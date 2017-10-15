Проклятье Айсмена. Сколько раз в сезоне-2017 мог победить Райкконен?

В конце августа «Феррари» подтвердила продление контракта с Кими Райкконеном ещё на один год. Следующий сезон для финна станет уже восьмым в цветах «Скудерии». Райкконен — самый возрастной пилот на стартовой решётке, и в последние годы на фоне Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля он смотрелся блёкло. Кими не выигрывал гонок с 2013 года, то есть с момента возвращения в «Феррари» он ни разу не поднимался на вершину подиума — и в этом году он остаётся единственным представителем тройки топ-команд, которому она так и не покорилась. Некоторые стали сомневаться, что Райкконен способен на равных бороться с новым поколением звёзд Формулы-1.

Тем не менее, если внимательнее присмотреться к выступлениям финна, он мог победить уже в этом году — и не раз. И в большинстве случаев победа ускользала от Кими по вине собственной команды.

В общей сложности в «Феррари» Райкконен провёл 126 гонок (на момент окончания Гран-при Японии) — это третий показатель в истории команды после Михаэля Шумахера и Фелипе Массы. За рулём «Феррари» Кими выиграл девять гонок и завоевал шесть поулов, а также 37 раз поднимался на подиум. Кроме того, в 2007 году Райкконен в составе «Феррари» стал чемпионом мира и пока остаётся последним пилотом — с тех пор никто из пилотов «Скудерии» титулов не выигрывал.

Гран-при Монако

Райкконен действительно не очень уверенно начал сезон, в первых пяти квалификациях Кими проиграл Феттелю, но в Монако, где важность поула переоценить невозможно, а «Феррари» оказалась главным фаворитом на победу, быстрее оказался именно финн. Обогнать обладателя поула в Монако практически невозможно — только если он не совершит ошибку. Так, «Ред Булл» в прошлом году подставил Риккардо, не сумев вовремя подготовить запасные шины, а Хэмилтон потерял победу в 2015-м, потому что перестраховался и поехал за свежей резиной, когда надо было оставаться на трассе.



В этот раз с поула стартовал Райкконен, и вплоть до 33-го круга всё шло отлично, но команда неожиданно позвала Кими в боксы. Шины на болиде финна были ещё в рабочем состоянии, но Ферстаппен и Боттас поехали на пит-стопы раньше, и в «Феррари» решили последовать их примеру. На трассу Райкконен вернулся в плотном трафике, а после пит-стопа Феттеля стало ясно, что гонщики «Феррари» поменялись местами. Себ выиграл, Кими финишировал вторым. На церемонии награждения финн явно выглядел озадаченным.



«Я не знаю, что произошло. Они позвали меня в боксы — вот и всё, — сказал он. — Очевидно, у них были на это причины, так что вопрос о пит-стопе не ко мне. Я могу остановить машину, когда захочу — я её веду, но мы работаем как команда. И если ты перестаёшь верить тому, что тебе говорит команда, то всё становится слишком сложно. Мы хотели выиграть дубль, и мы это сделали, но лично я должен был сработать лучше».

«Кими должен радоваться». СМИ — о командной тактике «Феррари» и ГП Монако «Феррари» манипулировала результатами или это обычная ошибка стратега? СМИ обсуждают первый дубль «Скудерии» с Гран-при Германии—2010.

Гран-при Азербайджана

В Баку Райкконен вновь квалифицировался лучше Феттеля, и хотя проиграл напарнику старт, именно Кими после первого поворота прессинговал пару «Мерседесов» впереди. Однако атака во втором повороте завершилась столкновением с Боттасом — Валттери был внутри, но подскочил на поребрике и врезался в «Феррари». У Кими была повреждена подвеска, но он продолжил заезд, однако лишь для того, чтобы затем сойти с дистанции из-за пробитой шины и сломанной стойки заднего антикрыла.

Кими Райкконену 37 лет, он — самый возрастной пилот на стартовой решётке и единственный гонщик Формулы-1, родившийся в 70-х. Следующими после Кими по возрасту идут Фелипе Масса и Фернандо Алонсо — оба 1981 года рождения.

Борьбу за победу на Гран-при Азербайджана повели Хэмилтон и Феттель, но их сражение завершилось громкой стычкой под сейфти-каром, когда Себ «боднул» соперника, решив что тот его «брейктестил». В итоге Феттель получил штраф, а Хэмилтон из-за отстегнувшегося подголовника вынужден был совершить лишний пит-стоп. Победу же одержал Даниэль Риккардо на «Ред Булл». Вторым финишировал Боттас.



Если бы не столкновение на первом круге и не повреждённая в нём машина, победа в Баку досталась бы именно Райкконену. Пройди Кими Боттаса, и перед ним оставались бы лишь Хэмилтон да Феттель, которые затем из борьбы за победу выбыли. «Я не знаю, что делал Боттас, — разводил руками тогда Райкконен. — Он слишком рано затормозил, вероятно, понял это и отпустил тормоза, поехал слишком быстро и врезался в меня».

Гран-при Венгрии

На узком и извилистом «Хунгароринге» самой скоростной машиной пелотона оказалась «Феррари». Гонщики «Мерседеса», длинная колёсная база которого куда хуже справляется с медленными поворотами, вынуждены были играть на вторых ролях, в то время как Феттель и Райкконен уверенно шли к победному дублю «Скудерии». Однако на середине дистанции на машине Себа возникла проблема с рулевым управлением, из-за чего немец явно терял темп, и Кими быстро догнал напарника.



«Он атакует? „Мерседесы“ приближаются, и я ничего не могу с этим поделать», — спросил Райкконен на 38-м круге. Ему ответили, что у напарника технические проблемы, но команды идти на обгон не поступило. «Что бы вы ни имели в виду, вы просто ставите меня „Мерседесам“ под удар», — сказал финн тремя кругами позже. В «Феррари» решили использовать Райкконена в качестве тормоза для накатывавшего позади Хэмилтона, и финну в итоге удалось сдержать британца позади, а Феттель на раненом болиде одержал победу.



«Себ провёл прекрасную гонку, но ему здорово помогло великолепное выступление Кими, — хвалил своих пилотов Маурицио Арривабене, руководитель „Феррари“. — Райкконен показал, что он не только выдающийся чемпион, но и прекрасный командный игрок». «Я не хотел создавать проблем, — сказал сам Кими. — Конечно, я хотел победить, но с напарником нужно действовать аккуратнее. Команда счастлива, и это главное».

Выступления Райкконена и его напарников в «Феррари»:



2017 год: Феттель — 247 очков (2-е место в общем зачёте), Райкконен — 148 очков (5-е место).



2016 год: Феттель — 212 очков (4-е место), Райкконен — 186 очков (6-е место).



2015 год: Феттель — 278 очков (3-е место), Райкконен — 150 очков (4-е место).



2014 год: Алонсо — 161 очко (6-е место), Райкконен — 55 очков (12-е место).

Гран-при Сингапура

В Сингапуре, как и в Венгрии и Монако, сильнейшей вновь должна была стать «Феррари»: на узкой трассе красные машины уверенно опережали и «Мерседесы», и пилотов «Ред Булл», от которых здесь ждали прорыва. Прекрасным подтверждением формы «Скудерии» стал поул Феттеля, который на три с лишним десятых опередил Ферстаппена с Риккардо и более полусекунды «привёз» Хэмилтону. Райкконен, правда, смог квалифицироваться лишь четвёртым.

Тем не менее, когда погасли красные огни светофора, именно Райкконен среагировал лучше всех и чище других пилотов сорвался со своей позиции. На стартовой прямой Кими свернул наружу, где было меньше автомобилей и по ходу прорыва даже поравнялся с напарником — Феттель как раз стартовал не так хорошо. В попытке предотвратить атаку на свою позицию Себ немного сместился внутрь, блокируя Ферстаппена, но тому уходить было некуда — слева уже мчался стартовавший как пуля Райкконен. В итоге снимки столкновения двух «Феррари» и Ферстаппена облетели передовицы всего мира.

История не знает сослагательного наклонения, но если бы Феттель в том эпизоде не бросился в сторону Ферстаппена, а Райкконен вышел бы из первого поворота лидером, то именно финн наверняка стал бы главным претендентом на победу. В Сингапуре, как известно, трудно обгонять, так что Кими, на счету которого здесь два подиума, наверняка удержал бы позицию.

Топ-авария на Гран-при Сингапура. Кто виноват? Кто же всё-таки организовал мощную аварию на старте в Сингапуре с участием двух «Феррари» и Ферстаппена? Ответы есть на любой вкус.

Гран-при Малайзии

Две недели спустя в Малайзии у «Феррари» тоже была быстрейшая машина — если даже не на одном круге, то на длинных отрезках — точно. И на этот раз Себастьян Феттель — лидер команды — из борьбы за победу выбыл фактически до старта: уже в квалификации на его машине возникли технические проблемы и стартовать немцу предстояло с последнего места. Кими Райкконен квалифицировался вторым — в считаных сотых от Хэмилтона — и стартовать ему предстояло с первого ряда.



Этого, увы, не произошло: те же проблемы, которые накануне стоили Феттелю квалификации, возникли у Райкконена перед стартом гонки. «Феррари» Райкконена уже выкатили на стартовую решётку, но незадолго до прогревочного круга закатили обратно в боксы. На трассу Кими так и не выехал и во второй раз подряд сошёл с дистанции. Феттель же с последнего места прорвался на четвёртое, чуть не обогнав Риккардо в борьбе за подиум. Именно «Феррари» была на трассе быстрее всех.



Смог бы Райкконен, обладая лучшей машиной и без необходимости оглядываться на Феттеля, победить Ферстаппена и Хэмилтона? Точно сказать невозможно, но Кими наверняка стал бы очень серьёзным соперником и напомнил бы всем, кто именно принёс «Феррари» её последний на данный момент чемпионский титул.

«Три гонки разбили мечту». СМИ — о том, как «Феррари» теряет чемпионство Титул упущен, хором сообщают итальянские СМИ, а в Великобритании встречают нового величайшего пилота.

***

После 16 этапов сезона на счету Кими Райкконена 148 очков — на 99 меньше, чем у Себастьяна Феттеля. В последние годы финн действительно выступает не так результативно, как его напарники, он проигрывает Феттелю в квалификациях (в этом сезоне счёт 11-5 в пользу немца), но это не значит, что Райкконен растерял все навыки и потерял былую скорость.



Продление контракта с «Феррари» означает, что в Маранелло по-прежнему верят в Райкконена и его будущие победы, ведь на роль второго номера команды с задачей стабильно набирать очки существует множество претендентов: от Ромена Грожана и Серхио Переса до Антонио Джовинацци и Шарля Леклера. Иронично, что в то же время именно «Феррари» является главным препятствием на пути Кими. В Монако он уступил победу Феттелю из-за неудачной тактики, затем прикрывал напарника в Венгрии, в Сингапуре тот ненароком впечатал его в стену, а в Малайзии сломалась машина — в четырёх случаях из пяти причиной проблем стало что-то внутри команды. Прервётся ли когда-нибудь итальянское проклятие Райкконена?