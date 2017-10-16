Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Даниил Квят
Текст: Алина Матинян
Фото: Red Bull Media House

«Не верю, что Даню выпустят на один этап». Эксперты — о ситуации с Квятом

Неужели Даниила Квята опять высадят из кокпита уже после Гран-при США?
16 октября 2017, понедельник. 22:00 Авто

Ситуация с российским гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом меняется день за днём. Казалось, что с переходом Карлоса Сайнса в «Рено» россиянин получил шанс отъездить хотя бы концовку сезона, однако в понедельник пришла новая информация. Вполне возможно, что заменяющий Пьера Гасли гонщик WEC Брендон Хартли останется в «Торо Россо» и после Гран-при США — вот только заменит уже не Гасли, а Квята. Соответственно, гонка в Остине может оказаться для Даниила финальной в сезоне-2017. А не дай бог, и во всей карьере в Формуле-1.

Мы попросили прокомментировать ситуацию трёх экспертов: первого тренера Сергея Сироткина Николая Ветрова, гонщика программы и «СМП Рейсинг» Кирилла Ладыгина и генерального директора гоночной серии Mit Jet Бориса Шульмейстера.

— Верите ли в то, что Квята действительно вернули всего на одну гонку?

Кирилл Ладыгин: Да, почему бы и нет? Думаю, там уже всё давно расписано. Логичное ли это решение? Почему нет. Может быть, это связано и с неудачами Квята. Но, думаю, у них всё давно расписано.

Борис Шульмейстер: Я не очень хорошо понимаю политику и подковёрную игру Формулы-1 и сужу по открытым источникам и перемещениям Даниила. Могу только переживать за него. Жаль, что такой талантливый пилот находится в такой дурацкой ситуации, когда его сначала из основной команды переводят в юниорскую, а потом и оттуда начинают выживать. Мне больно, как и любому другому российскому болельщику Формулы-1.

Честно говоря, мне не очень понятно, что сейчас происходит с Даниилом. Не знаю его лично — сужу, как и все остальные, за его выступлениями по прямым трансляциям и читаю аналитику. Но для меня остаётся загадкой, почему он делает такие невынужденные ошибки одну за одной.

Шульмейстер: Лукашевич точно был бы не медленнее Квята
А ещё Лукашевич разумнее. Так считает пилот и гендиректор серии Mitjet, который также вспомнил странные трассы 90-х и драки коллег.

Николай Ветров: Я не верю, что Квята могли вернуть только на одну гонку. Человек и так находится в таком стрессовом состоянии. Руководители команд по любому понимают: это только на одну гонку или на все последующие. Будет идти разговор.

В таком ментальном состоянии пилот не сможет нормально ехать. Когда над человеком издеваются, он это почувствует и не будет готов достойно выступить. Не думаю, что Квята пригласят только на одну гонку. Это в принципе неправильно со стороны руководителя, владельцев, спонсоров команды и так далее. Пилоту ментально очень сложно, а это серьёзные машины и деньги.

— Как Квяту настраиваться на предстоящую гонку, учитывая такие слухи?

Кирилл Ладыгин: Ему нужно сейчас показывать себя. Действительно, для Квята сложилась очень непростая ситуация, ему тяжело морально. За Даниилом смотрят, ему нужно себя показывать. Шансы есть всегда, но автоспорте не всегда всё зависит только от пилота. Успех также зависит и от техники, и от настроя. Надеюсь, Квяту всё же удастся себя показать и реализовать. Не уверен, что Хартли будет лучше Даниила — ещё надо посмотреть, на что способен Брендон.

Борис Шульмейстер: Для пилота, который выступает много лет на таком уровне, подобные слухи довольно привычны. Не думаю, что на Даниила давит именно это. Скорее всего, сейчас на Квята давит то невезение, с которым он сталкивается на протяжении последних двух лет. Вот это по-настоящему большая проблема, а не сплетни.

Николай Ветров: Это всё отрицательно влияет на него. И руководители команды прекрасно это понимают. Думаю, окончательное решение по Квяту примут зимой, когда закончится сезон. Сейчас разговоры могут идти для того, чтобы попробовать вести переговоры с другими пилотами. Слухи запускаются иногда умышленно — для потенциальных кандидатов, чтобы выбить сумму побольше. Когда договариваются с пилотами, один приходит на своих условиях, другой — на других. Контракты исчисляются в валюте, и сами по себе немаленькие. Слухи может запускать ни команда, ни марка, а просто со стороны, чтобы создать шум. Внутри это выглядит немножко по-другому. Не верю, что Даню выпустят на один этап.

«Торо Россо» назвал напарника Квята в США. Выбор очень странный
Вместе с Даниилом Квятом на Гран-при США выступит Брендон Хартли. Решение нелогичное, а для Квята — так себе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Торо Россо Брендон Хартли Даниил Квят контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
16 октября 2017, понедельник
22:17 Ветров: в таком ментальном состоянии Квят не сможет нормально ехать
21:55 Баттон: Ральф Шумахер никогда не относился ко мне как к равному
20:47 Экклстоун: не удивлюсь, если однажды Хэмилтон решит неожиданно уйти
19:52 Райкконен: «Феррари» по силам выиграть любую гонку из четырёх оставшихся
19:36 «Астон Мартин» наняла бывших сотрудников «Феррари»
19:16 Баттон вспомнил три момента, когда Хэмилтон обижался на него
19:10 Култхард: Боттасу нужно верить в себя
18:11 Источник: Хартли заменит Квята в составе «Торо Россо» после Гран-при США
17:24 Вольф: «Мерседес» по максимуму использовал предоставленные возможности
16:24 Шины «ультрасофт» в Остине получат розовую маркировку
15:59 Петров: по ходу «6 часов Фудзи» нам следовало бы менять шины на каждом пит-стопе
15:22 Окон: думаю, «Форс Индия» будет сильна в оставшихся гонках
14:52 Перес: Гран-при США — ещё один хороший шанс набрать очки
14:31 Лауреатом национальной премии «Человек года в автоспорте» стал Борис Ротенберг
13:58 Баттон: удача возвращает Хэмилтону должок за 2016 год
13:18 Хартли будет гоняться в Формуле-1 под номером 39
12:58 Булье: Вандорн был беззащитен перед таким напарником, как Алонсо
11:33 Мэр Сан-Паулу: «Пирелли» может приобрести «Интерлагос»
10:46 Экклстоун: Хэмилтон выиграет чемпионат уже в Остине
10:36 Экклстоун: новые боссы Ф-1 не хотят видеть меня на гонках
09:18 Кезеловски выиграл гонку NASCAR Cup в Талладеге
00:38 Отец Хартли: надеюсь, Брендон задержится в Ф-1 как минимум на пять лет
15 октября 2017, воскресенье
23:47 Лоренсо: Зарко будто играет в PlayStation
22:16 Русинов: «6 часов Фудзи» превратилась в лотерею
21:50 Грожан: в Остине трудно обгонять
20:53 Раст: в ближайшие дни пойму, чего мы достигли
19:31 Магнуссен: после Ф-1 надеюсь, что продолжу карьеру в Америке
18:32 Штайнер: будет непросто удержать седьмую позицию в Кубке конструкторов
17:26 DTM: Виттман выиграл гонку, Раст — титул
16:17 Абитебуль хочет помочь Палмеру найти место в автоспорте на следующий сезон
15:22 Хасегава: «Хонда» будет ощущать меньше давления в партнёрстве с «Торо Россо»
14:33 Бломквист победитель квалификации второй гонки DTM в Хоккенхайме
13:58 Жиролами признан победителем прерванной гонки WTCC в Нинбо
13:19 Феттель: Райкконен — лучший партнёр по команде
12:47 Гюнтер выиграл третью гонку Формулы-3 в Хоккенхайме, Мазепин — 8-й
11:55 «Тойота» выиграла гонку WEC в Фудзи, Русинов — 6-й в LMP2
11:05 Геррери выиграл первую гонку WTCC в Китае, Эрлаше — второй
10:54 Довициозо сократил отставание от Маркеса в общем зачёте MotoGP
10:30 Сьюзи Вольф: следующие несколько трасс больше подходят «Феррари»
09:15 Довициозо выиграл гонку Гран-при Японии MotoGP, Росси — сошёл
00:51 Грин и Экстрём потеряют позиции на стартовой решетке второй гонки в Хоккенхайме
14 октября 2017, суббота
23:59 Хартли: меня ждёт тяжёлая неделя перед дебютом в Ф-1, но я готов
22:05 Организаторы «Дакара» встретились с российскими участниками ралли-рейдов
21:23 Тильке: реконструировать Moscow Raceway под Ф-1 вполне возможно
20:53 Р. Браун: «Форс Индия» демонстрирует впечатляющие результаты
Все новости RSS
Партнерский контент