«Торо Россо» назвал напарника Квята в США. Выбор очень странный

Команда «Торо Россо» наконец-то официально объявила собственный состав на Гран-при США Формулы-1, который состоится в следующие выходные. Вместе с возвращающимся в строй Даниилом Квятом в Остине выступит новозеландец Брендон Хартли, в то время как Пьер Гасли всё-таки отправится на заключительный этап «Супер Формулы». Попробуем понять, что стоит за таким решением «телят».

Трансферная заварушка

Человек, не слишком подробно следящий за Формулой-1, легко запутается в последних перестановках в составе «Торо Россо». После Гран-при Сингапура «телята» отправили на скамейку запасных Даниила Квята и посадили в кокпит Пьера Гасли. Затем в «Рено» всё-таки договорились об увольнении Джолиона Палмера и досрочно забрали к себе Карлоса Сайнса — начиная с Гран-при США. При этом и выступление Гасли в Америке было под вопросом из-за запланированного на тот же уик-энд финала японской «Супер Формулы», где именно француз — главная надежда «Хонды» на титул.

Хватало более-менее логичных вариантов. Но в «Торо Россо» и «Ред Булл» простым путём не пошли.

Когда стало известно об уходе Сайнса, пресс-служба «Торо Россо» поспешила объявить, что в США поедет пара Квят-Гасли, однако вскоре пришла поправка: «Ред Булл» всё-таки намерен сделать приятное «Хонде» и отпустить Пьера в Японию. Так в «Торо Россо» вновь образовалась вакансия на одну гонку, заполнением которой команда занималась в последние дни.

В прошлые годы «быки» легко бы нашли кандидата в собственной молодёжной программе, но она сейчас захирела: за Гасли не осталось никого, кроме нескольких картингистов. Возникла, впрочем, кандидатура Себастьена Буэми, у которого ещё не стартовал сезон Формулы-Е и который продолжает сотрудничать с «Ред Булл» в Формуле-1. Можно было посадить за руль резервиста «Рено» Сергея Сироткина (заодно рассмотрев его как кандидата на 2018-й) или взять гонщика IndyCar Александера Росси, имеющего опыт выступлений в Ф-1. Короче говоря, хватало более-менее логичных вариантов. Но в «Торо Россо» и «Ред Булл» простым путём не пошли.

Хартли?!

В четверг появилась первая информация, что фаворитом в борьбе за временную вакансию оказался экс-воспитанник «Ред Булл» Брендон Хартли, который в последние годы успешно выступал в гонках на выносливость за «Порше», выиграв в 2017 году «24 часа Ле-Мана» и став чемпионом мира в 2015-м. Как известно, «Порше» после этого сезона покидает WEC, и 27-летний Хартли на данный момент не имеет контракта на 2018-й. Ходили слухи о переходе в IndyCar, но на данный момент Брендон свободен. Учитывая опыт работы новозеландца с гибридными установками и не ветеранский возраст (хотя по меркам «Торо Россо» Хартли «староват»), вроде бы можно проследить какую-то логику. Но если копнуть чуть глубже, то она теряется.

В своё время Хартли абсолютно разочаровал «Ред Булл» выступлениями в формульных классах.

Дело в том, что в своё время Хартли абсолютно разочаровал «Ред Булл» выступлениями в формульных классах. Выиграв Еврокубок Формулы «Рено» 2.0 и взяв бронзу в британской Формуле-3 и Гран-при Макао, Брендон затем начал стремительное падение вниз. За три сезона в Мировой серии «Рено» он добрался лишь до седьмого места (ноль побед, три подиума), ничего не дали и спорадические выступления в GP2. «Ред Булл» убрал Хартли из программы спустя полтора года неудач в Мировой серии «Рено». И вот теперь вдруг возвращает человека, который был так слаб в «формулах».

Последний раз за рулём болида Формулы-1 Брендон сидел в далёком в 2012 году, у него нет никакого опыта работы с машинами текущего регламента Ф-1, все последние сезоны новозеландец выступал в совершенно иных гонках. Соответственно, надежд на то, что Хартли сходу покажет сильный результат на Гран-при США, крайне мало. Высокий темп Брендона в квалификации станет чудом. И это не критика таланта Хартли, а просто логический вывод.

Хартли: никогда не оставлял мечты детства выступить в Формуле-1

И что теперь?

Почему же тогда «Ред Булл» выбрал именно Брендона? Мы уже разобрались, что конкретно в Остине ждать от Хартли высокого результата не стоит. Никакого пиара не получит и концерн «Ред Булл», поскольку речь не идёт об американце или «хайповом» Роберте Кубице. Не несёт Брендон с собой и спонсорской поддержки.

Раз так, остаётся предположить лишь одно: «Ред Булл» и «Торо Россо» действительно рассматривают Брендона как реального кандидата на место в команду в 2018-м. Ну не будут же они просто так «сливать» этап без цели?!

Что ж, контракта у Хартли нет, и очевидно, что он бы с удовольствием вернулся в Ф-1, забыв о варианте с IndyCar. И если «Ред Булл» вдруг правда загорелся этим вариантом и хочет оценить скорость Брендона, одного Гран-при мало — тут нужна вся концовка сезона Формулы-1.

И недаром пресс-служба «Торо Россо» ничего не сказала о составе гонщиков в последующих Гран-при. Выходит, то ли Даниилу Квяту, то ли не блеснувшему на двух дебютных этапах Пьеру Гасли ещё не гарантированы выступления в Мексике, Бразилии и Абу-Даби. Три оставшихся этапа WEC с этими гонками не пересекаются.

Плохие новости для Квята? Выходит, так. Но Даниил во многом сам довёл дело до такой ситуации, так что сейчас остаётся как можно сильнее выступить в Остине (только, просим, без нервов!). Желательно — деклассировать неопытного напарника. Тогда уже станет полегче. Кстати, посмотрим, кто и с какой инженерной командой будет работать в Америке.

Ну и будем ждать свежих комментариев Хельмута Марко и других причастных. А пока пожалеем, что в «Ред Булл» не решились на более интересный вариант — например, на привлечение оставшегося без места в Формуле-Е Робина Фряйнса. Вот это было бы действительно мощно. Но имеем что имеем. Может, мы ещё поразимся зверскому чутью Марко и компании. Однако верится в это с трудом.