Макларене» поселился дракон.
11 октября 2017, среда. 22:45 Авто

Mercedes AMG Petronas F1 Team

«Мерседес» в Японии получил очередную победу в Формуле-1 и потенциальный намёк, что лидер команды не прочь отправиться за океан — может, не за титулами, но за перстнями!

Scuderia Ferrari

Пока лидер сезона приветствует фанатов с верхней ступени подиума, недавний лидер, а ныне отстающий благодаря «Феррари» вынужден утешать болельщиков с пит-уолл…

Red Bull Racing

«Ред Булл» перед этапом решил, что его пилотам стоит поучиться местным боевым искусствам. И получилось недурно!

Williams Martini Racing

В 2017 году «Уильямс» является главной командой по привлечению к заездам телекомментаторов — в Японии пришла очередь британца Деймона Хилла проехать на ретро-болиде.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» WILLIAMS RACING

Scuderia Toro Rosso

«Торо Россо» же является в текущем сезоне основным поставщиком трансферных новостей и перестановок в составе команды — на сей раз коллектив попрощался с испанцем Карлосом Сайнсом.

Renault Sport F1 Team

Только-только Джолион Палмер раскатился, как вылетел из Формулы-1. В Японии «Рено» попрощалось с британцем, лишившимся места в чемпионате мира.

McLaren Honda

Национальный колорит не помог «Макларену» успешно выступить на последнем домашнем Гран-при для их тандема с «Хондой».

Валттери Боттас

У финна наметился спад в выступлениях в Формуле-1, что не мешает пилоту наслаждаться теми странами, где проходят Гран-при. Например, памятнику Хатико.

Макс Ферстаппен

Голландец в дни Гран-при Японии начал работу над новым шлемом — специалисты сняли мерки с головы пилота. Нечасто такое увидишь!

Стоффель Вандорн

С бельгийца мерки хоть и не снимали, но новым головным убором одарили — вышло не хуже, чем дорогой шлем!

Паскаль Верляйн

Гонщик из немца, возможно, и не плохой, но кораблестроитель — никудышный. Зато мастер выдумывать оправдания своим неудачам — прекрасный!

Пьер Гасли

Для пилотов Формулы-1 Гран-при Японии — не только невероятные фанаты, но и место гибели их друга и коллеги Жюля Бьянки. Естественно, что французский дебютант серии не мог не почтить память своего соотечественника…

P.S. Неосмотрительность может дорого стоить! Так Льюис Хэмилтон, оставив свой смартфон незаблокированным, подарил часть фанатов Даниэлю Риккардо — непосредственный австралиец с удовольствием проявил себя перед подписчиками британца.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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